México crecerá 5 por ciento en 2021: Banco Mundial

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- Las tarjetas de crédito son herramientas financieras que funcionan a la vez como método de pago e instrumento financiero.

En el primer caso, ofrecen una línea de crédito revolvente; es decir, una cantidad de dinero que se renueva a medida que se cumple con los pagos y que puede servir para comprar algún producto o servicio; mientras que en el segundo escenario, el plástico ayuda a generar historial crediticio.

De acuerdo con datos del coach financiero Coru, 59.4% de las y los mexicanos no cuentan con tarjeta de crédito, por lo que desarrollar un buen historial crediticio desde joven es importante para poder acceder a mejores oportunidades financieras a futuro.

Las instituciones bancarias ofrecen algunos productos que incentivan la inclusión financiera de las y los jóvenes; entre estas opciones se encuentran las tarjetas de crédito para estudiantes.

Este tipo de plásticos están diseñados para las necesidades de personas que están estudiando o que acaban de obtener su primer trabajo y, por ende, sus primeros ingresos.

“Las tarjetas de crédito para estudiantes son una herramienta que puede integrar a los jóvenes al mundo financiero. Asimismo, puede ayudarles a generar historial crediticio, enseñarles el funcionamiento de un crédito revolvente y a que se familiaricen con conceptos como comisiones e intereses”, señaló Fernando González, CEO de Coru.

¿Qué límite de crédito tiene un estudiante?

Como este tipo de tarjetas están enfocadas en un perfil de estudiante universitario, su límite de crédito no es tan alto. Sin embargo, es común ver que los bancos tengan algún convenio con las universidades para ofrecer estos servicios.

Los requisitos para sacar el plástico varían de una institución a otra, pero por lo general se solicita una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, algún documento que avale tu estatus de estudiante en activo e ingresos mínimos, entre mil 500 y 6 mil pesos mensuales, según el banco.

Estas tarjetas de crédito pueden tener comisiones por reposición de plástico, pago tardío, disposición de efectivo y anualidad.

A pesar de que su límite no es tan amplio, puede ayudarte a pagar materiales para la escuela, comidas y salidas para entretenimiento, además de generar historial crediticio.

De acuerdo con cifras de Coru, el 30% de las y los usuarios de tarjetas de crédito dentro del grupo de 18 y 24 años retiran efectivo de este tipo de productos, mientras que casi el 30% paga su tarjeta de crédito en su totalidad. Aproximadamente solo el 20% de los tarjetahabientes jóvenes han tenido que pagar intereses al menos una vez.

“A través de esta herramienta un joven puede iniciar su vida financiera y comenzar a generar su historial crediticio. Contar con un buen historial puede facilitar la aprobación de un préstamo en el futuro”, indica el CEO de Coru.

Bancos que ofrecen este servicio

Santander – Tarjeta de crédito Zero. Esta tarjeta está diseñada para estudiantes universitarios. No cobra anualidad siempre y cuando la o el usuario gaste al menos 100 pesos al mes. Para aplicar necesitas tener entre 18 a 25 años, presentar una copia de tu credencial vigente de la universidad, mantener un saldo mínimo de mil 500 en el último mes, comprobar ingresos mínimos de 2 mil 750 pesos mensuales, presentar recibos de nómina de los últimos dos meses, presentar una copia de tu identificación oficial y de un comprobante de domicilio, en caso de que tu nueva dirección no concuerde con la de tu identificación. En caso de ser extranjero, se debe presentar pasaporte vigente y documento migratorio FM2.

Esta tarjeta tiene 77.6% CAT promedio sin IVA, 58.86% tasa de interés promedio ponderada por saldo y comisión anual sin costo.

BBVA – Mi primera tarjeta Bancomer. Esta es la opción que BBVA ofrece a estudiantes universitarios que quieren acceder a una tarjeta de crédito. Para aplicar necesitas ser mayor de 18 años, residir en México y tener un ingreso mínimo mensual de 6 mil pesos. Esta es la documentación que debes de presentar en la sucursal: identificación oficial vigente (INE o pasaporte), comprobante de domicilio fechado hace no más de 3 meses (recibo de luz, teléfono o agua) y comprobantes de ingresos. Si eres extranjero tienes que presentar una copia de tu forma migratoria. Con esta tarjeta puedes recibir una alerta o mensaje SMS con tus movimientos, realizar operaciones con la app de BBVA y realizar compras en línea.

Esta tarjeta tiene 89.9% CAT promedio sin IVA y comisión anual sin costo.

Citibanamex – Tarjeta B Smart Universidad. Para aplicar a esta tarjeta de crédito necesitas tener entre 20 y 24 años, ingresos mínimos comprobables de mil 500 pesos y tres meses de residencia comprobable. Los documentos que necesitas presentar en la sucursal son: identificación oficial (INE o pasaporte vigente, en caso de ser extranjero necesitas tarjeta de residente permanente o pasaporte vigente), presentar tu credencial vigente de la universidad o comprobante de estudios y comprobante de domicilio con antigüedad máxima de 90 días.

Esta tarjeta tiene 91.7% CAT promedio sin IVA, 52.4% tasa de interés promedio ponderada anual, anualidad de 352 pesos más IVA y comisión anual sin costo.

Este tipo de herramientas permiten que los jóvenes comiencen a generar historial crediticio, cubran sus gastos, se acostumbren al funcionamiento de un crédito revolvente y puedan conseguir más y mejores productos financieros en el futuro.

Para ello, es importante que analices qué tarjeta se ajusta mejor a tu personalidad financiera y presupuesto para que llevar un buen manejo de tu cuenta.

LEE Ordenan al INE entregar lista del padrón de electores de mexicanos en el extranjero

emc