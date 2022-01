Profeco retirará pastelitos del mercado

Ciudad de México.— La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, externó las preocupaciones “reales” de la administración de Joe Biden respecto al posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense.

“Nosotros esperamos que las cuestiones con respecto a la reforma energética se puedan resolver para entonces poder llegar a esta oportunidad y sabemos que esto se está debatiendo justo ahora”, expresó la funcionaria estadounidense durante su segundo día de visita en México.

A través de un comunicado, detalló que una reforma contraria a energías limpias podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos entre ambos países.

“Debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que beneficien a América del Norte. Me aseguraron que México está comprometido con apoyar la energía limpia y resolver las disputas actuales con proyectos energéticos dentro del estado de derecho”, señaló Jennifer Granholm.

Por otra parte, este viernes la funcionaria estadounidense se reunió con empresarios y senadores mexicanos; a quienes confió que se puedan resolver las cuestiones relativas a la reforma eléctrica que impulsa el gobierno federal.

En el encuentro entre senadores y la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se destacó que México se puede convertir en una potencia en la generación de energías limpias; y renovables, a través de fuentes geotérmicas, hidroeléctricas, o eólicas.

Al terminó de la reunión, que se llevó a cabo en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores con carácter privado; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que ése fue el tema general al que se refirió la funcionaria estadounidense.

El senador aclaró que Jennifer Granholm fue respetuosa en torno a la reforma en materia eléctrica; que actualmente se analiza en un Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados

“Simplemente dijo que a su país le interesaba seguir cuidando las inversiones y que ella sería respetuosa de lo que aquí aprobáramos”, enfatizó el legislador.

–¿Pero no sintieron que vino a decirles: no a la reforma eléctrica?, se le cuestionó. “No, ni puede hacerlo, nosotros no lo aceptaríamos”. Se trató de una vista de Estado, la tratamos con respeto y ella fue respetuosa, respondió el senador.

Ricardo Monreal destacó que, en sus diversos encuentros, la funcionaria estadounidense entabló una buena comunicación con varios sectores de la población; con el Gobierno Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Secretaría de Energía.

Además, consideró que no están en riesgo las inversiones con la reforma eléctrica: “vamos a seguir avanzando y ella expresó su respeto por los resultados de lo que el Congreso realice en los próximos meses”.

