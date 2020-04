“No es prioridad invertir en materia energética”: CCE

Ciudad de México.— El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desconoce el nuevo plan sobre las posibles inversiones que la iniciativa privada pudiera hacer en el sector energético, como lo anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, señaló que tendrán que revisar las prioridades actuales debido a la crisis económica generada por la pandemia.

Sobre el Plan de Inversión en el sector energético, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, dejó claro que, la prioridad de todas las empresas en estos 90 días es cómo transitar la contingencia.

“No creo que vaya a haber inversión en los próximos 3 meses, cuando estamos pensando en cómo reactivar la economía y salvaguardar los empleos (…) No lo conocemos a detalle, y no sabemos si las condiciones son adecuadas con la nueva situación del sector energético en el mundo, no es lo mismo, cuando valía 50 dólares el barril, a un mundo donde el petróleo vale 20 dólares el barril (…) no es lo mismo contratos de farmouts a un contrato de servicios donde no se les paga a tiempo, a los proveedores, tendremos que ver si realmente hay lugar para el interés de los privados en invertir en éstas condiciones”, aseveró Lomelín.