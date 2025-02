Profeco aclara “lista” de supuestos alimentos aceptados en el cine

Ciudad de México. — La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desmintió una supuesta lista de alimentos que las personas podrían ingresar a las salas de cine.

La dependencia aseguró dicha información no fue difundida a través de ningún canal de comunicación oficial de la entidad a la que se atribuyó la autoría.

“Es falsa la información que está circulando en redes sociales y en algunos medios de información sobre una supuesta lista de alimentos que se pueden ingresar a los cines”.

La lista falsa, incluía alimentos de tipo comida rápida, snacks, botanas, dulces, bebidas y hasta comida. El documento apócrifo señalaba que estos podrían ser ingresados a las salas de cine sin el impedimento del personal encargado de su operación. No obstante, la información es imprecisa.

Según dio a conocer la Profeco, ningún proveedor puede obligar a las personas consumidoras a comprar alimentos o bebidas únicamente en sus instalaciones. Tampoco pueden seleccionar la clientela, condicionar el consumo, reservar el derecho de admisión, salvo causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento.

#BoletínDePrensa Derivado de la supuesta “lista de alimentos que se pueden ingresar a los cines”, la cual ha estado circulando en redes sociales y en algunos medios de comunicación, la Profeco informa que en ningún momento ha publicado o difundido dicha información a través de… pic.twitter.com/00mFRii98u — Profeco (@Profeco) February 16, 2025

En ese sentido, las personas consumidoras tienen la posibilidad de decidir si compran o no alimentos en el establecimiento al que acuden.

Al respecto, Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, explicó que “si en el contrato de adhesión o en las condiciones está que no puedes ingresar con alimentos, tienes que cumplir con ese contrato, si no, finalmente, no vayas a ese cine”.

JAHA