Refrescos, ropa, etc: todos los nuevos impuestos y aranceles

Ciudad de México.— Este 1 de enero de 2026 entraron en vigor ajustes de impuestos federales que impactarán el consumo cotidiano, el comercio exterior y diversos servicios públicos en el país.

Las medidas quedaron establecidas en reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El paquete fiscal incluyó actualizaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), incrementos arancelarios a importaciones provenientes de países sin tratado comercial y nuevas cuotas por derechos y trámites oficiales.

El gobierno federal señaló que los cambios buscaron fortalecer la recaudación y respaldar a la industria nacional, según comunicados de la SHCP.

Te recomendamos leer: Teletrabajo puede beneficiar a madres trabajadoras

Especialistas fiscales consultados por organismos empresariales y académicos advirtieron que los ajustes impactaron precios finales al consumidor, principalmente en bienes de uso frecuente.

La legislación aplicó de manera general desde el primer día del año, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

IEPS y consumo cotidiano: impacto directo en productos de uso diario

Las modificaciones al IEPS, previstas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, impactaron productos de consumo regular.

La ley estableció cuotas específicas por unidad, con efectos inmediatos en precios de venta.

Las bebidas azucaradas registraron un cobro de 3 pesos por litro, según el texto legal publicado en el DOF.

Por su parte, las bebidas con edulcorantes no calóricos quedaron gravadas con 1.50 pesos por litro, conforme al mismo ordenamiento.

Los sueros orales, incluidos productos de hidratación comercial, también pagan 3 pesos por litro.

El tabaco enfrenta un cobro de 0.8516 pesos por cigarro, además del porcentaje ad valorem ya vigente.

La ley fiscal incluyó un incremento de 67% en el IEPS aplicable a apuestas y sorteos, de acuerdo con la SHCP.

Estos gravámenes se aplicaron en establecimientos físicos y plataformas autorizadas.

La autoridad fiscal señaló que el IEPS buscó desincentivar el consumo de productos específicos y fortalecer ingresos públicos.

La SHCP publicó las cuotas oficiales en sus lineamientos fiscales 2026.

Aranceles, servicios públicos y otros costos para usuarios

El paquete fiscal también contempló aranceles más altos a importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México.

Entre los países afectados se encontraron China, Rusia, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia y Brasil, según la Secretaría de Economía.

Según la ley, los incrementos arancelarios alcanzaron hasta 50%, dependiendo del tipo de mercancía.

Las medidas incluyen refacciones automotrices, productos de acero, vidrio y muebles metálicos.

La lista también abarcó ropa, calzado, artículos escolares, juguetes, dentífricos y productos de higiene personal, conforme a los anexos arancelarios.

Electrodomésticos, como hornos de microondas, y muebles de plástico o bambú quedaron dentro del ajuste.

En servicios públicos, los derechos y permisos federales registraron nuevas cuotas oficiales.

⚠️Interrumpo sus vacaciones para avisarles que …



Ya se publicó en el DOF la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que implica cerca mil 400 cambios a fracciones arancelarias de 17 sectores. pic.twitter.com/Ms55n4n1LD — Laura Brugés (@LauraBruges) December 29, 2025

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) actualizó tarifas de acceso a museos y zonas arqueológicas.

La entrada general a museos del INAH alcanzó hasta 210 pesos, con 50% de descuento para personas mexicanas, según el organismo.

El acceso a Chichén Itzá quedó en 104 pesos, mientras otros recintos oscilaron entre 143 y 209 pesos.

En tanto, los permisos turísticos se fijaron en 983 pesos, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos.

Los formatos de salida de menores al extranjero quedaron en 294 pesos.

La legislación también impactó seguros de auto, vida y gastos médicos, debido a cambios en el acreditamiento del IVA, conforme a análisis del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las aseguradoras ajustaron costos conforme a las nuevas reglas fiscales vigentes en 2026.

JAHA