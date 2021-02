Pide AMLO a EU no intervenir en política energética de México

Ciudad de México.— Luego de que se hiciera un llamado de Estados Unidos para que se genere un ambiente de inversión en el sector energético de México; el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió no intervenir y respetar las decisiones que se tomen sobre la política eléctrica.

“Es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación. Somos libres y soberanos, somos independientes”, respondió a un cuestionamiento al que de inmediato soltó:

“Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida sobre lo que les corresponde a los mexicanos; además, sería violatorio de la Constitución”.

Durante la conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, afirmó que México no se va a inmiscuir en los asuntos internos de Estados Unidos.

LEE Texas prohíbe venta de gas por varios días y afecta a México

“Recuerden que en el artículo 89 de la Constitución se establece lo que debe ser la política exterior de México, y dentro de los principios está el de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”.

El primer mandatario dijo que las autoridades estadounidenses están en su derecho de expresar sus opiniones porque se garantiza la libertad de expresión.

“Pero debemos respetar el manejo de la política eléctrica, no es contradecirme y entrometerme. Ahora que tuvieron el problema por las heladas en Texas se dio a conocer que no funciona bien la política energética que se aplica cuando menos en ese estado; y en los otros estados de la unión americana, pero eso no me corresponde a mí mencionarlo”, aseveró.