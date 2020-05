Sectores automotriz y de construcción deben reactivar actividades: Concamin

Ciudad de México.— Los representantes de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin) continúan el diálogo con las diferentes secretarías del Gobierno Federal a fin de mapear, por regiones , los sectores que reactivarán operaciones a partir del 17 de mayo, si las condiciones lo permiten, como anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que López Obrador dijo que los empresarios serán recibidos por la Secretaría de Economía, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, refirió que atendiendo las recomendaciones de las secretarías de Salud y del Trabajo y dependiendo de la curva de la pandemia del Covid-19 en México, implementarán los protocolos de seguridad, para el retorno gradual, ordenado y cauto.

Explicó que si no hay choque con las cifras en salud, el sector automotriz que abraza muchas ramas de la industria y muchas cadenas globales, junto a la construcción y vivienda, serían los primeros en reactivarse con todos los protocolos sanitarios y regionalmente.

“Lo que queremos es trabajar de la mano con las autoridades, no queremos ningún enfrentamiento, sólo que nos tomen en cuenta para hacer lo que sabemos hacer, trabajar, proteger a los trabajadores y generar empleos, esta industria representa más de 9 millones de empleos, agregó Cervantes.

En el 4to informe semanal, a casi 2 meses del inicio del confinamiento en México, pudieron aproximar que si se extiende el cierre hasta mediados de junio, es muy probable la pérdida de 1 millón de empresas en el país y entre 3 y 5 millones de personas habrían pasado a la pobreza, crecería en 10% el número de pobres.

Advirtieron que la reactivación no será como el silbato del recreo en las escuelas, habrá que tomar en cuenta la seguridad de los trabajadores, para que los centros de trabajo no se conviertan en focos de contagio. Necesitamos estar preparados, para no arrancar en falso, comentó Eduardo Elizondo Díaz, Vicepresidente de Manufactura de Whirlpool.

En su propuesta para la reactivación económica, Raúl Picard, vocero de Concamin, destacó que “se tiene que evaluar el listado de proyectos de infraestructura que por 850 mil millones de pesos que fue anunciado en noviembre”.

📝Cuarto Informe Semanal #COVID-INDUSTRIAL #CONCAMIN



Palabras de @fcervantes5, presidente de la Confederación



"Se han iniciado trabajos con la Secretaría de Economía, la del Trabajo; y el IMSS para preparar el inicio de la normalidad operativa" pic.twitter.com/GlxYIBMrmO — CONCAMIN (@CONCAMIN) May 7, 2020

También expresó la necesidad de que el Gobierno Federal emita a la brevedad el listado de proyectos energéticos a ser financiados en su totalidad por el sector privado, 91 mil millones de dólares (2.2 billones de pesos), pendientes desde enero.

También reclamó que a 5 mil campesinos que están haciendo la cebada, no les permiten entregar a las cerveceras, son 800 mil familias que depende de este negocio en México.

El gobierno sabe que la tienen que vender si o si. ¿Cómo vamos a darle ese negocio a otro país y después decir que asuman las responsabilidad de quiebra?, apuntó Raúl Picard.

