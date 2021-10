Mark Zuckerberg pierde 6.6 mil mdd por caída de aplicaciones

Ciudad de México.— La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un análisis para retirar del mercado una serie de marcas de sopas instantáneas, tras identificar inconsistencias en la información nutrimental, exceso de sodio y otras deficiencias informativas que podrían perjudicar a los consumidores.

Tras analizar un total de 33 sopas instantáneas, las marcas instantáneas que Profeco decidió retirar del mercado por las razones aludidas son Buldak Cheese, por tener toda la información en inglés, pero también por prometer que está hecha con pollo y queso, pero que en la realidad no contiene un gramo de pollo.

Al respecto, el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, reportó que por lo anterior 129 mil 937 unidades de sopas instantáneas fueron retiradas del mercado.

De éstas, son una gama de 12 productos que corresponden a nueve marcas cuyos productos resultan peligrosos para el consumo y además contienen publicidad engañosa.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador celebrada en Puebla, indicó Sheffield Padilla que algunas sopas ofrecen tener queso, pollo y verduras, pero se trata de sal, azúcar y químicos.

“Dice tener queso y pollo, pero no tiene nada de queso y nada de pollo, es publicidad engañosa. Una persona puede comprarlo pensando que siquiera viene algo de recaudo de pollo, no tiene ni trazas de pollo, ahora sí que besando un pollo tiene uno más pollo que con esa sopa”, comentó con ironía en conferencia matutina.

Sheffield agregó que la sopa Ramen de Maruchan promociona el contenido de verduras pero sólo tiene 0.8 gramos de éstas.

El funcionario ejemplificó que la cantidad de verduras caben en la punta de la uña de una persona y la foto que exhiben como publicidad presentan chicharos, zanahorias y otros vegetales como si fuesen saludables.

Hay otras de Maruchan cuyo envase si se mete al horno de microondas despide químicos que se adhieren a la sopa que en consumos constantes son perjudiciales para la salud.

En la versión de octubre de la Revista del Consumidor, Profeco informó cuáles son las sopas instantáneas que serán retiradas del mercado por no cumplir con lo que dicen en sus etiquetas y por publicidad engañosa.

Del mismo modo, la sopa instantánea de la marca Knorr fue retirada por no informar que, además de los ingredientes que dice contener en su etiqueta, también tiene azúcares añadidos. Sin embargo, de acuerdo con la Revista del Consumidor, la Knorr de pollo es de las que menos sodio contiene (185 miligramos por cada 100 gramos). Asimismo, se advierte que contiene saborizante de pollo, pero no la carne.

J-Basket, por no cumplir con la norma de etiquetado, ya que no declara la información nutrimental sobre el producto preparado. Y también porque sus instrucciones están en inglés, en lugar de en español. No obstante, este es uno de los que menos grasa contiene.

Se encontraron incumplimientos a los requisitos de la norma de etiquetado NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en:

Pasta preparada con salsa sabor queso y hierbas marca Knorr PASTA LISTA, agrega jarabe de glucosa en sus ingredientes pero no lo identifica como “azúcares añadidos”.

No expresan la energía (kcla) como lo exige la norma:

Pasta preparada con salsa sabor queso y hierba, marca Knorr PASTA LISTA.

Pasta para sopa de fideos instantáneos marca MYOJO.

Pasta de sémola de trigo precocida para preparar sopa marca Selecto BRAND.

No presentan instrucciones de uso en idioma español:

Pasta de sopa de fideos instantáneos sabor curry, marca J-BASKET.

Pasta de trigo estilo oriental, marca CHIKARA UDON.

Son engañosas en su etiqueta:

Sopa instantánea de pollo sabor queso picante, marca BULDAK CHEESE, ya que en su denominación dice “de pollo”, pero en sus ingredientes indica contener “polvo sabor artificial de pollo” y “sabor artificial de pollo”.

Tallarines instantáneos sabor pollo, marca OTTOGI RAMYON, pues la imagen que presenta en el empaque induce a pensar que contiene zanahoria, cuando no es así.

No declaran la información nutrimental en el producto preparado:

Pasta para sopa de fideos instantáneos sabor curry, marca J-BASKET.

Pasta con salsa sabor queso, marca Kraft.

Pasta para sopa de fideos instantáneos, marca NONGSHIM.

Pasta para sopa de fideos instantáneos estilo japonés marca UDON.

Pasta para sopa de fideos instantáneos marca MYOJO.

Pasta para sopa de fideos instantáneos, marca SAPPORO.

Pasta para sopa de fideos instantáneos, marca SAPPORO (HOT & SPICY CHICKEN).

Qué sucede con Maruchan

Aunque en el operativo realizado el viernes no se localizó el producto Maruchan Ramen, que tiene cantidades mínimas de verdura, el producto incurre en publicidad engañosa, por lo que sería inmovilizado en operativos próximos.

Los productos analizados incluyeron aquellos en vasito, tazón o sobre, con queso, tomate, carnes, fideos y las sopas tipo ramen o fideos orientales en sus diferentes variedades y sabores.

