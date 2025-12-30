Salario mínimo para el 2026: Todos los detalles

Ciudad de México.— El ajuste del salario mínimo rumbo a 2026 se perfila como una herramienta central para proteger el ingreso básico de millones de trabajadores.
Cada año, las autoridades laborales revisan este monto con el objetivo de alinearlo con la inflación y el costo de vida.
El propósito es permitir que las familias cubrieran necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud y educación.
En México, el salario mínimo funciona como un referente legal para pagos, indemnizaciones y aportaciones a la seguridad social.
También sirve como base para calcular prestaciones laborales establecidas en la legislación vigente.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASANI) fue el organismo encargado de analizar estos factores técnicos.
La CONASAMI utilizó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para evaluar inflación y condiciones económicas.
A partir del 1 de enero del 2026 el salario mínimo general incrementará de $278.80 a $315.04 pesos diarios, resultando arriba de los nueve mil en total al mes, y que el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se incremente de $419.88 a $440.87 pesos diarios, arriba de los 13 mil mensuales. Lo que equivale a un 13% para el salario mínimo general y a un 5% para el salario de la zona Frontera Norte.
El aumento del salario mínimo general se integra a partir del salario mínimo vigente en 2025, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un incremento por fijación de 6.5%. En el caso de la ZLFN el incremento es de 5%.
Incremento al salario mínimo y aplicación obligatoria
El aumento del salario mínimo es de carácter obligatorio para todos los trabajadores con contrato formal.
El ajuste se prevé que no sólo impacte en el ingreso mensual, sino también en múltiples obligaciones patronales y derechos laborales.
Entre ellos se incluyeron aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al sistema de vivienda.
Desde una perspectiva económica, el incremento busca aliviar el estrés financiero de los hogares.
Muchas familias destinaron gran parte de su ingreso a gastos fijos difíciles de reducir.
El aumento del salario mínimo pretende ofrecer un margen mayor para enfrentar esos compromisos.
¿Por qué no todos reciben el mismo aumento?
Sin embargo, este incremento no beneficia a todos los trabajadores. Sólo quienes ganan el salario mínimo están directamente protegidos por los incrementos fijados por la CONASAMI.
Si una persona percibe un sueldo superior al salario mínimo, su ingreso ya no está sujeto a los aumentos automáticos del SMG.
Por ejemplo, si el salario mínimo en 2026 será de 315.04 pesos diarios y un trabajador gana 316 pesos, su sueldo ya no se considera salario mínimo, aunque la diferencia sea mínima.
Los trabajadores deben consultar con sus departamentos de recursos humanos para verificar que los descuentos aplicados sean correctos y legales.
Por su parte, los empleadores deben asegurar la transparencia en los ajustes salariales para mantener un ambiente laboral justo y cumplir estrictamente con la normativa económica del país.
Cena de fin de año podría representar golpe a economía familiar
No gastes de más
Ciudad de México.— Cerca del cierre del año, cientos de familias en México se reunirán para la tradicional cena del 31 de diciembre, comer 12 uvas y formular deseos para 2026.
Por ello, la uva y al lomo de cerdo podrían sufrir incrementos en sus precios y afectar la economía de los mexicanos de cara al cierre de año.
En ese contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor informó sobre los precios promedio y opciones de menor costo en distintos puntos del país.
La dependencia difundió los datos como parte de su monitoreo nacional de precios, estrategia que buscó orientar decisiones de compra durante las festividades decembrinas.
Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor, compartió la información mediante reportes oficiales y comunicados institucionales de la Profeco.
Precio de la uva: tradición de fin de año
La Profeco informó que el precio promedio del kilogramo de uva blanca sin semilla se ubicó en 102 pesos a nivel nacional.
El organismo detectó establecimientos donde el producto se ofreció por debajo de los 80 pesos, principalmente en el norte del país.
En La Paz, Baja California Sur, Ley sucursal La Paz vendió el kilo de uva en 59.90 pesos, según el monitoreo oficial.
Además, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Mercado Aeropuerto ofreció la uva blanca sin semilla en 69 pesos por kilogramo.
En Tijuana, Baja California, Soriana Híper sucursal Río comercializó el producto en 72.80 pesos por kilo, reportó la Profeco.
El procurador Iván Escalante recordó que estos precios correspondieron a verificaciones realizadas directamente en puntos de venta.
La dependencia señaló que los costos variaron según ubicación, temporada y cadena comercial, información disponible en su portal oficial.
La uva mantiene su presencia en la mesa por su valor simbólico y por su demanda concentrada en un solo día del año.
Lomo de cerdo: uno de los platillos recurrentes
La Profeco informó que el precio promedio del lomo de cerdo se colocó en 132.50 pesos por kilogramo.
El monitoreo identificó opciones con precios menores en distintos estados del país, de acuerdo con registros oficiales.
En Culiacán, Sinaloa, Ley sucursal Tres Ríos ofreció el kilo de lomo en 108.90 pesos.
Por su parte, en Mérida, Yucatán, Maxi Carnes de la Central de Abasto vendió el producto en 113.50 pesos por kilo.
En Zacatecas, Mercado Soriana sucursal 226 comercializó el lomo de cerdo en 114 pesos por kilogramo.
La Profeco recomendó comparar precios antes de comprar y revisar básculas y etiquetado en establecimientos formales.
El organismo reiteró que el monitoreo buscó apoyar la economía familiar durante una temporada de alto gasto.
Incremento en el costo de las cenas decembrinas
Estimaciones de organismos comerciales indicaron que las cenas de temporada registraron aumentos de entre 17 y 20 por ciento.
El encarecimiento respondió al alza en productos como pavo, cerdo y bacalao, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
De acuerdo con la Anpec, el costo promedio por persona osciló entre 500 y mil 200 pesos, con guarniciones y vino incluidos.
El pavo natural se vendió entre 99 y 130 pesos por kilo, mientras el pavo ahumado alcanzó precios cercanos a 199 pesos.
La pierna de cerdo se ubicó entre 95 y 135 pesos por kilogramo, según el tipo de establecimiento.
El lomo listo para hornear osciló entre 120 y 150 pesos, dependiendo de la región y la cadena comercial.
La Anpec estimó que una cena familiar completa alcanzó hasta 4 mil pesos al sumar complementos, botanas y bebidas.
La Profeco reiteró que las personas consumidoras pudieron consultar su portal oficial para ubicar precios y alternativas cercanas.
Extorsión golpea a negocios y altera rutinas familiares
Ciudad de México.— El nacimiento de un negocio suele parecerse al de una familia: una decisión tomada con esperanza, ahorro y trabajo diario, pensada para sostener la vida y ofrecer futuro. Hoy, en muchas regiones del país, ese inicio se ve amenazado por una violencia que se infiltra en la rutina y altera la manera de vivir, trabajar y convivir, una violencia que ya no se limita a episodios aislados y que tiene nombre propio: extorsión.
Inquietud social en espacios productivos
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, señaló que en mercados, corredores industriales y zonas fronterizas se percibe una preocupación constante entre comerciantes y emprendedores. Esta inquietud, dijo, se manifiesta en decisiones como el cierre anticipado de negocios o la modificación de rutinas familiares, derivadas del temor asociado a la violencia. La extorsión se presenta como un factor que altera la forma de trabajar y de habitar los territorios.
Violencia con efectos comunitarios
De acuerdo con Sierra Álvarez, la violencia alcanzó una dimensión que supera episodios aislados y se refleja en la percepción de vulnerabilidad en distintos sectores de la población. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, expuso el impacto social de estos hechos y la preocupación que se extiende entre diversas profesiones, edades y regiones del país.
Datos oficiales sobre extorsión
En 2025, México registró 8,585 víctimas de extorsión, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representa un incremento de 5.2 por ciento respecto al año anterior. En los 43 municipios fronterizos, el crecimiento fue de 15.2 por ciento. Estas cifras no contemplan los casos que no se denuncian, conocidos como cifra negra, asociados al miedo o a la desconfianza en las autoridades.
Afectaciones a negocios y familias
Sierra Álvarez indicó que la extorsión impacta a micro, pequeñas y medianas empresas en distintos puntos del país. Este delito incide en personas que desarrollan actividades económicas desde sus hogares, en emprendimientos familiares, talleres, comercios y unidades de producción agrícola. Las mipymes concentran alrededor del 70 por ciento del empleo nacional y enfrentan pérdidas económicas, cierre de operaciones y afectaciones a patrimonios construidos a lo largo de varios años.
Control territorial y desplazamiento
Además del daño económico, la extorsión influye en decisiones relacionadas con la permanencia en ciertos territorios. Sierra Álvarez indicó que este delito interviene en la posibilidad de abrir o mantener negocios, modifica dinámicas de mercado y genera el abandono de proyectos productivos. En algunos casos, deriva en el desplazamiento de familias y comerciantes hacia otras regiones.
Experiencias locales de atención
Existen regiones donde se han registrado avances en la atención de la violencia. Sierra Álvarez mencionó el caso de Tijuana, donde la participación de sectores productivos, la colaboración social y la respuesta institucional permitieron enfrentar periodos de alta incidencia delictiva. Estas experiencias se observan como referencias para otras zonas del país.
Necesidad de coordinación institucional
Para atender la extorsión, se plantea la necesidad de una estrategia de alcance nacional que articule a corporaciones estatales y municipales, fortalezca a las fiscalías, combata redes de corrupción e incremente las capacidades de inteligencia financiera. Sierra Álvarez subrayó que la efectividad depende de contar con corporaciones capacitadas, con recursos suficientes y presencia territorial.
El antojo sale caro: INEGI confirma inflación histórica en fondas y taquerías
Ciudad de México.- Salir a comer en la esquina, pedir tacos o resolver la comida del día en una fonda fue más caro durante todo 2025.
Los datos oficiales confirman que los precios en loncherías, fondas, torterías y taquerías se mantuvieron por arriba de 8% anual, casi el doble de la inflación general del país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este grupo de servicios nunca salió del listado de genéricos con mayor incidencia inflacionaria.
En la primera quincena de diciembre, el incremento anual fue de 8.66%, en un contexto donde la inflación general avanzó a un ritmo sensiblemente menor, precisó el INEGI a través de un comunicado, en su más reciente reporte.
Los servicios alimentarios representan alrededor del 26% del gasto de los hogares mexicanos, lo que convierte cualquier ajuste en un impacto directo al bolsillo de millones de familias.
Los precios que no bajan en la comida diaria
Las cifras muestran que el fenómeno no es reciente. Desde finales de 2021, los precios en taquerías, fondas y restaurantes acumulan un aumento de 42.54%, reflejando una presión persistente que no ha cedido tras la pandemia.
El INEGI advirtió que estos establecimientos enfrentan incrementos constantes en insumos clave para la preparación de alimentos, lo que termina trasladándose al consumidor final.
La presión se mantuvo durante los 12 meses de 2025, sin periodos de alivio claros.
“Tenemos amplia información de tipo anecdotario que apunta a que no sólo es un factor importante, sino creciente, de tal forma que contribuye al proceso inflacionario que enfrentamos”, comentó Jonathan Health en entrevista para Imagen Radio.
Inseguridad y costos ocultos en el precio final
Además del encarecimiento de mercancías, el sector enfrenta un entorno complejo.
Heath explicó que, aunque no existen cifras duras suficientes, la inseguridad también juega un papel relevante.
“Sabemos que contribuye a explicar la persistencia actual de la inflación y creemos que está más presente en los precios de los servicios”, afirmó.
Esta situación impacta especialmente a pequeños negocios de comida, que operan con márgenes reducidos y dependen del consumo diario.
El resultado es una resistencia de los precios a descender, incluso cuando otros componentes de la inflación muestran señales de moderación.
Canasta básica cierra 2025 con presión al gasto familiar
Ciudad de México.- El costo de la canasta básica alimentaria alcanza un promedio de 2,020.47 pesos al cierre de 2025, una señal clara del reto cotidiano para millones de familias mexicanas.
La cifra representa un aumento promedio de 16.05 pesos y una variación al alza de 0.80%, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
El dato no solo refleja inflación. Muestra cómo el consumo básico sigue bajo presión y por qué hablar de salud financiera resulta indispensable antes de iniciar 2026.
La ANPEC informó que realizó un estudio de mercado en los 32 estados del país, enfocado en 44 productos de la canasta básica alimentaria.
El levantamiento se efectuó entre noviembre y en la primera quincena de diciembre de 2025, con una muestra aleatoria, domiciliada y ambulatoria, en más de 200 puntos de venta.
El análisis consideró tres niveles de consumo: alto, medio y popular, lo que permitió observar el impacto generalizado del alza de precios en distintos hogares.
Entre los productos que más incrementaron su precio destacaron alimentos esenciales para la dieta diaria:
Jitomate subió 7.56%, al pasar de 26.00 a 27.97 pesos.
Chile jalapeño aumentó 6.27%, de 36.71 a 39.01 pesos.
Chiles en escabeche crecieron 6.44%, de 24.75 a 26.34 pesos.
Tomate verde avanzó 5.06%, de 37.70 a 39.61 pesos.
Frijol se encareció 4.24%, de 40.50 a 42.22 pesos.
Estos incrementos impactaron directamente la mesa de las familias, en especial aquellas que destinan la mayor parte de su ingreso a la alimentación.
La ANPEC señala que 2025 resultó especialmente complejo para los pequeños comercios del país.
Las inclemencias del clima, como sequías prolongadas, lluvias intensas e inundaciones, afectaron las cadenas de abasto. Estas condiciones elevaron los costos de transporte y provocaron mermas en productos del campo.
El efecto no quedó en la producción. Llegó al mostrador y al consumidor final, que enfrenta precios más altos en alimentos básicos.
Este contexto importa porque evidencia la vulnerabilidad del ingreso familiar ante factores externos.
Además, recuerda que la estabilidad económica del hogar depende, cada vez más, de una planeación consciente del gasto.
Salud financiera: una herramienta clave rumbo a 2026
Hablar de salud financiera no significa tener grandes ingresos. Es tomar decisiones informadas frente a un entorno económico cambiante.
Asimismo, la experiencia de 2025 muestra que pequeños aumentos acumulados impactan de forma constante el presupuesto familiar.
Además, especialistas en educación financiera insisten en la importancia de registrar gastos, priorizar necesidades básicas y evitar endeudamientos innecesarios al iniciar un nuevo año.
Fortalecer la salud financiera permite enfrentar mejor la inflación, cuidar la alimentación y reducir el estrés económico en los hogares.
