Salinas Pliego ya pagó sus impuestos

Ciudad de México.— Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas, pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un crédito fiscal por casi 2 mil 800 millones de pesos.

Lo anterior lo confirmó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador este viernes en su conferencia mañanera.

López Obrador dijo que se habían interpuesto algunos amparos, pero finalmente fueron retirados.

El total de lo pagado por Salinas asciende a 2 mil 777 millones 62 mil 800 pesos.

“Hablo de esto porque llegaron a decirme algunos de que no iban a pagar los impuestos los del Grupo Salinas. Yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad. Porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio el que no haya privilegios”.

andrés manuel lópez obrador | presidente de méxico