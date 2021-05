Millennials con menor intención de volver a las oficinas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Cuando en diciembre concluya la gestión de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México (Banxico) no se ampliará su mandato; confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propondrá a un economista con dimensión social.

El sustituto de Díaz de León será un economista muy partidario de la economía moral, adelantó López Obrador; quien se negó a identificarlo pese a las insistencias de los reporteros.

Al respecto, dijo que en la terna que enviará al Senado de la República se cumplirán con los requisitos que establece la Constitución.

Durante la semana, López Obrador cuestionó a la institución por no haber entregado a su administración los remanentes –que fueron estimados en 165 mil millones de pesos- como sí sucedió en los dos sexenios anteriores.

Aunque aclaró que no era un reclamo, afirmó que deberían explicar por qué no obtuvo un remanente de operación el año pasado, por lo que no fue posible asignar recursos de ese fondo para la compra de vacunas y sí destinaron 26 por ciento para aumentar el capital contable de la institución.

Durante la conferencia mañanera, un reportero de la agencia Bloomberg le preguntó al primer mandatario si ampliaría el mandato a Díaz de León para que continúe como gobernador del Banco de México.

López Obrador confirmó que Díaz de León no sería ratificado y se negó a identificar a su sucesor, que será propuesto por él en una terna de candidatos.

Describió el perfil de quien propondrá como próximo gobernador del Banxico: ”será un economista de mucho prestigio, un profesional, que va a cumplir con los requisitos de experiencia en materia económica y financiera y haber trabajado en una área relacionada con el manejo de las finanzas”.

“Se va a cumplir con el requisito, pero ya se termina el periodo del presidente (sic) del Banco de México y de acuerdo a la Constitución, a la ley, corresponde al titular del Ejecutivo, al presidente de la República enviar al Senado la propuesta y lo voy a hacer”.

