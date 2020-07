Restringir la competencia en 5G traería consecuencias económicas en los principales mercados

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una reforma fiscal que implicaría a los empresarios pagar más impuestos sin ninguna compensación al incrementar sus aportaciones para implementar una nueva ley de pensiones.

No hay ningún acuerdo en ese sentido, aclaró López Obrador, quien dijo que es muy positivo que los empresarios aporten más recursos para las pensiones de los trabajadores.

Anunció que se propondrá algo igual para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).

De acuerdo al artículo 4º de la Constitución, se tienen que entregar estas pensiones, que son universales, es decir, para todos los adultos mayores y año con año se tienen que incrementar, lo cual se empata con la propuesta de la iniciativa de ley que ayer se presentó en este mismo espacio durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Hay derechos constitucionales que no se cumplen. Por ejemplo, desde hace 25 años o más se aprobó en el artículo 4º el derecho a la salud y transcurrió mucho tiempo y no se hizo realidad porque sólo la mitad de la población tiene seguridad social, la otra mitad no tiene. Crearon lo del llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, pero ya estaba en la Constitución, nada más que no se cumplía.