Los nuevos impuestos se consolidan como barrera para los negocios y presión a familias

Ciudad de México.— El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, reveló una historia paralela que involucra a un adolescente, la expansión del consumo de metanfetaminas y el aumento de delitos cometidos por jóvenes en México. La Fiscalía de Michoacán confirmó que el asesino y autor material fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario del municipio de Paracho.

Las pruebas periciales arrojaron resultado positivo a residuos de disparo en sus manos y confirmaron su adicción a la metanfetamina. Su familia informó que se ausentó una semana antes del crimen. En el mismo hecho, ocurrido el 1 de noviembre, el joven fue abatido.

“Eduquen a sus hijos”: el mensaje de una madre

Durante los funerales, Grecia Quiroz, esposa del alcalde, dirigió un mensaje a la familia del asesino de su esposo.

“Eduquen a sus hijos. Ámenlos. Y si van por el mal camino, corríjanlos. Y si es necesario que los metan a la cárcel, ustedes mismos métanlos a la cárcel. Más vale ir a verlos a la cárcel que llorarles en el panteón”, expresó.

Quiroz añadió: “Cuiden a sus hijos, edúquenlos por el buen camino. Porque ayer no solo murió él. Murieron dos. Es otra madre que hoy está llorando en su casa. Es otra madre que quizás, si a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor y guía, ese hijo no habría atentado contra la vida de mi esposo”.

Adolescentes y delitos: un incremento sostenido

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron 32 mil 852 adolescentes imputados por la presunta comisión de un delito. Ocho de cada diez fueron hombres.

Entre 2021 y 2023, el número de adolescentes imputados aumentó 42.2 %, al pasar de 22,654 a 32,852 casos. Seis entidades concentraron la mitad de los registros: Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua.

Los cinco delitos más frecuentes fueron: lesiones (24.8 %), robo (15.2 %), amenazas (9.4 %), abuso sexual (9.0 %) y narcomenudeo (8.4 %).

En 2023, 1,508 adolescentes ingresaron a centros de internamiento del país; nueve de cada diez eran hombres. Los estados con mayor número de ingresos fueron Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua.

Consumo de drogas y contexto familiar

El estudio del INEGI sobre adolescentes en conflicto con la ley señala que 88.2 % de los hombres y 77.3 % de las mujeres declararon haber consumido alguna sustancia psicotrópica al menos una vez. Las principales fueron alcohol, tabaco y marihuana, aunque se ha observado un aumento del consumo de metanfetaminas.

El informe también registra que 82.5 % de los adolescentes sujetos al sistema penal tuvo contacto o acompañamiento de sus padres o tutores durante su proceso. Sin embargo, la falta de supervisión en etapas previas aparece como un factor constante en los antecedentes familiares.

Metanfetamina: efectos en el desarrollo cerebral

De acuerdo con información proporcionada por el doctor Carlos Olmos Hernández, coordinador médico de Oceánica, la adolescencia es una etapa en la que el cerebro aún se encuentra en proceso de maduración. La metanfetamina afecta de manera directa el sistema nervioso central y puede provocar alteraciones irreversibles en los adolescentes.

El especialista explicó que esta droga libera grandes cantidades de dopamina, lo que genera placer inmediato y dependencia con pocas dosis. Su uso continuo altera la corteza prefrontal, encargada del control de impulsos y la toma de decisiones, lo que incrementa las conductas de riesgo.

Entre los efectos documentados están la pérdida de concentración, dificultades de memoria, insomnio, ansiedad, deterioro físico y trastornos psiquiátricos. El consumo sostenido también se asocia con abandono escolar y conflictos familiares.

De la adicción al delito

Diversos informes del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes indican que el consumo de drogas sintéticas y el involucramiento en actividades delictivas suelen vincularse. En muchos casos, los jóvenes inician como consumidores y posteriormente son reclutados para actividades de narcomenudeo o violencia organizada.

Centros de tratamiento y atención a jóvenes

Instituciones especializadas como Oceánica ofrecen programas de atención para adolescentes con consumo de sustancias. Estos programas combinan tratamiento médico, psicológico y acompañamiento familiar.

El enfoque se basa en la desintoxicación y la recuperación integral, con estrategias que buscan restablecer vínculos familiares y prevenir recaídas.

Dos madres, una misma pérdida

Las cifras del INEGI, las investigaciones en Michoacán y los estudios sobre los efectos de las metanfetaminas muestran un escenario en el que los adolescentes enfrentan riesgos crecientes.

