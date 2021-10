Reforma eléctrica aumentará precio de tarifas: Moody’s

Nueva York.- Sam Bankman-Fried es un joven de 29 años que gracias a las operaciones con criptomonedas ha logrado ganar 22 mil 500 millones de dólares.

Es cofundador de la empresa FTX se mueve entre Hong Kong y Nueva York donde trata de pasar desapercibido con un atuendo de sudaderas, jeans y tenis New Balance.

Se trata de uno de los nuevos multimillonarios más acosados por la prensa y el mundo financiero que se preguntan qué está sucediendo con las criptomonedas.

El intercambio de criptomonedas de Bankman-Fried, FTX, que permite a los comerciantes comprar y vender activos digitales como bitcoin y Ethereum, recaudó 900 millones de dólares de empresas como Coinbase Ventures y SoftBank en julio, alcanzando una valoración de 18 mil millones de dólares.

“Maneja alrededor del 10% del valor nominal de los 3.4 billones de dólares derivados (principalmente futuros y opciones) negociados por inversores de cifrado cada mes. FTX se embolsa el 0.02% de cada una de esas operaciones en promedio, lo que equivale a alrededor de 750 millones de dólares en ingresos casi libres de riesgo y 350 millones en ganancias durante los últimos 12 meses”, de acuerdo a Forbes.

Alameda Research, una de sus empresas comerciales, registró Mil millones de dólares en ganancias en 2020.

Cada vez es más cercana la presencia de Sam en televisoras y medios financieros donde opina sobre el precio del bitcoin y los futuros de los activos digitales.

“Es un período intermedio realmente extraño e incómodo para la industria… Hay mucha incertidumbre en la mitad de los países del mundo”.

En sólo cuatro años pasó de no tener ahorros a estar en el número 32 de la revista Forbes 400 con un patrimonio cercano a los 22 mil 500 millones de dólares.

“A excepción de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, nadie en la historia se ha hecho tan rico tan joven. ¿La ironía? Bankman-Fried no es un evangelista criptográfico. Apenas es un creyente. Es un mercenario, dedicado a ganar la mayor cantidad de dinero posible (realmente no le importa cómo) únicamente para poder regalarlo (realmente no sabe a quién ni cuándo)”, relató la revista.

