Rendimientos de bonos EEUU suben antes de subastas, mercado espera inflación

Ciudad de México.— Coca-Cola Femsa aplicará, a partir del domingo 5 de junio, un aumento de 6.6% a sus refrescos de cola y sabores, productos lácteos y bebidas no carbonatadas, a fin de compensar el aumento de las materias primas.

La compañía argumentó que ha sucedido con la mayoría de las empresas, se enfrentaron al incremento de precios en las materias primas que utilizan para elaborar sus productos.

No obstante, señaló que lograron contener lo más posible cualquier actualización de precios.

¿Cuánto tendrás que pagar?

Botella 600 mililitros no retornable 15 a 16 pesos

Lata 355 mililitros de 15 a 16 pesos

Botella 3 litros no retornable de 44 a 45 pesos

Botella 2.5 litros retornable de 27 a 28 pesos

Botella 2.25 litros no retornable de 31 a 31 pesos

Agua mineral Topo Chico 355 ml de 15 a 17 pesos

Agua mineral Topo Chico 1.5 litros no retornable de 24 a 26 pesos

Jugos del Valle de 355 ml en lata de 14 a 15 pesos

Agua natural Ciel de 350 ml de 7 a 8 pesos

Ciel mineral de 1.75 litros no desechable de 24 a 26 pesos

Leche Santa Clara 1 litro de 25 a 27 pesos

Leche Santa Clara deslactosada 1 litro de 26 a 28 pesos

Powerade 1 litro de 26 a 27 pesos

LEE Evita refrescos dietéticos en tu alimentación

ebv