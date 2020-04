Piden aclarar asignación adicional de Precriterios económicos 2021

Ciudad de México.— Sobre la entrega de los Precriterios para el 2021 por parte de la SHCP, la diputada Patricia Terrazas conversó con Siete24 y expresó su preocupación por el aumento del presupuesto para “los programas faraónicos del Presidente”.

A pesar de la pandemia, y las consecuencias que puede generar esta crisis en el sector salud, no aumenta el presupuesto presentado en los precriterios para 2021, sino un 2%, no aumenta tampoco para el campo ni para la seguridad.

“Nos preocupa cómo saldremos del hoyo, parece que el Presidente miente cuando dice que no utilizará los salvavidas como el FMI, ya que en la Página 4 de los precriterios, la SHCP habla de los amortiguadores financieros, del fondo de reserva para enfrentar la contingencia en materia de salud y la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, que esperamos que las utilicen, pero que antes deberían pensar en cancelar esas inversiones faraónicas”, insistió.

El salvavidas existe y cuando el Presidente AMLO dice que no lo usará parece que miente porque el documento de los precriteros 2021 los considera, que a lo mejor él no está considerándolos, porque dijo que no está de acuerdo con el Secretario de Hacienda, por lo tanto preocupa entonces la falta de coordinación.