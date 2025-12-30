Salario mínimo para el 2026: Todos los detalles

Ciudad de México.— El ajuste del salario mínimo rumbo a 2026 se perfila como una herramienta central para proteger el ingreso básico de millones de trabajadores.

Cada año, las autoridades laborales revisan este monto con el objetivo de alinearlo con la inflación y el costo de vida.

El propósito es permitir que las familias cubrieran necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud y educación.

En México, el salario mínimo funciona como un referente legal para pagos, indemnizaciones y aportaciones a la seguridad social.

También sirve como base para calcular prestaciones laborales establecidas en la legislación vigente.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASANI) fue el organismo encargado de analizar estos factores técnicos.

La CONASAMI utilizó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para evaluar inflación y condiciones económicas.

A partir del 1 de enero del 2026 el salario mínimo general incrementará de $278.80 a $315.04 pesos diarios, resultando arriba de los nueve mil en total al mes, y que el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se incremente de $419.88 a $440.87 pesos diarios, arriba de los 13 mil mensuales. Lo que equivale a un 13% para el salario mínimo general y a un 5% para el salario de la zona Frontera Norte.

El aumento del salario mínimo general se integra a partir del salario mínimo vigente en 2025, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un incremento por fijación de 6.5%. En el caso de la ZLFN el incremento es de 5%.

Incremento al salario mínimo y aplicación obligatoria

El aumento del salario mínimo es de carácter obligatorio para todos los trabajadores con contrato formal.

El ajuste se prevé que no sólo impacte en el ingreso mensual, sino también en múltiples obligaciones patronales y derechos laborales.

Entre ellos se incluyeron aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al sistema de vivienda.

Desde una perspectiva económica, el incremento busca aliviar el estrés financiero de los hogares.

Muchas familias destinaron gran parte de su ingreso a gastos fijos difíciles de reducir.

El aumento del salario mínimo pretende ofrecer un margen mayor para enfrentar esos compromisos.

¿Por qué no todos reciben el mismo aumento?

Sin embargo, este incremento no beneficia a todos los trabajadores. Sólo quienes ganan el salario mínimo están directamente protegidos por los incrementos fijados por la CONASAMI.

Si una persona percibe un sueldo superior al salario mínimo, su ingreso ya no está sujeto a los aumentos automáticos del SMG.

Por ejemplo, si el salario mínimo en 2026 será de 315.04 pesos diarios y un trabajador gana 316 pesos, su sueldo ya no se considera salario mínimo, aunque la diferencia sea mínima.

Los trabajadores deben consultar con sus departamentos de recursos humanos para verificar que los descuentos aplicados sean correctos y legales.

Por su parte, los empleadores deben asegurar la transparencia en los ajustes salariales para mantener un ambiente laboral justo y cumplir estrictamente con la normativa económica del país.

