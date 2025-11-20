Negocios
Reducción de jornada laboral podría beneficiar a trabajadores
México trabaja más de 43 horas promedio a la semana
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará al Poder Legislativo de la Nación la propuesta formal para bajar la jornada semanal de 48 a 40 horas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población ocupada trabajó en promedio 43.7 horas semanales durante 2023, cifra que colocó a México entre los países con jornadas más largas de la OCDE.
El indicador alimentó la discusión pública sobre el impacto de las largas jornadas en la vida familiar, la salud y la productividad.
Trabajadores quieren estar con su familia
Sheinbaum informó el pasado 14 de octubre que su administración alcanzó un acuerdo con organizaciones empresariales y sindicales para desarrollar un proyecto de reforma.
El documento, dijo, integró opiniones de los foros públicos organizados entre junio y julio por la Secretaría del Trabajo.
El debate legislativo pone . Una encuesta de Data México indicó que un 36 % de los trabajadores dedicaría ese tiempo a su familia. Otro 21 % lo enfocaría en recuperar sueño o cuidar su salud, mientras que 19 % invertiría en educación continua o capacitación.
Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social explicó que las jornadas extensas afectan la calidad del sueño y aumentan el agotamiento emocional. Organizaciones como México, ¿cómo vamos? señalaron que el tiempo libre fortalece la cohesión social y reactiva la economía cultural y recreativa.
El debate productivo y la visión empresarial
La Coparmex y la Canacintra reconocieron la importancia del debate, aunque advirtieron que la reducción de la jornada generaría mayores costos operativos.
Explicaron que varios sectores trabajan con horarios nocturnos, fines de semana o esquemas discontinuos, lo que exige transiciones graduales.
Sheinbaum y Marath Bolaños, Secretario del Trabajo, respondieron que el proyecto contempla un enfoque progresivo por sectores productivos.
Ambos insistieron en que la reforma será independiente de los ajustes anuales al salario mínimo. En ese sentido, Bolaños reiteró que existe consenso para impulsar la reforma.
Reducción de la jornada laboral, un cambio esperado en la vida cotidiana
Estados como Nuevo León y Jalisco reportaron avances con horarios flexibles aplicados por algunas empresas entre 2023 y 2024. Los trabajadores observaron mejoras en su motivación y en la convivencia familiar.
Expertos en salud mental del IMSS recordaron que las jornadas reducidas ayudan a prevenir el desgaste laboral y fomentan hábitos saludables.
El anuncio de Sheinbaum colocó nuevamente la discusión en la agenda legislativa y abrió la posibilidad de transformar la organización del trabajo en el país.
Su gobierno señaló que la reforma buscará equilibrar productividad y bienestar y que el proceso legislativo integrará la visión de todos los sectores.
La realidad de la precariedad oficinista en México
Una realidad creciente en México
Ciudad de México.— Cuando se habla de informalidad y precariedad laboral, generalmente, el imaginario social se refiere al ambulantaje, a la calle, pero esta realidad se esconde en las más elegantes oficinas de zonas como Polanco, Paseo de la Reforma o en altos edificios en Santa Fe.
Fernanda “N” (nombre usado para resguardo de identidad) lleva más de seis años en una agencia de marketing, pero nunca ha recibido las prestaciones que marca la Le Federal del Trabajo (LFT). Ella relató su situación en una entrevista abierta sobre la informalidad laboral en oficinas.
Fernanda, quien estudió la carrera de publicidad, explicó a Siete24.mx que en su agencia “no tiene empleados en teoría” y que su salario le llega en efectivo. Nunca firmó un contrato con prestaciones ni prestaciones legales.
Lo anterior, asegura, pese a que cuenta con un horario fijo y debe acudir de lunes a sábado a su oficina, lo que de acuerdo con la Ley es suficiente para considerarla una empleada.
Precariedad que se traduce en incertidumbre
Al preguntarle qué implica para ella trabajar sin prestaciones, Fernanda respondió que al principio no había pensado en lo importante que resultaban. Pero con el paso del tiempo, lo entendió.
Actualmente, la joven de 29 años enfrenta un problema de salud, por lo que el no tener seguro médico patronal la dejó desprotegida. También dijo que no tiene acceso a vivienda o ahorro para el retiro.
Fernanda explicó que compraba sus medicinas: “Muchos de los medicamentos que me mandan no los cubre el sistema de salud”, dijo. Agregó que esos gastos mensuales (entre mil 300 y 2 mil 400 pesos) representaron una carga económica para ella.
Pese a que hace regularmente aportaciones voluntarias a su Afore, lamentó que aún no pueda hacer depósitos voluntarios al Infonavit desde su empleo actual.
Pese a la búsqueda de regularizar su situación, su empleador no ha respondido positivamente a la petición.
Por eso decidió buscar otro trabajo con prestaciones: “Estoy buscando trabajo activamente para que me den prestaciones y un sueldo mayor al que percibo actualmente”, afirmó.
Fernanda criticó la informalidad oficinista: advirtió que muchas empresas medianas y grandes evitan dar prestaciones para reducir sus costos, aunque esto perjudica a las personas que trabajan largas horas sin derechos.
Además, mencionó que la cultura laboral debería cambiar: pidió horarios flexibles especialmente para mujeres con hijos, para que puedan trabajar sin descuidar a sus familias.
Sugirió que las empresas implementaran modelos híbridos, horarios reducidos y ambientes laborales saludables.
Empleos sin prestaciones, con récord en México
Su testimonio llegó en un contexto nacional alarmante: el INEGI reportó que, entre enero y septiembre de 2025, la población ocupada con prestaciones cayó en un millón de personas. Al mismo tiempo, los ocupados sin prestaciones aumentaron en 1.43 millones.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, 38.4 millones de personas ocupadas no contaron con seguridad social en 2024.
Fernanda considera que la precariedad laboral no solo afecta su vida profesional, sino también su bienestar personal y su salud física y mental. Un tema recurrente en los trabajadores mexicanos
Aguinaldo 2025: ¿quiénes lo reciben, cuánto corresponde?
Ciudad de México.- Cada fin de año, millones de trabajadores formales en México esperan el aguinaldo, una prestación que reconoce el esfuerzo de todo un año laboral. Sin embargo, también surgen dudas sobre su cálculo, su obligatoriedad y el posible cobro de impuestos. ¿Qué deben tener claro los trabajadores en 2025?
¿Qué es el aguinaldo y por qué es un derecho laboral?
El aguinaldo es una prestación establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 1970.
Consiste en el pago de por lo menos 15 días de salario, ya sea el salario base o el percibido por día laborado.
Tienen derecho a recibirlo:
Trabajadores de base
De confianza
De planta
Sindicalizados
Eventuales
Contratados por tiempo u obra determinada
Comisionistas
Agentes de comercio
Agentes de seguros
Vendedores y trabajadores similares
La única excepción son quienes trabajan bajo honorarios, salvo que exista subordinación laboral.
El aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre, y el incumplimiento puede generar multas equivalentes a 50 a 500 UMA.
Aunque es una prestación laboral, el aguinaldo sí puede causar Impuesto Sobre la Renta (ISR). No obstante, la ley contempla una parte exenta.
Para este 2025:
Valor de la UMA: 113.14 pesos
Exención aplicable: 30 UMA
Monto exento: 3,394.20 pesos
Si el aguinaldo no supera los 3,394.20 pesos, el trabajador lo recibe completo, sin retenciones.
Si el aguinaldo excede esa cantidad, el SAT calcula el ISR solo sobre la parte que rebasa el monto exento.
El empleador es quien debe realizar la retención correspondiente y entregar al trabajador el monto final ya con el impuesto aplicado.
¿Qué es exactamente el ISR y cómo se calcula?
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es una contribución obligatoria para personas físicas y morales. Se determina con base en la diferencia entre:
Los ingresos del contribuyente
Sus deducciones autorizadas
La tasa aplicable depende del régimen fiscal y del nivel de ingresos. En el caso del aguinaldo, el cálculo es automático por parte del empleador.
¿Qué puede hacer un trabajador si no recibe su aguinaldo?
Si existen irregularidades en el pago o el empleador se niega a otorgar la prestación, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde se brinda asesoría gratuita y acompañamiento legal.
El costo de la mesa familiar sube más que la inflación: urgen aumentar salario mínimo
Ciudad de México.— En los hogares de México, el gasto cotidiano en alimentos volvió a presionar el bolsillo familiar. La canasta alimentaria urbana aumentó 4.3% anual en octubre, por encima de la inflación general, impulsada por el encarecimiento de la carne, la leche y las comidas fuera del hogar. Mientras tanto, organizaciones civiles advierten que más de 20 millones de personas asalariadas aún viven con ingresos insuficientes, y piden un incremento de 16% al salario mínimo general en 2026.
La mesa mexicana se encarece más rápido que la inflación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el precio de la canasta alimentaria urbana creció 4.3% anual en octubre, superando la inflación general, que fue de 3.57%. Este aumento, aunque menor al de meses anteriores, impactó directamente el costo de vida de las familias, sobre todo en ciudades donde el acceso a los alimentos básicos es más costoso.
En promedio, una persona en zona urbana necesitó 2,450 pesos para cubrir la canasta alimentaria, mientras que en el ámbito rural el gasto fue de 1,844 pesos. Para ambos casos, los aumentos se concentraron en productos esenciales como el bistec de res, que subió 19.4%, y la leche pasteurizada de vaca, que incrementó 8.6%.
El Inegi detalló que los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, que incluyen desayunos, comidas y cenas, aumentaron 7.5% anual. En las ciudades, este rubro representó un gasto mensual de 756 pesos por persona, cifra que refleja el peso creciente de los alimentos preparados en el gasto familiar.
En zonas rurales, el patrón fue similar. El costo de las comidas fuera de casa subió también 7.5%, mientras que los cortes de res registraron incrementos de hasta 17.6%. Las familias rurales destinaron en promedio 412 pesos mensuales a estos consumos, lo que evidencia la presión de los precios sobre los ingresos más bajos.
Lo que cuesta salir de la línea de pobreza
Las Líneas de Pobreza por Ingresos, que miden el costo combinado de las canastas alimentaria y no alimentaria, crecieron 3.6% en el ámbito urbano y 3.1% en el rural. Esto significa que las personas que viven en ciudades necesitan al menos 4,759 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, mientras que en las comunidades rurales el monto es de 3,411 pesos.
Entre los rubros que más incidieron en el incremento de las líneas de pobreza se encuentran los cuidados personales, la educación, la cultura, la recreación y los servicios de vivienda. Estos gastos no alimentarios aumentaron entre 4% y 6%, lo que limita la capacidad de ahorro y bienestar de los hogares.
Organizaciones civiles piden aumento real al salario mínimo
Ante este panorama, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza planteó que el salario mínimo general debe aumentar 16% en 2026, para alcanzar 9,700 pesos al mes. El objetivo es que este ingreso sea suficiente para cubrir dos canastas básicas y eliminar los salarios de pobreza en un año.
De acuerdo con su análisis, la mitad de las personas asalariadas en México, unas 20 millones, reciben ingresos que no alcanzan para superar la línea de pobreza. Incluso 6.4 millones de quienes tienen trabajo formal se encuentran en la misma situación.
La propuesta sugiere un incremento diferenciado entre el salario mínimo general y el de la frontera norte. En el primer caso, se plantea un aumento de 16%, mientras que para la frontera bastaría un ajuste de 4%, equivalente a la inflación. Esta medida, argumenta la organización, evitaría afectar el empleo en regiones donde el salario mínimo ya supera el costo de dos canastas básicas desde 2022.
Un salario que alcance para vivir
El salario mínimo general actual es de 288 pesos diarios, equivalentes a 8,364 pesos mensuales. En cambio, en la frontera norte el salario mínimo es de 420 pesos diarios o 12,596 pesos mensuales, es decir, 51% más alto.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sostiene que la única forma de recuperar el poder adquisitivo sin efectos negativos es aplicar un aumento diferenciado, como ocurrió en 2019 y 2020. En esos años, el ajuste permitió elevar el salario mínimo sin frenar la creación de empleos.
La meta del gobierno federal es que, para 2030, el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas. Con el aumento propuesto, el ingreso mínimo cubriría dos, lo que representaría un avance sustancial en el combate a la pobreza laboral.
Propuesta adicional: eliminar retenciones a quienes menos ganan
Además del incremento salarial, la organización propuso eliminar las retenciones de ISR y de cuotas del IMSS a quienes perciben los ingresos más bajos. Argumenta que las tablas vigentes no se han actualizado y provocan que personas que ganan apenas un peso más que el salario mínimo terminen recibiendo menos dinero por las deducciones.
La iniciativa plantea exentar de retenciones a quienes ganan menos de 13,400 pesos mensuales, lo que permitiría que los trabajadores reciban íntegro su salario. Según el colectivo, esta medida sería congruente con la Ley Federal del Trabajo y fortalecería la política de recuperación salarial emprendida en los últimos años.
Jóvenes y su creatividad contra la precariedad laboral en México
Los empleos tradicionales no les parecen tan atractivos
Ciudad de México.— En nuestro país, miles de jóvenes enfrentan la falta de oportunidades laborales con creatividad, emprendimiento y el uso de plataformas digitales para generar ingresos fuera de los esquemas tradicionales.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 40% de los jóvenes ocupados trabajaron en la informalidad en 2024.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que menos del 20% de los menores de 24 años contaron con un empleo formal y prestaciones completas.
En ese contexto, muchos decidieron crear sus propios espacios de desarrollo.
Emprender desde la necesidad y la empatía
Reyli Rommel Vargas, de 20 años, estudiante de Administración de Empresas en la UNAM, encontró en la música y la producción de eventos una oportunidad para generar ingresos y apoyar a otros.
“Todo comenzó cuando una amiga necesitaba dinero para una operación del corazón”, recordó. “Hicimos una fiesta para recaudar fondos, salió bien y descubrí que tenía talento para organizar eventos”.
Tres años después, Reyli consolidó su marca Bad Trip Events, un proyecto que combina entretenimiento y oportunidades laborales para jóvenes artistas. Reconoció que emprender en este ámbito exige administración, creatividad y constancia. “Requiere buena organización y un equipo sólido”, explicó. “A veces se gana mucho, a veces se pierde, pero siempre aprendes”.
El joven señaló que las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para promocionar sus eventos y conectar con nuevos públicos. “Sin presencia digital, un evento puede fracasar”, afirmó. “El marketing y los contactos son clave”.
Videojuegos y nuevas formas de empleo digital
Luis Ángel Rodríguez, de 20 años, decidió seguir otro camino. Se convirtió en jugador profesional de videojuegos, especialista en Pokémon una carrera que creció junto con los deportes electrónicos o eSports.
“Empecé como hobby, pero con la práctica fui subiendo de nivel hasta competir profesionalmente”, compartió. Aunque sus equipos aún no contaron con grandes patrocinadores, su trabajo le permitió participar en torneos con premios en efectivo.
Reconoció que su experiencia laboral se desarrolló en el ámbito informal. “Nunca he tenido un empleo con prestaciones”, dijo para Siete24.mx. “Pero los eSports están cambiando; ya hay juegos con estructuras más profesionales y salarios fijos”.
Luis Ángel también habló del salario emocional, un concepto que, según estudios de la STPS, se volvió relevante para los jóvenes que priorizan la flexibilidad y el bienestar sobre los ingresos inmediatos. “Muchos prefieren comodidad y tiempo libre mientras ganan experiencia”, señaló.
Creatividad ante la precariedad
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, cerca de 1.5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años buscaron trabajo sin éxito en 2024.
Frente a esta realidad, las alternativas digitales y el autoempleo se convirtieron en una respuesta al desempleo y a la falta de opciones estables.
Tanto Reyli como Luis Ángel coincidieron en que la creatividad permitió transformar la precariedad en oportunidad. Para ellos, el futuro laboral de su generación dependerá de la capacidad de reinventarse, adaptarse y aprovechar los nuevos espacios digitales.
