Negocios
Profeco guía a las familias: útiles escolares seguros y económicos
Se acerca el regreso a clases
Ciudad de México. — El regreso a clases se acercó rápidamente y las familias comenzaron a buscar útiles escolares de buena calidad y precio justo.
La Profeco evaluó 105 productos comunes, como cuadernos, gomas, pegamentos, lápices, bolígrafos, reglas y tijeras.
El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó pruebas entre marzo y junio de 2025. Se realizaron más de 26 mil ensayos sobre productos de 37 marcas o modelos.
Evaluaciones clave y resultados destacados
Profeco calificó cuadernos, lápices, bolígrafos, gomas, reglas, tijeras, pegamentos y barras adhesivas evaluando su durabilidad, resistencia, seguridad y rendimiento.
En los bolígrafos, se analizó el número de metros de escritura, acabado y posibles goteos. En lápices, se valoró la resistencia de la mina y la funcionalidad de la goma.
El estudio detectó deficiencias como contenido neto menor al declarado en pegamentos (Elmer’s ofreció 13 % menos).
Además, tijeras de marca Barrilito y Delta presentaron rebabas y falta de información, mientras que algunas reglas como Dixon y Petigón se fracturaron al flexionarse, generando astillas.
Marcas recomendadas y opciones accesibles
Según la Revista del Consumidor, el cuaderno Tribal de Scribe obtuvo excelente calificación, aunque costó más.
Para opciones más económicas, Escolar Plus y Super Girl, también de Scribe, ofrecieron desempeño equivalente al costo reducido. Otros cuadernos destacados incluyen European, Kip, First Class y Norma.
En barras adhesivas, Kores fue la mejor calificada, aunque se vendió en paquete de seis piezas. Dixon resultó económico y eficiente. En pegamento líquido, sobresalieron Bully y Dixon por su relación calidad-precio.
Las tijeras mejor evaluadas fueron de Mae, Maped y Pelikan. Profeco advirtió sobre Barrilito y Delta, cuyas tijeras presentaron rebabas.
Office Max obtuvo el mejor balance calidad-precio en lápices a solo 2.4 pesos por unidad, seguidos por Kores y Mae. Para gomas, destacaron Mae, Artesco y Paper Mate.
Entre bolígrafos, BIC, Bolex, Office Depot, Office Max y Staedtler ofrecieron el mejor rendimiento, superando los 2,000 m de escritura, mientras que Mae y Pentel rindieron menos de 750 m.
Consejos útiles para comprar con inteligencia
Profeco recomendó planear compras, comparar precios usando “Quién es Quién en los Precios” y revisar útiles del ciclo anterior para reutilizar lo que aún sirva.
Más para leer: Consejos para ahorrar en este regreso a clases
También sugirió evitar compras impulsivas, establecer un presupuesto y usar apps como Fintonic o Goodbudget para manejar gastos escolares.
Derechos del consumidor y asistencia de Profeco
La Ley Federal de Protección al Consumidor exige que los productos muestren información clara, precio total y prestaciones ofrecidas.
Si el producto no cumple, el consumidor tiene derecho a reembolso o compensación no menor al 20 %, conforme a la legislación vigente.
JAHA
Negocios
Va Profeco por Sony y prácticas abusivas en compras digitales
¿Dejará de vender en México en dólares?
Ciudad de México. — La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) notificó formalmente a Sony para que presentara los precios en pesos mexicanos con monto final claro en la PlayStation Store.
Esta medida surgió tras recibir cientos de denuncias de usuarios que observaron precios en dólares sin información clara sobre el costo total.
Profeco advirtió que, de no atender estas observaciones, aplicará sanciones conforme a la ley.
Un usuario identificado como “magestick1” presentó una denuncia formal en Profeco y compartió su experiencia en Reddit. Señaló que PlayStation Store mostraba precios en dólares, no mostraba los impuestos y sólo revelaba el monto final en el carrito de compra.
Destacó que otras plataformas como Xbox y Nintendo sí exhibían precios en pesos con impuestos incluidos.
Este no es el primer conflicto legal entre Profeco y Sony. En 2020, Profeco inició una acción colectiva porque Sony canceló preventas de PlayStation 5 con descuento; caso que sigue vigente. La nueva denuncia puede sumarse a ese expediente y fortalecer la presión por la transparencia digital.
Derechos clave según la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)
La LFPC garantiza varios derechos relevantes. El derecho a la información exige que los precios, garantías y condiciones aparezcan en idioma español y en moneda nacional, de manera clara y comprensible.
El derecho a la compensación faculta al consumidor a recibir reembolso completo y una bonificación mínima del 20 % si el proveedor incumple o restringe el servicio ofertado.
Además, el artículo 7 Bis ordenó exhibir el monto total a pagar, incluyendo impuestos, cargos y comisiones.
El artículo 34, por su parte, exige que precios y etiquetas estén en moneda nacional y en español.
Más para leer: Madrid busca recuperar atención al restringir celulares en escuelas
Este caso cobró relevancia porque la tienda digital opera en México a través de Solutions 2 Go México, S.A. de C.V., lo que le confiere a Profeco jurisdicción directa para exigir cumplimiento de la LFPC.
Casos recientes: PlayStation y Ticketmaster bajo el escrutinio de Profeco
En el caso de Ticketmaster, Profeco impuso una medida precautoria que obligó a la empresa a suspender su cláusula de “no reembolso” en festivales, la cual vulneraba los artículos 1, 7, 10, 56 y 85 de la LFPC.
Luego, una demanda colectiva admitida ante un juez representó a más de 500 consumidores afectados por cancelaciones, incumplimiento de condiciones y negación de reembolsos.
Posteriormente, Ticketmaster y Profeco llegaron a un acuerdo que benefició a cerca de 500 consumidores con más de 3.4 millones de pesos en indemnizaciones.
JAHA
Negocios
Más tiempo para vivir: lo que exigen los trabajadores mexicanos
Prefieren estar con la familia
Ciudad de México. — Cada vez más trabajadores mexicanos ponen en primer lugar su vida personal. Familia, recreación y descanso superan en importancia al antiguo ideal de “ponerse la camiseta”.
Según la consultora Gallup, siete de cada diez empleados en México ya no se sienten comprometidos con sus empresas. La razón principal: no tienen tiempo para vivir fuera del trabajo.
Ivonne Vargas, especialista en capital humano y embajadora de Hooman, explicó que la mayoría de los empleados “ya no quiere llegar a casa solo a cenar y dormir”.
Durante el último año, el 70% de los trabajadores en México sufrió agotamiento, estrés o burnout. Así lo reportó un estudio reciente citado por Publimetro.
El cambio no es anecdótico. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el desgaste laboral cuesta 40 mil millones de dólares al año a nivel global.
Te interesa: Papás con permiso, empresas que le apuestan a la familia
En México, la falta de compromiso laboral representa una pérdida de 748 mil millones de pesos anuales, según cifras de Gallup. Es once veces el presupuesto federal para salud.
Jefaturas tóxicas y desgaste emocional: un punto de quiebre
Uno de los factores más señalados es el deterioro en la relación con los líderes. El Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) del Tecmilenio midió esta caída.
Entre 2021 y 2024, la calificación promedio de los líderes bajó de 4.1 a 3.9 en una escala del 1 al 5, según el IPBI.
Solo 4 de cada 10 empresas ofrecen herramientas reales de liderazgo. Sin acompañamiento ni empatía, los equipos se debilitan.
Vargas subrayó que el problema no se resuelve solo con home office. “La falta de autonomía y la carga emocional siguen ahí, sin importar el esquema laboral”, señaló.
Un estudio aplicado a más de 20 mil trabajadores en México mostró que 40% no tiene energía ni tiempo libre al salir del trabajo.
Más allá del trabajo: una redefinición del bienestar
Gallup y la OIT coincidieron en que el presentismo laboral –estar físicamente, pero sin compromiso– es uno de los síntomas más graves del entorno actual.
Este fenómeno representa una pérdida de 8.9 billones de dólares al año a nivel global. Es casi el 9% del PIB mundial.
Los datos también reflejan un giro en las prioridades. Para muchos empleados, el trabajo ya no es el centro de sus vidas. El bienestar se mide ahora en horas libres.
Casi 30% de los encuestados dijo tener tiempo para actividades personales tras su jornada. Otro 40% afirmó que no. El resto quedó en una zona intermedia.
La cultura del desgaste crónico comienza a perder terreno frente a una generación que exige balance, propósito y espacio para vivir fuera de la oficina.
JAHA
Negocios
Remesas, un tercio del ingreso en hogares pobres de México
Sin embargo, la cifra bajó
Ciudad de México.– Las remesas enviadas por migrantes mexicanos representaron un tercio del ingreso total en los hogares más pobres del país, reveló la ENIGH 2024.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el INEGI, las remesas tuvieron un peso determinante en los deciles más bajos de ingreso.
El análisis de la organización México ¿Cómo Vamos? señaló que entre 4 y 6% de los hogares ubicados en los deciles I al V reportaron haber recibido remesas este año.
En contraste, entre los hogares de mayores ingresos –deciles VI al X– sólo entre 1 y 4% reportaron ingresos por remesas en el mismo periodo.
Remesas, hasta un 33% de hogares
En los hogares del primer decil que recibieron dinero del extranjero, las remesas representaron 33.2% del ingreso trimestral, que fue de 16 mil 795 pesos.
Esa cifra representó una baja frente a 2022, cuando las remesas significaron 35.9% del ingreso total de esos hogares.
En el otro extremo, los hogares del decil X –los más ricos– reportaron que las remesas significaron 11.9% de sus ingresos, equivalentes a 236 mil 095 pesos trimestrales.
Hace dos años, en 2022, ese mismo grupo declaró que las remesas constituían el 22% de sus ingresos, lo que muestra una disminución considerable.
Más para leer: Migración, un reto pastoral: Obispo de Ciudad Juárez
México ¿Cómo Vamos? explicó que “además de las transferencias gubernamentales, las remesas son un componente clave para los hogares con menores ingresos en el país”.
A pesar de ello, el análisis identificó una discrepancia importante entre el número de hogares que reportan remesas y el volumen registrado por el Banco de México.
En 2024, México recibió un flujo histórico de remesas por 64 mil 745 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 2.25%, según datos de Banxico.
Esa cifra contrasta con los datos que arroja la ENIGH, lo que llevó a especialistas a hablar de un posible subreporte por parte de los encuestados.
El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) había advertido este fenómeno desde 2022, cuando la ENIGH captó sólo 8.4% del ingreso real por remesas.
Ese año, la encuesta omitió alrededor de 5 mil ,577 millones de dólares que, según Cemla, sí llegaron a los hogares mexicanos y contribuyeron a mejorar sus niveles de vida.
México ¿Cómo Vamos? concluyó que hace falta un análisis más profundo sobre cómo se distribuyen y registran las remesas en las estadísticas oficiales.
JAHA
Negocios
Víctor González, el CEO que combina TikTok, salud y compromiso con las familias
Ciudad de México.- En lugar de despachos de lujo o discursos técnicos, Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares, elige hablar con cercanía, humor y valores en redes sociales.
Desde TikTok, este empresario mexicano no sólo da consejos de salud, también promueve el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social y el bienestar familiar.
Lee: Con fe, familia y trabajo: así superó Osmar Olvera a China desde el trampolín
Con más de 1.5 millones de seguidores en TikTok al cierre de julio de 2025, el CEO, próximo a cumplir 38 años, ha hecho de su cuenta personal un espacio educativo.
“No soy doctor, pero soy hijo del Doctor Simi y quiero ayudarte a vivir mejor”, dijo en un video publicado en sus redes sociales el 15 de marzo de 2024.
En sus clips, mezcla recomendaciones sobre prevención, nutrición, ejercicio y salud emocional, siempre con lenguaje sencillo y directo.
De la botarga a la conciencia ambiental: nace SíMiPlaneta
Uno de sus proyectos más visibles es SíMiPlaneta, una iniciativa ecológica que impulsa el reciclaje y la economía circular desde las propias sucursales de la cadena.
“Queremos que nuestras farmacias sean también centros de conciencia ambiental”, explicó Víctor González en entrevista con Forbes México, el 7 de junio de 2025.
En cada farmacia hay contenedores para medicamentos caducos, pilas y envases, además, promueve campañas de reforestación y jornadas de limpieza comunitaria.
“La salud no sólo es corporal, también es ambiental. Respiramos el mismo aire y compartimos este planeta con nuestras familias”, señaló en su video del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio.
Aliado de la niñez: colaboración con UNICEF
Además de sus mensajes en redes, Víctor ha unido esfuerzos con organismos internacionales como UNICEF México para desarrollar programas enfocados en salud infantil, vacunación y nutrición.
En alianza con la organización, impulsan contenidos que lleguen a jóvenes y madres de familia por redes sociales, sobre todo en comunidades con acceso limitado a servicios médicos.
“La niñez es prioridad. Si no cuidamos a los más pequeños, no estamos cuidando el futuro”, escribió en su cuenta de X, el 20 de abril de 2025, tras firmar un convenio de colaboración con el organismo de Naciones Unidas.
Un negocio familiar con rostro humano
Aunque lidera uno de los consorcios más grandes del país, Víctor González insiste en que no se trata solo de cifras.
“Lo importante no es vender más, sino servir mejor. Una farmacia debe ser cercana, como un buen vecino”, expresó en una transmisión en vivo el 8 de enero de 2025.
Su estilo directo influye entre jóvenes y adultos, quienes le agradecen por humanizar la figura del empresario.
No rehúye a hablar de temas difíciles como el acceso a medicamentos, la obesidad infantil o la falta de cultura preventiva, pero siempre desde la empatía.
Su fórmula: redes sociales, valores, familia y una profunda vocación de servicio.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Maluma y la importancia de entretenimiento seguro para bebés
Profeco guía a las familias: útiles escolares seguros y económicos
Brillos de TikTok, manchas de por vida: el precio del bronceado viral
Va Profeco por Sony y prácticas abusivas en compras digitales
Inundados y olvidados, pero juntos: la hazaña vecinal en Nezahualcóyotl
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Defiende la vida con cada paso: mamá corre media maratón con su bebé en el vientre
Siete museos gratuitos y geniales en CDMX
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
Méxicohace 3 días
ONU Mujeres y CEPAL promueven la cosificación, explotación, violencia y borrado de las mujeres, advierten colectivos
-
CDMXhace 2 días
“Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans
-
Columna Invitadahace 2 días
Todas las mujeres debemos participar
-
Méxicohace 3 días
En México, la ONU busca redefinir la maternidad y los valores de la familia, alerta Rocío D’Angelo