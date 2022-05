Madre pide al papa Francisco que llame al gobierno de México terminar con la violencia

Ciudad del Vaticano.— María Herrera, una madre mexicana que ha destinado todas sus fuerzas y empeños en la búsqueda de cuatro de sus hijos desaparecidos en el país, se ha encontrado con el papa Francisco en Roma y, además de solicitarle su oración por las miles de personas que diariamente buscan a sus seres queridos desaparecidos, lo ha urgido a hacer un llamado a las autoridades mexicanas para que realmente hagan todos los esfuerzos para detener el clima de violencia que cunde en el país y para que los pastores católicos verdaderamente acompañen a las familias de estas víctimas ausentes.

LEE La primera experiencia que necesita el ser humano es el amor de madre: Cardenal Aguiar

María Herrera, originaria de Michoacán, le ha dejado una carta al pontífice donde explica: “México ha llegado a más de 100 mil personas desaparecidas por la violencia. Yo, María Herrera, tengo cuatro hijos desaparecidos: Raúl, Jesús, Luis Armando y Gustavo… ante la indiferencia de nuestros gobiernos, las madres tenemos que salir a buscar con nuestras propias manos, picos y palas”, escribió.

En particular, se ha verificado que muchos de los casos actuales de desaparición forzada en México corresponden a actos directos del crimen organizado como el principal autor; sin embargo, los especialistas también responsabilizan al Estado mexicano y a las autoridades pues, además de no garantizar seguridad a sus ciudadanos, no está exento de que algunos de estos crímenes puedan ser perpetrados por sus propios funcionarios federales, estatales o municipales; dejando muchos de estos delitos en la impunidad.