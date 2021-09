Por daños ambientales, proponen auditorías “obligatorias” para empresas mineras

Ciudad de México.— Expertos en economía proponen replantear el papel del banco central en México, más allá del manejo inflacionario; reestructurar el gasto público y una banca de desarrollo más proactiva que contribuya a la recuperación económica.

Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y Nora Ampudia Márquez, investigadora de la Universidad Panamericana consideraron que se verán cambios importantes en la política monetaria en nuestro país y a escala mundial.

Lo anterior, por los efectos que en la distribución del ingreso y la concentración de la riqueza, pero también debido al cambio climático.

“La política monetaria se enfoca en la inflación subyacente (referente a los precios en los que ella misma puede influir, por ejemplo, el de la tortilla), pero la no subyacente (la que tiene que ver con las materias primas) está siendo afectada por el calentamiento global. Tenemos más de un año viendo incrementos constantes en los precios del maíz, trigo, cobre, aluminio, acero, gas, petróleo, etcétera”, explicaron.

Asimismo, afirmaron creo que habrá una reconsideración sobre la inflación no subyacente y se tomará en cuenta al cambio climático en las decisiones de política monetaria en general, porque afectará a los activos e instituciones financieros, como las compañías de seguros, opinó la experta.

Referente al ámbito fiscal, Nora Ampudia explicó que lo recaudado por Hacienda no proviene de fuentes recurrentes como el IVA o el ISR, sino que tiene más que ver con las personas morales, en especial las grandes empresas trasnacionales que habían evadido el pago de impuestos.

Si no hay un buen crecimiento económico, la recaudación de fuentes recurrentes no aumenta. Para generar impuestos hay que producir, vender, consumir y trabajar; no obstante, con una economía deprimida la recaudación disminuye. Entonces se necesita utilizar el gasto público y tomar deuda pública.

El endeudamiento permite hacer gasto en infraestructura, programas sociales para combatir la pobreza, etcétera.

Aclaró que el gasto público que se va a financiar con deuda debe generar flujo de efectivo, de modo que esa deuda sea productiva. En ese sentido se tiene que reestructurar el gasto público.

En el aspecto financiero, Nora Ampudia dijo que cuando hay crisis como la actual, con quiebre de empresas y pérdida de empleo, aunque el Banco de México le otorgue crédito a la banca comercial ésta no hace lo mismo con las personas; “hemos visto caer el crédito bancario en el último año”.

