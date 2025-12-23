Primer empleo y salario bajo; desafío de los jóvenes en México

Ciudad de México.— Para miles de jóvenes en México, ingresar al mercado laboral implica enfrentar la paradoja de la experiencia exigida, salarios iniciales limitados y descuentos fiscales inmediatos que reducen su ingreso desde la primera nómina, en una etapa donde la estabilidad aún no existe.

Primer empleo

El acceso al primer empleo formal continúa como uno de los principales desafíos para la juventud en México. La falta de experiencia laboral, la escasez de vacantes de entrada y las obligaciones fiscales configuran un escenario complejo para quienes inician su vida productiva.

Dificultades para incorporarse al mercado laboral

El diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, planteó que los jóvenes enfrentan obstáculos para ingresar al mercado laboral debido a la exigencia de experiencia previa y a la limitada oferta de empleos iniciales. Señaló que este sector de la población encuentra pocas oportunidades formales y que existe un entorno social con escasa empatía hacia sus condiciones laborales.

También refirió que la delincuencia organizada mantiene esquemas de reclutamiento dirigidos a jóvenes, con ofertas de ingresos elevados, lo que incrementa los riesgos para este grupo de edad.

Aplicación del ISR en salarios iniciales

El legislador explicó que el Impuesto Sobre la Renta se aplica a los trabajadores por el hecho de desempeñar una actividad laboral. El Servicio de Administración Tributaria realiza la retención correspondiente conforme a las tablas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin distinción del régimen fiscal del empleado.

De acuerdo con el planteamiento expuesto, esta retención reduce de forma significativa el ingreso disponible de las personas jóvenes, lo que limita su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o vestido durante los primeros años de empleo.

Propuesta de exención fiscal para el primer empleo

Ante esta situación, el panista impulsa una iniciativa para reformar y adicionar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de exentar del pago de ISR a los trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en su primer empleo. La propuesta contempla una exención total durante los primeros tres años laborales, sin establecer un límite de monto.

La iniciativa precisa que esta medida no modifica las disposiciones vigentes relacionadas con gratificaciones, primas vacacionales ni con la participación de los trabajadores en las utilidades.

Modificaciones legales planteadas

El proyecto legislativo propone cambios a los artículos 93, 96 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De aprobarse, no se efectuaría la retención del impuesto a las personas beneficiarias durante el periodo señalado.

Datos sobre juventud y empleo en México

En la exposición de motivos se incorporan cifras del primer trimestre de 2025. En ese periodo, la población de 15 años y más ascendió a 102.3 millones de personas, de las cuales 60.5 millones integraron la población económicamente activa.

Del total de la PEA, 15.9 millones correspondieron a jóvenes, lo que representó 26.3 por ciento. De este grupo, 39.6 por ciento fueron mujeres y 60.4 por ciento hombres. La tasa de informalidad entre la población de 15 a 29 años se ubicó en 58.8 por ciento.

