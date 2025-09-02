Profeco revela qué marcas cuidan la nutrición infantil y cuáles no

Ciudad de México.- El consumo de yogur en México se incrementa con el paso del tiempo. Este alimento se percibe como saludable y versátil, pero no todos los productos cumplen lo que prometen.

En un reciente estudio efectuado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre marcas que presentan irregularidades en su calidad y etiquetado.

¿Qué encontró Profeco en los yogures?

El análisis, publicado en la Revista del Consumidor, evaluó 25 productos, entre ellos griegos, deslactosados y sin azúcar.

El organismo detectó edulcorantes no calóricos en yogures promocionados como “griegos”. Estas sustancias, como sucralosa, stevia y fruta del monje, no se recomiendan en la dieta infantil.

Su dulzura intensa puede modificar la percepción natural del sabor en los niños.

Entre las marcas señaladas figuran Chobani, Lala griego zero, Zero Sugar y Vitalínea.

A pesar de sus precios altos y su imagen premium, no siempre ofrecen los mejores beneficios nutricionales para las familias.

Irregularidades en etiquetas de yogur

Profeco también identificó inconsistencias en la información nutrimental. Algunos productos reportaron valores erróneos de proteínas o azúcares.

Yoplait yoghurt y Yoplait Skyr no declararon correctamente su peso neto. La marca Onei mostró cifras inexactas en nutrientes clave.

Estas fallas refuerzan la necesidad de revisar etiquetas con detalle. No basta confiar en el empaque ni en la publicidad.

Yogures que sí aprobaron en calidad.

Te puede interesar: Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor

El estudio destacó opciones que cumplen con lo que ofrecen.

Entre los nueve yogures griegos analizados, todos aprobaron en términos generales. Danone Oikos con fresa destacó por su aporte de nutrientes. Yoplait griego natural resaltó por su calcio. Chobani Greek sin grasa natural resultó más bajo en calorías.

Estos hallazgos muestran que existen alternativas confiables para las familias que buscan cuidar la salud de sus hijos sin gastar de más.

La Profeco recordó la importancia de leer etiquetas, revisar caducidad y verificar empaques.

Estas prácticas ayudan a evitar compras engañosas y a elegir alimentos realmente nutritivos.

Recomendaciones de Profeco para elegir un yogur griego saludable

La Profeco compartió una serie de consejos para identificar un yogur griego auténtico y saludable:

Debe tener al menos 8 % de proteína, siendo lo ideal un contenido mayor a 10 %.

Revisa que el azúcar no sea añadida o que esté en proporciones bajas (menos de 5 g por porción).

Prefiere los productos sin grasa añadida si tu objetivo es mantener o reducir peso.

Verifica que contenga probióticos vivos, ya que son benéficos para la digestión.

Evita edulcorantes artificiales si el yogur es para consumo diario o infantil.

ARH