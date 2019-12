No habrá ‘cuesta de enero’: López Obrador

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este 2019 termina con buenas noticias en lo económico pues, entre otra cosas, no aumentó la deuda pública y la inflación es controlada, y para el próximo año no habrá “sorpresas desagradables” en ese rubro.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario afirmó que todo se ha logrado gracias a la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, pues no se ha gastado más de lo que ingresa a la Hacienda pública, “esa es la fórmula”, además de que no se permitió la corrupción y hubo austeridad republicana.

Te puede interesar Incremento al salario mínimo no impacta a inflación

El mandatario federal aseveró que la economía transita de manera inmejorable impactando en el bolsillo de los mexicanos y enfatizó que el siguiente año comenzará sin sorpresas, es decir, sin aumento de impuestos, ni “gasolinazos”.

Señaló que la inflación es controlada y está acompañada “de no aumentos, no aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diésel, el gas, la luz al inicio de año, como era costumbre. Entraba el año y la cuesta de enero y los ‘gasolinazos’, en algunos casos, eso se terminó”.