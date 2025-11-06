Los nuevos impuestos se consolidan como barrera para los negocios y presión a familias

Ciudad de México.- El cobro de impuestos comenzó a consolidarse como una de las mayores preocupaciones para hacer negocios en México. Así lo reflejó la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, publicada por el Banco de México (Banxico) el pasado mes de octubre.
Al aprobarse la Ley de Ingresos 2026, el tema fiscal apareció por primera vez entre los principales obstáculos para las empresas.
El reporte de Banxico, basado en la opinión de 42 grupos de análisis económico del sector privado, reveló que el crimen sigue ocupando el primer lugar entre los desafíos (27 %), seguido por la falta de Estado de derecho (23 %) y la corrupción (21 %). Por primera vez, la carga tributaria se sumó a esas preocupaciones.
Ante esta situación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) rechazó el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas y cigarros, al advertir que provocará caída de ventas, cierres de negocios y pérdida de empleos.
El economista Macario Schettino señaló en su columna Ilusiones de El Financiero, que cuando los impuestos se convierten en riesgo para el negocio, las empresas posponen proyectos o trasladan operaciones, un diagnóstico que se repite entre analistas del sector.
Más impuestos, menos confianza.
Para el periodista y analista Leonardo Curzio advirtió en redes sociales que los mexicanos cargan con situaciones fiscales de alta presión.
“¿Sabes cuánto pagas realmente cada vez que viajas? Entre tarifas aéreas, IVA, peajes y nuevos impuestos, los mexicanos cargamos con una de las presiones fiscales más altas… y un gobierno cada vez más endeudado”, dijo.
Su reflexión pone sobre la mesa un malestar creciente: los ciudadanos perciben que pagan más, pero reciben menos servicios. Esa sensación erosiona la confianza y golpea la economía doméstica agrega.
En la misma línea, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, cuestionó el incremento de cargas fiscales al señalar que existen “más de 26 nuevos impuestos disfrazados de saludables.
“Afectan tu bolsillo, no ayudan a tu salud. Una vez más, el gobierno castiga a las familias mexicanas con sus malas decisiones”, advirtió.
Por su parte, la diputada federal del PRI, Ana González, criticó la aprobación del Presupuesto 2026:
“Después de una larga jornada, acabamos de votar el Presupuesto para el 2026. Lamentable que no le mueven ni una coma ni un punto en beneficio de nuestro país”.
La legisladora consideró que el paquete económico aprobado no atiende las preocupaciones reales de los sectores productivos ni de las familias mexicanas.
Sisley Fernanda y el calvario de del acoso escolar en México
Ciudad de México.— El acoso escolar en México continúa como una de las principales preocupaciones educativas y sociales.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los reportes de violencia escolar aumentaron durante 2024 y 2025, especialmente en planteles de nivel medio superior.
Según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al menos uno de cada tres alumnos ha sufrido algún tipo de agresión en su entorno educativo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que el acoso escolar afecta la salud física y emocional de millones de estudiantes en el mundo.
En su informe 2024 sobre bienestar infantil, el organismo destacó que el maltrato entre compañeros es una de las principales causas de ausentismo y bajo rendimiento escolar.
El caso de Sisley Fernanda evidenció la falta de respuesta institucional
El 1 de octubre, una estudiante del CETis 56, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue golpeada por una compañera tras meses de acoso escolar. La víctima, identificada como Sisley Fernanda, terminó hospitalizada con un esguince cervical traumático y crisis epilépticas posteriores al ataque.
Sus padres denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México después de que las autoridades escolares se negaron a intervenir, argumentando que la agresión ocurrió fuera del plantel.
El acoso comenzó al inicio del ciclo escolar. La joven fue insultada por su físico y por repetir el año.
El día del ataque, una compañera la persiguió junto con otros alumnos y la agredió físicamente mientras la grababan. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron indignación pública.
Las consecuencias del acoso escolar
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las víctimas de acoso escolar pueden desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalaron que los efectos pueden prolongarse hasta la vida adulta, afectando la autoestima y el desempeño académico.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que el acoso escolar también puede detonar conductas de riesgo y abandono escolar. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2023) reportó un incremento en casos de estrés crónico y somatización entre adolescentes que enfrentaron violencia física o verbal en el entorno escolar.
Acciones de prevención y respuesta
La SEP impulsó el “Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia Escolar”. Este obliga a directivos y docentes a reportar cualquier agresión.
Sin embargo, especialistas en educación reconocieron que la aplicación del protocolo aún enfrenta desafíos, especialmente en planteles con escaso personal de apoyo psicológico.
Organizaciones civiles, como “Bullying Sin Fronteras”, propusieron reforzar la capacitación docente en gestión emocional y establecer mecanismos de denuncia anónimos dentro de los planteles.
También recomendaron promover actividades deportivas y artísticas que fortalezcan la empatía y el trabajo en equipo entre los estudiantes.
Un llamado a fortalecer la cultura del respeto
Casos como el de Sisley Fernanda reflejan los vacíos en la atención institucional y la urgencia de reforzar la cultura de respeto en las aulas.
Los especialistas coincidieron en que el acompañamiento familiar, la intervención temprana y la coordinación entre escuela y autoridades judiciales resultan determinantes para reducir los casos de violencia escolar en el país.
Los niños que crecen con perros podrían tener menos riesgo de asma
Ciudad de México.- En México hay más perros que en la última década y, de acuerdo con un estudio internacional, convivir con ellos desde los primeros meses de vida podría disminuir el riesgo de asma infantil.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Secretaría de Salud lo explican, en un país donde las mascotas forman parte esencial del hogar.
México, un país donde los perros son parte de la familia.
La más reciente Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 del INEGI estimó que en el país existen 80 millones de mascotas.
De las cuales 43.8 millones son perros.
Además, esta cifra confirma la estrecha relación entre las familias mexicanas y sus animales de compañía.
Sin embargo, cerca del 70 % de los perros viven en situación de calle o sin propietario.
Lo que refleja una dimensión social y de salud pública que no puede ignorarse. 1
Además, el Anuario de Morbilidad 2022 de la Secretaría de Salud registró 137,042 casos nuevos de asma en México, ubicándola como la décimo octava causa de enfermedad a nivel nacional.
El grupo de edad de 5 a 9 años concentró el 19.6 % de esos casos, es decir, casi 27 mil niños diagnosticados durante ese año. 2
Vivir con perros podría reducir el riesgo de asma
Un estudio reciente del Hospital for Sick Children (SickKids) de Toronto, presentado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea, descubrió que los bebés expuestos a alérgenos de perros durante los primeros meses de vida redujeron casi a la mitad su riesgo de desarrollar asma al llegar a los cinco años.
El equipo analizó a 1,050 niños de la cohorte canadiense CHILD, midiendo los niveles de alérgenos en el polvo de sus hogares.
Los resultados mostraron que la exposición temprana al alérgeno canino Can f1 se asoció con un 48 % menor riesgo de asma y una mejor función pulmonar. 3
Alergia a mascotas: verdades y mitos
Por su parte, el alergólogo Mauricio Zarrasola explicó en sus redes sociales que “la exposición desde el nacimiento a mascotas protege a los niños de desarrollar enfermedades alérgicas como el asma y la rinitis”.
El especialista también desmintió un mito común: “no existen perros antialérgicos”. Todos los canes producen alérgenos, aunque algunos generan menos que otros.
Zarrasola añadió una curiosidad poco conocida.
“La sensibilización al antígeno de la próstata del perro puede hacer que algunas personas presenten síntomas alérgicos únicamente con los machos”, abundó.
Finalmente y de acuerdo con los especialistas, que estas observaciones refuerzan la idea de que la convivencia temprana con animales puede ayudar al sistema inmunológico a adaptarse mejor a su entorno, siempre bajo condiciones de higiene y cuidado responsables.
Adicción al crimen: el camino de miles de adolescentes mexicanos
Ciudad de México.— El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, reveló una historia paralela que involucra a un adolescente, la expansión del consumo de metanfetaminas y el aumento de delitos cometidos por jóvenes en México. La Fiscalía de Michoacán confirmó que el asesino y autor material fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario del municipio de Paracho.
Las pruebas periciales arrojaron resultado positivo a residuos de disparo en sus manos y confirmaron su adicción a la metanfetamina. Su familia informó que se ausentó una semana antes del crimen. En el mismo hecho, ocurrido el 1 de noviembre, el joven fue abatido.
“Eduquen a sus hijos”: el mensaje de una madre
Durante los funerales, Grecia Quiroz, esposa del alcalde, dirigió un mensaje a la familia del asesino de su esposo.
“Eduquen a sus hijos. Ámenlos. Y si van por el mal camino, corríjanlos. Y si es necesario que los metan a la cárcel, ustedes mismos métanlos a la cárcel. Más vale ir a verlos a la cárcel que llorarles en el panteón”, expresó.
Quiroz añadió: “Cuiden a sus hijos, edúquenlos por el buen camino. Porque ayer no solo murió él. Murieron dos. Es otra madre que hoy está llorando en su casa. Es otra madre que quizás, si a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor y guía, ese hijo no habría atentado contra la vida de mi esposo”.
Adolescentes y delitos: un incremento sostenido
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron 32 mil 852 adolescentes imputados por la presunta comisión de un delito. Ocho de cada diez fueron hombres.
Entre 2021 y 2023, el número de adolescentes imputados aumentó 42.2 %, al pasar de 22,654 a 32,852 casos. Seis entidades concentraron la mitad de los registros: Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua.
Los cinco delitos más frecuentes fueron: lesiones (24.8 %), robo (15.2 %), amenazas (9.4 %), abuso sexual (9.0 %) y narcomenudeo (8.4 %).
En 2023, 1,508 adolescentes ingresaron a centros de internamiento del país; nueve de cada diez eran hombres. Los estados con mayor número de ingresos fueron Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua.
Consumo de drogas y contexto familiar
El estudio del INEGI sobre adolescentes en conflicto con la ley señala que 88.2 % de los hombres y 77.3 % de las mujeres declararon haber consumido alguna sustancia psicotrópica al menos una vez. Las principales fueron alcohol, tabaco y marihuana, aunque se ha observado un aumento del consumo de metanfetaminas.
El informe también registra que 82.5 % de los adolescentes sujetos al sistema penal tuvo contacto o acompañamiento de sus padres o tutores durante su proceso. Sin embargo, la falta de supervisión en etapas previas aparece como un factor constante en los antecedentes familiares.
Metanfetamina: efectos en el desarrollo cerebral
De acuerdo con información proporcionada por el doctor Carlos Olmos Hernández, coordinador médico de Oceánica, la adolescencia es una etapa en la que el cerebro aún se encuentra en proceso de maduración. La metanfetamina afecta de manera directa el sistema nervioso central y puede provocar alteraciones irreversibles en los adolescentes.
El especialista explicó que esta droga libera grandes cantidades de dopamina, lo que genera placer inmediato y dependencia con pocas dosis. Su uso continuo altera la corteza prefrontal, encargada del control de impulsos y la toma de decisiones, lo que incrementa las conductas de riesgo.
Entre los efectos documentados están la pérdida de concentración, dificultades de memoria, insomnio, ansiedad, deterioro físico y trastornos psiquiátricos. El consumo sostenido también se asocia con abandono escolar y conflictos familiares.
De la adicción al delito
Diversos informes del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes indican que el consumo de drogas sintéticas y el involucramiento en actividades delictivas suelen vincularse. En muchos casos, los jóvenes inician como consumidores y posteriormente son reclutados para actividades de narcomenudeo o violencia organizada.
Centros de tratamiento y atención a jóvenes
Instituciones especializadas como Oceánica ofrecen programas de atención para adolescentes con consumo de sustancias. Estos programas combinan tratamiento médico, psicológico y acompañamiento familiar.
El enfoque se basa en la desintoxicación y la recuperación integral, con estrategias que buscan restablecer vínculos familiares y prevenir recaídas.
Dos madres, una misma pérdida
Las cifras del INEGI, las investigaciones en Michoacán y los estudios sobre los efectos de las metanfetaminas muestran un escenario en el que los adolescentes enfrentan riesgos crecientes.
De la burla a las armas: violencia estudiantil hacia los docentes
Ciudad de México.— La alarma se activó en la Secundaria No. 65 “Emiliano Zapata”, en Monterrey, Nuevo León. Un estudiante ingresó armado y amenazó a sus compañeros y a una maestra. La movilización policiaca fue inmediata, pero el susto quedó marcado en quienes presenciaron el hecho.
No es un caso aislado. En distintas escuelas del país, los docentes enfrentan agresiones que antes parecían impensables: golpes, amenazas, ataques con armas e incluso asesinatos.
En Oaxaca, la maestra Fabiola Ortiz Medina perdió la vida afuera del Colegio de Bachilleres donde trabajaba. Las primeras investigaciones apuntan a un conflicto por calificaciones. La autoridad local reconoció que el homicidio podría tener relación con una disputa académica.
Agresiones documentadas en distintos estados
El 25 de julio, un alumno de la Universidad Politécnica de Tulancingo, Hidalgo, golpeó a su profesor durante una clase. El momento fue grabado y difundido en redes sociales. La institución dio de baja al docente y al estudiante.
En la Ciudad de México, una madre agredió a una profesora del Colegio de Bachilleres 1. En Guanajuato, una alumna amenazó con unas tijeras a su maestra. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una docente de preescolar fue encañonada con una pistola por los padres de un alumno. En Mexicali y Ramos Arizpe, dos profesoras de secundaria resultaron heridas con arma blanca en hechos separados. Mientras que en Naucalpan, una maestra fue atacada por padres de familia frente a estudiantes.
Denuncias de amenazas a docentes
En Morelos, docentes reportaron amenazas de padres de familia tras aplicar sanciones disciplinarias o calificaciones reprobatorias. La diputada local Ruth Cleotilde Rodríguez informó que existen reportes de alumnos que asisten a clases bajo el influjo de alcohol o tabaco, lo que ha generado conflictos con los maestros.
Autoridades educativas y representantes sindicales trabajan en protocolos de protección y en mecanismos de denuncia para prevenir agresiones físicas y verbales en el entorno escolar.
Resultados de una investigación en Jalisco
El estudio Violencia estudiantil contra docentes. Estudio de caso en una secundaria pública del estado de Jalisco, identificó distintas formas de violencia hacia el personal docente. Entre las más frecuentes se encuentran burlas, insultos, amenazas, empujones, daño a pertenencias y difusión de contenido ofensivo en redes sociales.
El informe señala que estas conductas suelen presentarse en contextos de baja comunicación entre profesores y estudiantes, lo que dificulta la gestión del aula y la resolución de conflictos.
Contexto internacional
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima que 246 millones de niñas, niños y adolescentes experimentan algún tipo de violencia vinculada con la escuela cada año.
El organismo promueve el programa Connect with Respect, orientado a capacitar a docentes para identificar situaciones de riesgo y fomentar ambientes escolares seguros.
Solicitud de medidas de prevención
Diversos sindicatos magisteriales han solicitado reforzar la seguridad en los planteles y revisar los procedimientos de atención a denuncias. También piden incorporar programas de formación en manejo de conflictos, mediación y cultura de paz dentro de la capacitación docente.
El Tri recupera sus raíces: regresa el verde y el ‘Sol Azteca’ a la playera de la Selección Mexicana
Los nuevos impuestos se consolidan como barrera para los negocios y presión a familias
Sisley Fernanda y el calvario de del acoso escolar en México
Los niños que crecen con perros podrían tener menos riesgo de asma
La prevención del acoso escolar empieza en la familia, la comunicación es el escudo
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
