Pide sector privado de EU retirar reforma en sector eléctrico

Ciudad de México.— Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló 22 puntos de la política energética impulsada por Rocío Nahle, secretaría de Energía, tras considerar que beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad y obstaculiza la competencia económica, el gobierno federal dijo que no habrá una expropiación.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la iniciativa presidencial para modificar la Ley de la Industria Eléctrica no promueve un monopolio sino la rectoría del Estado en el sector. La razón es que en esta industria participa la iniciativa privada, por lo cual existe una competencia.

En los temas estratégicos y de seguridad nacional como es el suministro de energía eléctrica, debe haber una rectoría del Estado muy clara, para garantizar el servicio al pueblo y tarifas accesibles.

Sánchez Cordero señaló que “una rectoría no significa necesariamente que sea monopolio ni mucho menos, porque además no lo es, porque hay una competencia, porque están las empresas privadas también involucradas en el sector, porque lo que han dicho es monopolio, no significa monopolio, significa rectoría”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sánchez Cordero expresó que recibió algunas críticas de quienes aseguran que con dicha ley se promueve el monopolio del gobierno en el sector.

En respuesta, la secretaria de Gobernación aseguró que la rectoría del Estado en la materia de energía eléctrica será a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Reiteró:

“Primero no se está promoviendo el monopolio, no es un monopolio ¿por qué no es un monopolio? Porque está precisamente la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector ya están, desde luego que ya están pero no es monopolio, es rectoría del Estado”.

La pregunta fue en el sentido de que la anulación de la política energética planteada por Rocío Nahle estaba enfocada a una expropiación de la industria o a formar un monopolio dentro del Estado, por el trato desigual para los empresarios del sector. Explicó:

“En este momento la rectoría del Estado que el presidente ha decidido que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad y que esta rectoría del Estado nos proporciona a los mexicanos la estabilidad, la continuidad y la confiabilidad en el sistema eléctrico, esta ley está encaminada a esto”.

Sánchez Cordero fue reiterativa al puntualizar: “Quiero mandar una respuesta muy clara: no hay monopolio porque hay una participación privada, pero hay rectoría del Estado”.

ebv