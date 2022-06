Para dedicarse a su familia, Sheryl Sandberg, número dos de Meta renuncia a su cargo

Ciudad de México.— La directora de operaciones de Meta, Sheryl Sandberg, anunció que después de 14 años en la empresa, el próximo otoño, dejará su cargo para dedicarle tiempo a su familia y causas filantrópicas.

Sheryl Sandberg, de 52 años de edad, mantendrá un lugar en la junta directiva de Meta matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

La número 2 de la empresa aseguró que estos años al lado de Mark Zuckerberg, presidente y cofundador de la red social, fueron “un privilegio”.

MENSAJE ÍNTEGRO

Hoy comparto la noticia de que después de 14 años me iré del Meta.

Cuando conocí a Mark no estaba buscando un nuevo trabajo y nunca podría haber predicho cómo conocerlo cambiaría mi vida. Estábamos en una fiesta de vacaciones en la casa de @TAG. Me presentaron a Mark cuando entraba por la puerta, y empezamos a hablar de su visión para Facebook. Había intentado The Facebook, como se llamaba primero, pero aún pensaba que internet era un lugar anónimo para buscar fotos divertidas. La creencia de Mark de que la gente pondría su verdadero yo en línea para conectar con otras personas fue tan fascinante que nos quedamos junto a esa puerta y hablamos el resto de la noche. Le dije a Dan más tarde que tenía una nueva vida en esa fiesta pero nunca tomé una sola copa, así que me debía una.

Muchos meses después, después de incontables –y quiero decir incontables – cenas y conversaciones con Mark, me ofreció este trabajo. Fue caótico al principio. Programaría una reunión con un ingeniero para las nueve en punto solo para descubrir que no se presentarán.

Asumieron que me refería a las nueve p. m., porque ¿quién vendría a trabajar a las nueve de la mañana? Teníamos algunos anuncios, pero no estaban funcionando bien, y la mayoría de los anunciantes que conocí querían apoderarse de nuestra página principal como la película The Incredible Hulk tuvo en MySpace. Uno estaba tan enojado cuando le dije que no a la idea de su página principal que golpeó su puño contra la mesa, salió de la habitación y nunca regresó. Ese primer verano, Mark se dio cuenta de que nunca había tenido la oportunidad de viajar, así que se fue durante un mes, dejándome a mí y a Matt Cohler a cargo sin mucha dirección y casi sin capacidad de contactarlo. Parecía una locura, pero fue una muestra de confianza que nunca he olvidado.

Cuando estaba considerando unirme a Facebook, mi difunto marido, Dave me aconsejó que no saltara e inmediatamente tratara de resolver todos los problemas sustantivos con Mark, ya que nos enfrentaremos a tantos a lo largo del tiempo. En vez de eso, debería establecer el proceso correcto con él. Así que, en el camino, le pedí a Mark tres cosas – que nos sentáramos el uno al lado del otro, que se reuniría conmigo uno contra uno cada semana, y que en esas reuniones me daría comentarios honestos cuando pensó que había estropeado algo. Mark dijo que sí a los tres, pero agregó que la retroalimentación tendría que ser mutua. Hasta el día de hoy, ha mantenido esas promesas. Todavía nos sentamos juntos (OK, no a través del COVID), nos reunimos uno contra uno cada semana, y los comentarios son inmediatos y reales.

Sentarse al lado de Mark durante estos 14 años ha sido el honor y el privilegio de toda una vida. Mark es un verdadero visionario y un líder cariñoso. A veces dice que crecimos juntos, y lo hemos hecho. Él tenía sólo 23 años y yo ya tenía 38 cuando nos conocimos, pero juntos hemos pasado por los altibajos masivos de dirigir esta empresa, así como su matrimonio con la magnífica Priscilla, el dolor de sus abortos involuntarios y la alegría de su hijo Ths, la pérdida repentina de Dave, mi compromiso con Tom y mucho más. En los momentos críticos de mi vida, en los más altos y en las profundidades de los verdaderos bajos, nunca he tenido que recurrir a Mark, porque él ya estaba allí.

Cuando me uní a Facebook, tenía un hijo de dos años y una hija de seis meses. No sabía si este era el momento adecuado para un nuevo y exigente papel. Los mensajes estaban en todas partes de que las mujeres –y yo – no podíamos ser tanto una líder como una buena madre, pero quería intentarlo. Una vez que empecé, me di cuenta de que para ver a mis hijos antes de irse a dormir, tenía que salir de la oficina a las 5:30 p. m., que era cuando el trabajo estaba empezando para muchos de mis nuevos colegas. En mi papel anterior en Google, había suficientes personas y edificios que no se dió cuenta de salir temprano, pero Facebook era una pequeña empresa y no había ningún lugar donde esconderse. Más por necesidad que por valentía, encontré mi valor y me fui temprano de todos modos. Entonces, apoyado por Mark, encontré mi voz para admitir esto públicamente y luego hablar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo. Mi esperanza era hacer esto un poco más fácil para otros y ayudar a más mujeres a creer que pueden y deben liderar.

Estoy más que agradecido a las miles de personas brillantes y dedicadas en Meta con las que he tenido el privilegio de trabajar durante los últimos 14 años. Cada día alguien hace algo que me detiene en mis pasos y me recuerda lo afortunada que soy de estar rodeada de colegas tan notables. Este equipo está lleno de personas excepcionalmente talentosas que han vertido sus corazones y mentes en la construcción de productos que han tenido un profundo impacto en el mundo.

Es gracias a este equipo, pasado y presente, que más de tres mil millones de personas usan nuestros productos para mantenerse en contacto y compartir sus experiencias. Más de 200 millones de negocios los usan para crear escaparates virtuales, comunicarse con los clientes y crecer. Se han recaudado miles de millones de dólares para causas en las que la gente cree.

Detrás de cada una de estas estadísticas hay una historia. Amigos que habrían perdido contacto pero no lo hicieron. Familias que permanecieron en contacto a pesar de haber sido separadas por los océanos. Comunidades que se han unido. Personas emprendedoras –especialmente las mujeres y otras personas que han enfrentado obstáculos y discriminación – que han convertido sus ideas en negocios exitosos.

La semana pasada, una amiga vio una publicación sobre una amiga nuestra en común teniendo un bebé y me dijo que recuerda cómo antes de Instagram, se habría perdido este momento.

Cuando las mujeres de la comunidad mundial de Círculos de Lean In no pudieron reunirse en persona, usaron Facebook para animarse mutuamente y compartir consejos para navegar el trabajo y la vida durante la pandemia.

En un almuerzo del Día Internacional de la Mujer, una mujer me dijo que su recaudación de fondos de cumpleaños de Facebook generó suficiente dinero para proporcionar refugio a dos mujeres que sufren abuso doméstico.

Justo el mes pasado, escuché acerca de cómo en la India, la Asociación de Mujeres Empleadas se conecta por WhatsApp para organizar y aumentar su poder de negociación colectiva. Me ha encantado viajar por el mundo (física y virtualmente) para conocer a propietarios de pequeños negocios y escuchar sus historias – como Zuzanna Sielicka Kalczyńska en Polonia, quien comenzó un negocio con su hermana vendiendo animales de peluche cariñosos que hacen ruido blanco t Oh bebés llorando. Comenzaron con una sola publicación de Facebook en 2014 y han ido a vender en más de 20 países y han construido una mano de obra compuesta principalmente por madres como ellas.

El debate en torno a las redes sociales ha cambiado más allá del reconocimiento desde aquellos primeros días. Decir que no siempre ha sido fácil es subestimar. Pero debería ser difícil. Los productos que hacemos tienen un gran impacto, por lo que tenemos la responsabilidad de construirlos de una manera que proteja la privacidad y mantenga a las personas seguras. Así como creo de todo corazón en nuestra misión, nuestra industria y el poder abrumadoramente positivo de conectar a la gente, yo y la gente dedicada de Meta hemos sentido profundamente nuestras responsabilidades. Sé que el extraordinario equipo de Meta seguirá trabajando incansablemente para estar a la altura de estos desafíos y seguir haciendo que nuestra compañía y nuestra comunidad sean mejores. También sé que nuestras plataformas seguirán siendo un motor de crecimiento para las empresas de todo el mundo que dependen de nosotros.

Cuando acepté este trabajo en 2008, esperaba estar en este papel durante cinco años. Catorce años después, es hora de escribir el próximo capítulo de mi vida. No estoy completamente seguro de lo que el futuro traerá – he aprendido que nadie lo está nunca. Pero sé que incluirá centrarme más en mi fundación y trabajo filantrópico, que es más importante para mí que nunca teniendo en cuenta lo crítico que es este momento para las mujeres. Y como Tom y yo nos casamos este verano, criando a nuestra familia ampliada de cinco hijos. En los próximos meses, Mark y yo transitaremos mis informes directos y dejaré la empresa este otoño. Todavía creo tan firmemente como siempre en nuestra misión, y me siento honrado de seguir sirviendo en la junta directiva de Meta.

Estoy inmensamente orgulloso de todo lo que este equipo ha logrado. Los negocios que hemos ayudado y el negocio que hemos construido. La cultura que hemos nutrido juntos. Y estoy especialmente orgulloso de que esta sea una empresa en la que muchas, muchas mujeres excepcionales y personas de diferentes orígenes han ascendido a través de nuestras filas y se han convertido en líderes, tanto en nuestra empresa como en papeles de liderazgo en otros lugares.

Gracias a los colegas que me inspiran cada día con su compromiso con nuestra misión, a nuestros socios alrededor del mundo que nos han permitido construir un negocio que sirva a sus negocios, y especialmente a Mark por darme esta oportunidad siendo uno de los mejores amigos Cualquiera podría haberlo hecho.

ebv