Restaurantes de La Condesa y La Roma se preparan para reabrir

México.— Bajo el formato Open Air, (a cielo abierto), usando el estacionamiento de la Arena Ciudad de México, se estrena un concepto de autocinema tras meses de confinamiento.

Un grupo de empresas asociadas se han comprometido con la reactivación de la industria del entretenimiento y el paulatino regreso a la normalidad bajo tres formatos: autocinema, autoshows y autoteatro.

Acatando todas las medidas sanitarias y bajo la comodidad y seguridad de mantenerse dentro del vehículo, se podrán disfrutar de las primeras presentaciones con público que podrá presumir este concepto.

El autocinema arranca el sábado 4 de julio, en donde se exhibirán dos películas, la primera es “Los Minions” a las ocho de la noche y ése mismo día, un poco más tarde a las 11:30 horas, Scarface con Al Pacino.

El domingo 5 de julio se podrá disfrutar en el autocinema de la Arena Ciudad de México de “Mi Villano Favorito” y “Gladiator” una de las grandes joyas de Russell Crowe.

Y el domingo 12 de Julio llegará en el formato de autoteatro el show oficial y original “Paw Patrol”, presentado por Tycoon Gou con tres funciones: 12, 15:30 y 19 horas.

Los boletos estarán disponibles a partir del 26 de Junio por medio de la plataforma de Superboletos.

El concepto Drive In / Open Air es ya una realidad gracias a las ideas creativas que se han implementado por empresas líderes en la industria del entretenimiento como son Tycoon Gou, Arena Ciudad de México, Primer Nivel Group, Inside The Music, Mixmag, Glam Out y Superboletos.

Se ofrecerá a decenas de empleados en este rubro la oportunidad de llevar comida a su mesa luego de mantenerse inactivos por tres meses y, al mismo tiempo, ofrecer al público una alternativa segura y confiable para que puedan disfrutar de eventos y funciones en vivo.

Con este tipo de alternativas como la que a partir de la primera semana de julio empezará a implementarse en la Arena Ciudad de México, la industria de la música puede seguir emitiendo contenidos, haciendo shows y llevando música y entretenimiento a la gente.

Boletos a la venta en el Sistema Superboletos. Se podrá consultar cartelera en www.openair.mx

