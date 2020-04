Nestlé donará 100 mil despensas

Ciudad de México.— El plan de rescate económico por el Coronavirus que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador no es dinero extra, es la reordenación del presupuesto, explicó el economista y director de Proyectos del Centro de Estudios Interdisciplinarios y Prospectiva, Raymundo Tenorio.

El plan anunciado, se centra en la austeridad en todos los ramos administrativos, organismos descentralizados y empresas del estado, no hay contrataciones, pero tampoco despidos, se bajará en 25% salarios y se reducen los aguinaldos de altos funcionarios públicos.

En cuanto a la cancelación de las 10 subsecretarías, no se despide a nadie, sólo se reubica a los funcionarios. No utiliza el dinero de fideicomisos que no hayan sido cerrados, no aumenta impuestos, no aumenta precios de gasolinas y no habrá endeudamiento.