Los desafíos de las parejas que emprenden juntas

Ciudad de México.— Cada vez más parejas deciden emprender o trabajar juntas. Esa decisión ofreció ventajas, pero también planteó desafíos importantes cuando no separaron lo laboral y lo personal.
Cuando los conflictos personales invadieron la oficina o la rutina, la convivencia laboral se volvió compleja. Esa situación puso en riesgo tanto la relación como la salud del negocio.
Un joven matrimonio compartió su experiencia. Ángel Villa y Jocelyne González transformaron su pasión por la música en un ministerio común. Ellos admitieron que entendieron algo esencial: ser pareja y socios demandó reflexión, acuerdos claros y respeto por los límites entre casa y trabajo.
“Somos dos personas imperfectas conviviendo todo el tiempo”, dijo la pareja. Destacaron que decidieron separar los espacios: en la casa no hablarían de cables del equipo, y en el trabajo no mencionarían calcetines tirados en el hogar. Esa división les permitió convivir y colaborar sin mezclar responsabilidades.
Ambos coincidieron en que la clave residió en aceptar que, aunque vivían juntos, el hogar y el trabajo son mundos diferentes. Ese reconocimiento los ayudó a mantenerse unidos y mantener su proyecto creativo con claridad.
Riesgos reales cuando no se oponen límites
Estudios sobre parejas que trabajan juntas advierten los retos de juntar amor y negocios. Muchos investigadores identifican una tensión frecuente: la falta de límites claros entre lo laboral y lo doméstico. Esa dilución puede generar desgaste, agotamiento o conflictos emocionales que trascienden al negocio.
También se observó que el rol compartido puede generar confusión. A veces uno asume decisiones mientras el otro se siente subordinado. Eso provocó tensiones internas y resentimiento.
Si la pareja no define responsabilidades y no conversa con honestidad, las diferencias en estilo de trabajo, expectativas y prioridades pueden deteriorar tanto la relación como la empresa.
Estrategias que favorecieron su emprendimiento en pareja
Según expertos, una de las claves es la comunicación constante y honesta. Las parejas exitosas acordaron jornadas claras, espacios libres de trabajo en casa y roles definidos en el negocio.
El matrimonio entrevistado siguió esas recomendaciones. Realizaron “juntas matrimoniales”, para conversar sobre desacuerdos o agradecer logros. Acordaron que ningún conflicto doméstico se trasladara al lugar de trabajo y viceversa.
También destacaron la necesidad de verse como un equipo: reconocieron que juntos podían aprovechar sus fortalezas. Esa actitud generó colaboración, acompañamiento mutuo y una visión compartida del proyecto.
¿Por qué vale la pena planear con anticipación?
Cuando dos personas deciden trabajar juntas, la ilusión suele ser grande. Pero los expertos advierten: sin límites claros ni diálogo, la mezcla de roles puede tensar la relación. Separar espacios, definir funciones y respetar tiempos personales puede marcar la diferencia.
En su caso, Ángel y Jocelyne lograron armonizar su vida matrimonial con su apostolado. Su experiencia demuestra que, con acuerdos claros y respeto mutuo, trabajar en pareja puede fortalecer tanto la relación como el proyecto compartido.
JAHA
Ingreso de 2026: empatar el salario mínimo con la vida diaria
Ciudad de México.— El anuncio de un incremento al salario mínimo para 2026 abre una expectativa sobre el ingreso de millones de familias. En los hogares donde cada peso define decisiones cotidianas surge una pregunta ¿el aumento permitirá cubrir lo esencial o continuará la presión del costo de la vida?
Ajuste que busca empatar el ingreso con las necesidades reales
El gobierno federal acordó con los sectores obrero y patronal un incremento de 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026. Será de 315.04 pesos diarios a nivel general, lo que representa 9 mil 582.47 pesos mensuales; y de 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios y en 13 mil 409.80 pesos mensuales.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que el poder adquisitivo del salario mínimo registra un crecimiento acumulado en ocho años y que en la frontera permanece arriba del máximo histórico. Bajo ese parámetro, dijo, la capacidad para adquirir la canasta básica se estima en dos unidades en 2026 y en 2.8 en la franja fronteriza.
Este incremento coincide con un proceso de revisión impulsado por organizaciones civiles. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza entregó a la Conasami una propuesta técnica que calcula el costo de la canasta básica en 4 mil 750 pesos para 2026. Su planteamiento sostiene que el salario mínimo general debe alcanzar 9 mil 700 pesos mensuales, equivalentes a 323.33 pesos diarios, con el propósito de cubrir dos canastas básicas y cumplir un criterio constitucional.
El precio de la canasta básica presiona a los hogares
El reajuste salarial llega en un contexto definido por el costo de los productos esenciales. El INEGI informó que la canasta alimentaria aumentó 2.9% en zonas rurales y 4.3% en urbanas durante octubre de 2025, una variación superior a la inflación general anual en las ciudades.
Los ingresos necesarios para adquirir la canasta alimentaria fueron de mil 844.15 pesos en el ámbito rural y de 2 mil 450.01 en el urbano. Para la canasta alimentaria y no alimentaria, el costo ascendió a 3 mil 411.88 pesos en zonas rurales y a 4 mil 759.91 en zonas urbanas.
Entre los productos con mayor incidencia al alza se ubicaron alimentos consumidos fuera del hogar, cortes de res y leche pasteurizada. En los gastos no alimentarios aumentaron los rubros de educación, cultura, recreación, vivienda y servicios de conservación.
La canasta básica es el referente utilizado para medir el costo de vida. Incluye alimentos, artículos de higiene personal, servicios esenciales de vivienda, educación, transporte, salud y entretenimiento. Su función es orientar políticas públicas, evaluar condiciones de seguridad alimentaria y medir la capacidad de las familias para cubrir necesidades esenciales.
Debate sobre suficiencia, productividad y efectos económicos
La revisión del salario mínimo para 2026 ocurre bajo un criterio sostenido desde 2017. La propuesta de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sugiere mantener la fórmula de recuperación gradual con dos componentes, un monto independiente de recuperación y un ajuste por inflación.
En la argumentación presentada por esa organización, Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señala que el salario mínimo y los salarios generales no son equivalentes. Expone que los incrementos al salario mínimo no se trasladan automáticamente a los precios y sostiene que su efecto sobre la inflación es nulo.
Agrega que los retos de productividad dependen de inversión, tecnología, capacitación y organización empresarial, factores que influyen en el conjunto de salarios y no en el mínimo de forma directa.
La propuesta retoma un compromiso asumido por el sector empresarial en 2018 y por el gobierno federal al inicio del sexenio anterior. Bajo esa lógica, el aumento de 2026 se considera un paso para cumplir metas previas y avanzar hacia el objetivo de 2030, cuando el salario mínimo debería cubrir dos y media canastas básicas.
La pobreza y los vacíos que aún presionan a las familias
Organizaciones civiles impulsan la iniciativa “10 Rutas”, un esfuerzo que busca articular políticas contra la pobreza. Su punto de partida señala un ritmo insuficiente para cumplir la meta en el 2030. Aunque la pobreza disminuyó de 42% a 30% entre 2016 y 2024, varios estados no lograrán reducirla a la mitad en ese periodo.
El análisis identifica factores que influyen en la reproducción del rezago: desnutrición en la primera infancia, rezago educativo, dificultades para continuar estudios, obstáculos para acceder a trabajos dignos, exclusión laboral de mujeres por tareas de cuidado, falta de servicios de salud para personas con empleos informales y desventajas estructurales en comunidades indígenas y rurales.
Los datos incluyen otros factores: 55% de trabajadores con salario insuficiente, 9% de población en pobreza alimentaria, 38% de personas con discapacidad en pobreza por ingresos y 20% de población afectada por fenómenos climáticos.
Las “10 Rutas” plantean acciones que abarcan atención temprana, calidad educativa, inclusión laboral, formación técnica, servicios de cuidados, alternativas de economía social, cobertura de salud, vinculación de programas sociales con derechos y modelos productivos sostenibles. La iniciativa señala la necesidad de recursos públicos adicionales mediante una reforma hacendaria progresiva y una reasignación de presupuesto.
¿Cuál es la situación real de la pobreza laboral en México?
Ciudad de México.— El ingreso que millones de familias reciben por su trabajo refleja brechas que persisten en el país. Las variaciones en los ingresos laborales y en la capacidad de compra en hogares definen un panorama que influye en la vida cotidiana del país. Las cifras del INEGI actualizan la medición de pobreza laboral y muestran un mapa con avances en ciertas regiones y retrocesos en otras.
¿Por qué la pobreza laboral bajó a nivel nacional pero persiste en zonas rurales?
Entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025, el porcentaje de población en pobreza laboral pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. El indicador coloca en este grupo a personas cuyo ingreso laboral per cápita no permite adquirir la canasta alimentaria.
La reducción fue menor en el ámbito rural. El porcentaje pasó de 48.5 a 48.4. En zonas urbanas cayó a 30.2 después de ubicarse en 30.7 un año antes.
El cálculo se realiza con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que el INEGI actualiza de forma periódica.
¿Qué entidades mantienen los niveles más altos y más bajos de pobreza laboral?
La medición confirma que Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran los porcentajes más elevados. Las cifras fueron de 61.1, 58.1 y 52.3 por ciento.
En contraste, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo estuvieron en los niveles más bajos. Los porcentajes se ubicaron en 13.4, 18.4 y 19.4.
Un total de 24 entidades registraron reducciones anuales. Tlaxcala reportó la mayor caída con 5.6 puntos porcentuales. Le siguieron Aguascalientes con 5.2 e Hidalgo con 4.5.
San Luis Potosí tuvo el mayor aumento anual con 5.5 puntos. Veracruz registró 3.1 y Durango 2.4.
En la comparación trimestral, Querétaro redujo 6.4 puntos. Morelos alcanzó 5.1 e Hidalgo 4.8. Los incrementos trimestrales más altos fueron los de Durango, Chihuahua y Veracruz.
¿Cómo variaron los ingresos laborales reales en el último año?
El ingreso laboral real per cápita tuvo una variación anual de menos 0.1 por ciento. La cifra pasó de 3 346.45 a 3 344.22 pesos al mes.
En áreas urbanas la reducción fue de 1.1 por ciento. El ingreso pasó de 3 808.91 a 3 768.11 pesos mensuales. En áreas rurales se observó un incremento marginal que ubicó el ingreso en 1 914.07 pesos.
Las variaciones trimestrales también fueron negativas. A nivel nacional la cifra cayó 1.2 por ciento. La disminución fue de 0.5 en áreas urbanas y de 1.6 en áreas rurales.
¿Qué estados registraron los mayores incrementos y reducciones del ingreso real?
Sonora encabezó los avances con un aumento anual de 12.2 por ciento. Querétaro registró 9.5 y Jalisco 7.8.
San Luis Potosí presentó un decremento de 13.3 por ciento. El Estado de México tuvo una reducción de 8.6 y Veracruz de 6.7.
En la variación trimestral, 17 entidades reportaron aumentos del ingreso laboral real. Querétaro registró 7.8. Chiapas alcanzó 7.2 y Nayarit 6.4.
Las reducciones más pronunciadas fueron las de Ciudad de México, Chihuahua y Sinaloa.
¿Qué muestran las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres?
El ingreso laboral real promedio de la población ocupada alcanzó 7 472.72 pesos al mes en el tercer trimestre de 2025.
Los hombres registraron 8 137.40 pesos mensuales. Las mujeres reportaron 6 519.53. La diferencia fue de 1 617.87 pesos.
En la variación anual, los ingresos masculinos aumentaron 0.9 por ciento. Los de las mujeres crecieron 1.3.
¿Cómo influyen la formalidad y la informalidad en los ingresos laborales?
La población ocupada formal tuvo un ingreso promedio de 10 573.62 pesos mensuales. La población ocupada informal registró 5 237.34 pesos.
El ingreso formal presentó una variación anual de menos 0.1 por ciento. La población informal tuvo un aumento de 4.4.
En la comparación trimestral, los ingresos formales disminuyeron 2.3 y los informales 0.4.
¿Por qué bajó la masa salarial real y qué implica esta variación?
La masa salarial real acumuló 376 859.44 millones de pesos. Un año antes fue de 385 672.30 millones.
La reducción anual fue de 2.3 por ciento. El ajuste representó 8 812.86 millones de pesos. En la comparación trimestral se observó un incremento de 0.7 por ciento.
¿Qué expresa el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza sobre la evolución reciente?
El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza llegó a 0.9373 en el tercer trimestre de 2025. En el mismo periodo del año anterior se ubicó en 0.957.
La variación anual fue de menos 2.1 por ciento. En zonas rurales bajó 0.1 y en zonas urbanas 1.8.
¿Qué horizonte deja este conjunto de indicadores rumbo a 2026?
El panorama nacional exhibe avances en ciertos estados y retrocesos en otros. Las cifras del INEGI permiten observar la evolución del ingreso laboral y su efecto en la capacidad de compra de millones de mexicanos rumbo al siguiente año.
Volar con vida dentro: las señales que acompañan a las embarazadas antes de abordar
Ciudad de México.- Viajar embarazada despierta emoción, pero de acuerdo con los ginecólogos hay que poner atención al estado de salud a la mujer embarazada. Muchas revisan reglas y tiempos, pero también buscan seguridad y tranquilidad.
Por ello, las aerolíneas actualizan lineamientos y los médicos ofrecen guías claras para que cada vuelo sea una experiencia positiva y responsable.
¿Qué sucede cuando una mujer embarazada planea viajar?
Planear un vuelo durante la gestación exige revisar políticas y semanas permitidas.
Las aerolíneas ajustan reglas y recomiendan acudir al médico antes de comprar un boleto. Volaris, Avianca y LATAM coinciden en un punto básico: cada embarazo es distinto, y la evaluación médica resulta esencial.
Volar sin complicaciones suele ser posible durante buena parte del embarazo, pero las últimas semanas requieren documentos y valoraciones.
Las compañías buscan evitar riesgos y ofrecer seguridad, especialmente cuando el trabajo de parto puede iniciar durante el trayecto.
Políticas antes del vuelo.
Aerolínea Volaris: flexibilidad acompañada de responsabilidad
Volaris permite volar sin certificado médico hasta la semana 36 si el embarazo va bien. La empresa pide un documento después de esa semana, con autorización expresa del médico. La aerolínea también evita asignar asientos de emergencia a mujeres embarazadas y sugiere revisar síntomas antes de abordar.
Avianca: claridad en semanas y documentos
Avianca permite viajar sin certificado hasta la semana 30. Después de ese punto, exige una constancia médica reciente que confirme que el vuelo es seguro. La compañía no permite abordar después de la semana 36. Las pasajeras deben firmar un formulario de responsabilidad en rutas específicas.
LATAM: reglas que cambian según el país
LATAM autoriza volar sin certificado hasta la semana 30. En vuelos desde ciertos países, el límite baja a la semana 28. La aerolínea puede pedir un aval adicional si existe algún riesgo. La intención es proteger a la pasajera y al bebé.
¿Qué recomiendan los médicos antes de volar?
El ginecólogo Dr. Alfonso Duran Moreno, señala que el segundo trimestre suele ser la etapa más cómoda para viajar. Las náuseas disminuyen y el riesgo de parto prematuro sigue bajo. El especialista sugiere caminar dentro del avión, hidratarse bien y usar ropa cómoda.
recuerda que las pasajeras deben moverse con frecuencia, usar medias de compresión y evitar la deshidratación. También aconseja ajustar el cinturón bajo el abdomen, cerca de la cadera.
Estas recomendaciones buscan que la mujer disfrute el viaje y mantenga estabilidad física durante el trayecto.
La consulta médica permite identificar riesgos y modificar fechas si resulta necesario.
Un viaje que también cuenta historias de cuidado.
Detrás de cada regla existe un mensaje de acompañamiento. Las aerolíneas buscan proteger a la pasajera y garantizar que su experiencia sea segura.
Los médicos invitan a escuchar el cuerpo y a elegir rutas que favorezcan el bienestar.
Las mujeres embarazadas muestran determinación cuando viajan.
Además, más mujeres vuelan con tranquilidad porque conocen los límites, llevan su certificado cuando corresponde y mantienen comunicación constante con su ginecólogo.
Reducción de jornada laboral podría beneficiar a trabajadores
México trabaja más de 43 horas promedio a la semana
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará al Poder Legislativo de la Nación la propuesta formal para bajar la jornada semanal de 48 a 40 horas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ocupada trabajó en promedio 43.7 horas semanales durante 2023, cifra que colocó a México entre los países con jornadas más largas de la OCDE.
El indicador alimentó la discusión pública sobre el impacto de las largas jornadas en la vida familiar, la salud y la productividad.
Trabajadores quieren estar con su familia
Sheinbaum informó el pasado 14 de octubre que su administración alcanzó un acuerdo con organizaciones empresariales y sindicales para desarrollar un proyecto de reforma.
El documento, dijo, integró opiniones de los foros públicos organizados entre junio y julio por la Secretaría del Trabajo.
El debate legislativo pone . Una encuesta de Data México indicó que un 36 % de los trabajadores dedicaría ese tiempo a su familia. Otro 21 % lo enfocaría en recuperar sueño o cuidar su salud, mientras que 19 % invertiría en educación continua o capacitación.
Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social explicó que las jornadas extensas afectan la calidad del sueño y aumentan el agotamiento emocional. Organizaciones como México, ¿cómo vamos? señalaron que el tiempo libre fortalece la cohesión social y reactiva la economía cultural y recreativa.
El debate productivo y la visión empresarial
La Coparmex y la Canacintra reconocieron la importancia del debate, aunque advirtieron que la reducción de la jornada generaría mayores costos operativos.
Explicaron que varios sectores trabajan con horarios nocturnos, fines de semana o esquemas discontinuos, lo que exige transiciones graduales.
Sheinbaum y Marath Bolaños, Secretario del Trabajo, respondieron que el proyecto contempla un enfoque progresivo por sectores productivos.
Ambos insistieron en que la reforma será independiente de los ajustes anuales al salario mínimo. En ese sentido, Bolaños reiteró que existe consenso para impulsar la reforma.
Reducción de la jornada laboral, un cambio esperado en la vida cotidiana
Estados como Nuevo León y Jalisco reportaron avances con horarios flexibles aplicados por algunas empresas entre 2023 y 2024. Los trabajadores observaron mejoras en su motivación y en la convivencia familiar.
Expertos en salud mental del IMSS recordaron que las jornadas reducidas ayudan a prevenir el desgaste laboral y fomentan hábitos saludables.
El anuncio de Sheinbaum colocó nuevamente la discusión en la agenda legislativa y abrió la posibilidad de transformar la organización del trabajo en el país.
Su gobierno señaló que la reforma buscará equilibrar productividad y bienestar y que el proceso legislativo integrará la visión de todos los sectores.
