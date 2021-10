PIB de México crecerá 6.2 por ciento en 2021: FMI

Ciudad de México.— Aunque se han incrementado las protestas de distribuidores de gas LP, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay riesgo de desabasto y con la participación de la empresa Gas Bienestar se atenderá 51% del mercado en el país.

“No creo que pase a mayores (el efecto de las protestas), porque ya se les está atendiendo, ya se tiene establecido el mecanismo del Gas Bienestar, y lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto”, afirmó.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario acusó que las protestas de los distribuidores de gas LP están impulsadas por los que se dedicaban a extorsionar a los consumidores.

“El compromiso es que nos hagamos cargo del 51 por ciento del mercado porque había contrapeso, no es como en el caso de la distribución de las gasolinas, o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no haya aumento, en el gas no podíamos, por eso se fue para arriba (el precio), cinco grandes empresas controlaban todo el gas y la distribución”.

Explicó que ante los altos precios del gas LP se decidió implementar los precios máximos y crear Gas Bienestar, el cual arrancó en la alcaldía Iztapalapa con “muy buenos resultados”. Incluso, afirmó que el Gas Bienestar rinde más a los consumidores.

Ante la inconformidad de los involucrados en el negocio, el presidente López Obrador atribuyó las protestas de los distribuidores de gas LP a que quieren regresar a las malas prácticas, “tenían la mala costumbre de extorsionar a la gente”.

Recuperó el jefe del Ejecutivo su discurso sobre el principal objetivo de su gobierno: “Estamos enfrentando la corrupción de arriba para abajo”, concluyó.

ebv