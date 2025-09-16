Reducir tarifas injustas en estacionamientos, un paso para proteger el bolsillo familiar

Ciudad de México.— Senadores del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa que busca frenar los abusos en los cobros de estacionamientos públicos en todo el país, al establecer que las tarifas deberán calcularse únicamente con base en el tiempo exacto de uso, eliminando el cobro por hora o fracción.
Además, plantea otorgar a los usuarios un periodo gratuito de al menos 15 minutos y contribuir a liberar la vía pública de vehículos estacionados de manera irregular, lo que ayudaría a reducir tanto el tráfico y las emisiones contaminantes.
La senadora Rocío Corona Nakamura comentó que los cobros injustos en estacionamientos afectan directamente la economía familiar y contribuyen a la congestión vial.
“Los usuarios pagan tarifas que no corresponden a lo autorizado por las autoridades, lo que genera un fuerte impacto en su economía y en la movilidad urbana”, advirtió.
Cobros excesivos
Explicó que la movilidad en México requiere soluciones inmediatas y prácticas, por lo que regular de manera justa los estacionamientos públicos no solo beneficia a los usuarios, también mejora la circulación vial y protege el medio ambiente.
LEE El reto de las familias: proteger autoestima de niñas frente a modelos irreales de belleza
La legisladora dijo que actualmente existen graves irregularidades en la aplicación de las tarifas autorizadas, ya que, en muchos casos, los cobros superan los montos máximos establecidos por las autoridades locales.
Hasta 70 pesos por hora
En la Ciudad de México, durante 2024, la tarifa máxima autorizada fue de 48.37 pesos por hora y la mínima de 25.36 pesos; sin embargo, los usuarios llegaron a pagar hasta 70 pesos por hora en algunos estacionamientos de centros comerciales y del Centro Histórico.
Destacó que la iniciativa contempla reformas a los artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como al artículo 68 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Con estas modificaciones, se facultará a los gobiernos locales para garantizar un cobro justo y supervisar que los establecimientos cumplan con las normas de operación, seguridad y accesibilidad.
Profeco revela qué marcas cuidan la nutrición infantil y cuáles no
Ciudad de México.- El consumo de yogur en México se incrementa con el paso del tiempo. Este alimento se percibe como saludable y versátil, pero no todos los productos cumplen lo que prometen.
En un reciente estudio efectuado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre marcas que presentan irregularidades en su calidad y etiquetado.
¿Qué encontró Profeco en los yogures?
El análisis, publicado en la Revista del Consumidor, evaluó 25 productos, entre ellos griegos, deslactosados y sin azúcar.
El organismo detectó edulcorantes no calóricos en yogures promocionados como “griegos”. Estas sustancias, como sucralosa, stevia y fruta del monje, no se recomiendan en la dieta infantil.
Su dulzura intensa puede modificar la percepción natural del sabor en los niños.
Entre las marcas señaladas figuran Chobani, Lala griego zero, Zero Sugar y Vitalínea.
A pesar de sus precios altos y su imagen premium, no siempre ofrecen los mejores beneficios nutricionales para las familias.
Irregularidades en etiquetas de yogur
Profeco también identificó inconsistencias en la información nutrimental. Algunos productos reportaron valores erróneos de proteínas o azúcares.
Yoplait yoghurt y Yoplait Skyr no declararon correctamente su peso neto. La marca Onei mostró cifras inexactas en nutrientes clave.
Estas fallas refuerzan la necesidad de revisar etiquetas con detalle. No basta confiar en el empaque ni en la publicidad.
Yogures que sí aprobaron en calidad.
Te puede interesar: Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor
El estudio destacó opciones que cumplen con lo que ofrecen.
Entre los nueve yogures griegos analizados, todos aprobaron en términos generales. Danone Oikos con fresa destacó por su aporte de nutrientes. Yoplait griego natural resaltó por su calcio. Chobani Greek sin grasa natural resultó más bajo en calorías.
Estos hallazgos muestran que existen alternativas confiables para las familias que buscan cuidar la salud de sus hijos sin gastar de más.
La Profeco recordó la importancia de leer etiquetas, revisar caducidad y verificar empaques.
Estas prácticas ayudan a evitar compras engañosas y a elegir alimentos realmente nutritivos.
Recomendaciones de Profeco para elegir un yogur griego saludable
La Profeco compartió una serie de consejos para identificar un yogur griego auténtico y saludable:
Debe tener al menos 8 % de proteína, siendo lo ideal un contenido mayor a 10 %.
Revisa que el azúcar no sea añadida o que esté en proporciones bajas (menos de 5 g por porción).
Prefiere los productos sin grasa añadida si tu objetivo es mantener o reducir peso.
Verifica que contenga probióticos vivos, ya que son benéficos para la digestión.
Evita edulcorantes artificiales si el yogur es para consumo diario o infantil.
Paz como producto nacional: la economía abraza la esperanza
Ciudad de México.— De entre las sensibles heridas que ha dejado el clima de violencia en el país –en especial tras los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, en Cerocahui y del empresario Julio Almanza en Matamoros–, ha germinado contra todo pronóstico una de las iniciativas civiles más audaces e integradora de los últimos tiempos en México. No es un decreto gubernamental ni una estrategia policial-militar; es algo mucho más profundo y, por ello, más revolucionario: un acuerdo cultural desde las entrañas mismas de la economía nacional para fabricar paz desde el tejido productivo del país.
La semana pasada en la Ciudad de México, se lanzó formalmente el programa del reconocimiento mediante el ‘Distintivo por la Paz’ al que pueden aspirar espacios de productividad y negocios en una gran epopeya cívica de transformación social. Se trata de la posible adhesión masiva de las cámaras empresariales, los servicios turísticos, las industrias de transformación y, crucialmente, de millones de negocios familiares a los “Diálogos por la Paz” y que parte de un principio elemental, a menudo olvidado en los escritorios del poder: la paz no se decreta, se construye. Y se construye, sobre todo, desde la cultura.
Uno de los más grandes desafíos que vivimos, en medio de la agresividad y la violencia como formas “normalizadas” de la relación humana y social, es dotar a las prácticas cotidianas de nuevos sentidos de bienestar y esperanza, de justicia y bien colectivo. Por ejemplo, la dinámica económica –ese ir y venir de transacciones, empleos, consumos y servicios– que forma parte del sustrato cultural que tenemos, puede y debe ser también un espacio y ambiente en el que moldeamos una convivencia integradora, tolerante, pacífica y, sobre todo, promotora de justicia. Ignorar este hecho es condenar cualquier estrategia de seguridad al fracaso.
Se pueden saturar las calles de soldados, pero si la cultura del miedo, la extorsión y la complicidad silenciosa sigue siendo el ambiente invisible que opera en las tiendas, las fábricas, los mercados y los negocios, la violencia simplemente se adaptará y persistirá.
LEE Líderes empresariales lanzan “Empresas por la Paz” para transformar a México
Es por ello que el mecanismo anunciado por la CONCANACO-SERVYTUR, la CANACINTRA y la USEM de promover a través de ‘Diálogos por la Paz’ el distintivo ético para empresas constructoras de paz y de justicia, es elegante y concreto. No se trata de una certificación burocrática sino de una toma de conciencia y un pacto público desde las empresas con aspectos de justicia laboral, bienestar comunitario, corresponsabilidad social y compromiso cívico. La propuesta es que cualquier empresa, desde el corporativo más complejo hasta la tiendita familiar de la esquina, pueda acudir a responder una veintena de aspectos que son, en realidad, radiografías de su propio quehacer empresarial y comunitario y, alcanzar el distintivo de ser una empresa comprometida con la paz.
El diagnóstico no es complejo: ¿Cómo trata a sus empleados? ¿Tiene políticas salariales justas? ¿Cómo se relaciona con su colonia y municipio? ¿Es solidario con las víctimas de violencia? ¿Participa en la vinculación institucional con la justicia y la seguridad pública locales? ¿Fomenta la inclusión, el compromiso con el medio ambiente, la resolución pacífica de conflictos? ¿Participa en la recuperación de espacios públicos para construir entornos seguros para todos? ¿Cómo fomenta la confianza y la prevención al interior de la impresa?
Entre otras. El distintivo no premia la perfección, sino la voluntad consciente de que las empresas y los negocios pueden ser nodos de paz en una red de violencia.
La iniciativa por supuesto responde a un diagnóstico nacional duro de asumir, porque para toda una generación entera la violencia no es una anomalía, es el paisaje cotidiano: La agresividad, el temor, la restricción de espacios públicos y la desconfianza son el aire que respiran millones de personas, especialmente los jóvenes.
Por ello, para revertir esa ‘culturización’ del horror, no se pueden limitar las estrategias a atender fragmentos de una sociedad compleja. Se trata de reconstruir todos los espacios de convivencia social, incluidos los ámbitos donde se desarrolla la vida económica: la tienda donde se compra, el negocio que provee, la empresa donde sueñan con trabajar, el café donde socializan.
La iniciativa del ‘Distintivo por la Paz’ es un reconocimiento tácito de que la seguridad no es una cuestión exclusiva de armamento y despliegue de agentes de fuerza pública. Es una estrategia de prevención y promoción cultural, tan necesaria como los operativos. Es entender que cada vez que un comerciante se niega a pagar derecho de piso y lo denuncia en un diálogo honesto con las autoridades locales, cada vez que una empresa integra a jóvenes en riesgo con dignidad, cada vez que un cliente es tratado con honestidad y no como una presa a la que estafar, se está revirtiendo la inercia que construye los cimientos culturales de la delincuencia.
La paz –nos recuerda esta iniciativa tan singular– puede ser el producto nacional más valioso que los emprendimientos locales y regionales pueden ofrecer al futuro. La urgencia de reconstrucción social, que comenzó con una dolorosa herida, contempla ahora cómo se puede aportar hacia una epistemología de la esperanza también desde las dinámicas económicas y productivas cotidianas de nuestro entorno. Esperemos que sea el inicio de un largo camino de toma de conciencia y participación comprometida.
Educación financiera en familia: juegos de mesa que enseñan a los niños a cuidar el dinero
Ciudad de México.- Ahorrar no tiene que ser un tema complicado para los niños. La Condusef recomienda el uso de juegos de mesa tradicionales como un recurso didáctico para que las familias enseñen a los más pequeños a manejar el dinero de manera responsable.
“Los niños son como esponjas porque todo absorben; la forma en que la familia maneja el dinero repercute directamente en ellos”, destaca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en su sitio oficial en internet.
Lee: Profeco guía a las familias: útiles escolares seguros y económicos
Con este enfoque, el hogar se convierte en el primer espacio para sembrar hábitos de ahorro y previsión.
Juegos de mesa como aliados para el ahorro
La Condusef señala que actividades familiares como la lotería, el memorama, el dominó o juegos como serpientes y escaleras y la oca, pueden convertirse en herramientas útiles para que los niños comprendan conceptos básicos de economía personal.
En el memorama, por ejemplo, se puede asociar cada par de cartas con conceptos como gasto, ahorro o inversión.
La lotería ayuda a identificar términos relacionados con la vida financiera.
Serpientes y escaleras permite mostrar cómo las decisiones tienen consecuencias, positivas o negativas.
El dominó puede adaptarse para relacionar piezas con bancos, tarjetas de crédito o metas de ahorro.
Estos juegos, al ser compartidos en familia, fortalecen valores como la responsabilidad, el respeto y la solidaridad.
Además, fomentan un ambiente de confianza en el que los niños aprenden a distinguir entre necesidades y deseos, y a valorar el esfuerzo que hay detrás del dinero.
Consejos prácticos para papás y mamás
La Condusef recomienda que los padres incluyan a los hijos en conversaciones sobre precios, presupuestos y decisiones de compra.
“Cuando quieras comprar algo, cuéntale a tu hijo cuánto cuesta y cuánto tiempo tardaste en reunir el dinero”, señala la institución en su material de educación financiera.
De esta forma, los niños no solo aprenden a cuidar el dinero, también valoran el esfuerzo familiar y adquieren hábitos que les servirán en la vida adulta.
Apps y plataformas que refuerzan el aprendizaje
Además de los juegos de mesa, existen plataformas digitales que ayudan a complementar este aprendizaje de manera divertida. Entre ellas:
Mi Banxico, aplicación del Banco de México dirigida a los niños y que explica temas como el ahorro y la inflación.
Mi dinero y yo, que presenta situaciones cotidianas para tomar decisiones responsables.
Savings Spree, app que enseña a través de retos cómo las decisiones diarias afectan el ahorro.
Bankaroo, un banco virtual para niños y adolescentes con metas de ahorro.
Estas herramientas digitales, acompañadas por la guía de los padres, se convierten en un recurso extra para consolidar hábitos financieros saludables.
Familia y valores: la base de la educación financiera
Más allá de aprender términos económicos, la educación financiera desde la infancia refuerza valores como el orden, la previsión y la solidaridad. Para la Condusef, el objetivo no es formar expertos en números, sino ciudadanos responsables que sepan cuidar la economía familiar y contribuir al bien común.
Líderes empresariales lanzan “Empresas por la Paz” para transformar a México
Ciudad de México.— En un acto sin precedentes, representantes de los sectores empresarial, religioso y académico unieron voces para presentar “Empresas por la Paz”, una iniciativa que busca movilizar el poder transformador del sector privado para enfrentar la violencia y la desigualdad en México.
El lanzamiento oficial, en la emblemática Casa Manu en el Centro Histórico de la capital, congregó a organismos como la CONCANACO SERVYTUR, la USEM y la CANACINTRA. El proyecto promovido además por el Diálogo Nacional por La Paz no es una certificación, sino un reconocimiento honorario al compromiso ético de las empresas con el país.
“Partimos del reconocimiento de que la cultura empresarial influye directamente en los comportamientos cotidianos de millones de mexicanos”, declaró Jorge Atilano SJ, Director Ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz. “Por ello, las empresas tienen el poder y la responsabilidad de generar entornos donde la seguridad, la legalidad, la ética y la transparencia se vivan todos los días”, afirmó.
Compromiso público y verificable
La iniciativa se fundamenta en la Agenda Nacional de Paz, un documento consensuado que plantea 7 Acciones Nacionales de compromiso social y 14 Acciones Locales enfocadas en fortalecer el interior de las empresas como espacios pacíficos e inclusivos.
Para obtener el distintivo, las empresas de todos los tamaños deben completar una evaluación de 21 preguntas en una plataforma digital (disponible en accionesporlapaz.mx) y presentar evidencias de sus prácticas. Un comité evaluador independiente revisará las postulaciones y otorgará el reconocimiento.
El Dr. Octavio de la Torre Steffano, presidente de la CONCANACO SERVYTUR, enfatizó el papel crucial de los negocios familiares: “Hablamos de dos millones de empresarios. El mensaje es sencillo y profundo: la paz empieza en la familia, se consolida en el negocio y se multiplica en la comunidad”.
LEE Iglesia en México destaca el valor de la educación en el inicio del ciclo escolar
Más que un distintivo, un cambio cultural
“Este distintivo no es un adorno; es un compromiso público y verificable”, explicó De la Torre. “Significa legalidad y cero tolerancia a la extorsión; trabajo digno e inclusión; arraigo comunitario, comprar en local; y formación para el futuro, resolver conflictos sin violencia”.
La presentación incluyó la proyección del cortometraje_ El Libro de Sami_, que narra la historia de una joven mexicana afectada por la violencia intrafamiliar, el deterioro educativo y el crimen organizado. La pieza busca sensibilizar al sector sobre su potencial para ser un refugio de esperanza.
Los promotores de la iniciativa argumentan que la paz no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia inteligente de negocio. “Un entorno seguro y justo atrae clientes, reduce costos, retiene el talento y abre el crédito. La paz genera confianza, y la confianza genera crecimiento”, concluyó el líder de la CONCANACO.
“Empresas por la Paz” representa una apuesta concreta para romper con prácticas normalizadas de violencia, corrupción e indiferencia. Invita a todas las empresas en México a convertirse en agentes activos de un nuevo pacto social, donde la corresponsabilidad sea la base de un futuro más próspero y seguro para todos.
