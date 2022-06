Nike abandona definitivamente Rusia

Ciudad de México.— El gigante estadounidense de equipamiento deportivo Nike anunció que abandona definitivamente el mercado ruso y no volverá a abrir sus tiendas.

Esto, como parte de las sanciones contra Rusia por su ofensiva contra Ucrania, como lo hicieron marcas como McDonald’s y Starbucks.

“Nike Inc. ha decidido abandonar el mercado ruso. Por consiguiente, Nike.com y la aplicación móvil Nike ya no estarán disponibles en esta región. Las tiendas Nike cerraron recientemente de forma temporal y ya no volverán a abrir”, afirmó el grupo en su web rusa.

Más: McDonald’s anuncia su salida de Rusia

La marca anunció que no renovará sus licencias con las tiendas asociadas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, desplegó tropas en Ucrania el 24 de febrero, lo que provocó sanciones internacionales sin precedentes.

Esto desató un éxodo de empresas extranjeras, incluyendo grandes marcas como H&M, Adidas e Ikea.

JAHA