Profeco guía a las familias: útiles escolares seguros y económicos

Ciudad de México. — El regreso a clases se acercó rápidamente y las familias comenzaron a buscar útiles escolares de buena calidad y precio justo.

La Profeco evaluó 105 productos comunes, como cuadernos, gomas, pegamentos, lápices, bolígrafos, reglas y tijeras.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó pruebas entre marzo y junio de 2025. Se realizaron más de 26 mil ensayos sobre productos de 37 marcas o modelos.

Evaluaciones clave y resultados destacados

Profeco calificó cuadernos, lápices, bolígrafos, gomas, reglas, tijeras, pegamentos y barras adhesivas evaluando su durabilidad, resistencia, seguridad y rendimiento.

🎒 Comparar precios y revisar la calidad de los materiales con que están hechos los útiles escolares y uniformes son estrategias para sacarle el mayor provecho a su presupuesto en este regreso a clases.



Consulten las recomendaciones que nuestra @RdelConsumidor enlistó en la… pic.twitter.com/tyJmdJGQ2V — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 15, 2025

En los bolígrafos, se analizó el número de metros de escritura, acabado y posibles goteos. En lápices, se valoró la resistencia de la mina y la funcionalidad de la goma.

El estudio detectó deficiencias como contenido neto menor al declarado en pegamentos (Elmer’s ofreció 13 % menos).

Además, tijeras de marca Barrilito y Delta presentaron rebabas y falta de información, mientras que algunas reglas como Dixon y Petigón se fracturaron al flexionarse, generando astillas.

Marcas recomendadas y opciones accesibles

Según la Revista del Consumidor, el cuaderno Tribal de Scribe obtuvo excelente calificación, aunque costó más.

Para opciones más económicas, Escolar Plus y Super Girl, también de Scribe, ofrecieron desempeño equivalente al costo reducido. Otros cuadernos destacados incluyen European, Kip, First Class y Norma.

En barras adhesivas, Kores fue la mejor calificada, aunque se vendió en paquete de seis piezas. Dixon resultó económico y eficiente. En pegamento líquido, sobresalieron Bully y Dixon por su relación calidad-precio.

Para más recomendaciones descarga aquí 👉 https://t.co/xVBWU5avbp la Guía de Regreso a Clases 2025.



Ahí mismo conoce las fechas y sedes de nuestras ferias.



En CDMX te esperamos el sábado 16 de agosto en Expo Reforma, de 9:00 a 20:00 hrs. ¡No faltes!



La entrada es gratis,… pic.twitter.com/aIjfy5LNbS — Profeco (@Profeco) August 15, 2025

Las tijeras mejor evaluadas fueron de Mae, Maped y Pelikan. Profeco advirtió sobre Barrilito y Delta, cuyas tijeras presentaron rebabas.

Office Max obtuvo el mejor balance calidad-precio en lápices a solo 2.4 pesos por unidad, seguidos por Kores y Mae. Para gomas, destacaron Mae, Artesco y Paper Mate.

Entre bolígrafos, BIC, Bolex, Office Depot, Office Max y Staedtler ofrecieron el mejor rendimiento, superando los 2,000 m de escritura, mientras que Mae y Pentel rindieron menos de 750 m.

Consejos útiles para comprar con inteligencia

Profeco recomendó planear compras, comparar precios usando “Quién es Quién en los Precios” y revisar útiles del ciclo anterior para reutilizar lo que aún sirva.

Más para leer: Consejos para ahorrar en este regreso a clases

También sugirió evitar compras impulsivas, establecer un presupuesto y usar apps como Fintonic o Goodbudget para manejar gastos escolares.

Derechos del consumidor y asistencia de Profeco

La Ley Federal de Protección al Consumidor exige que los productos muestren información clara, precio total y prestaciones ofrecidas.

Si el producto no cumple, el consumidor tiene derecho a reembolso o compensación no menor al 20 %, conforme a la legislación vigente.

JAHA