SHCP analiza estrategia contra coronavirus

Ciudad de México.— Hay empresas cuya situación irregular, por haber incurrido en facturas apócrifas y en evasión de impuestos, buscan regularizar su situación. Se ignora cuántas y cuáles son, pero negocian con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) su situación fiscal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó identificar a estas grandes empresas, dijo que le han planteado si puede haber algún arreglo y dijo que sí, pero legalmente, “porque no vamos a hacer nada en contra de la ley”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que ya no es lo mismo de antes, debido a que antes el Gobierno Federal perdía todos los pleitos con las empresas, que siempre obtenían del gobierno lo que quisieran.

Pero ahora, afirmó “ya no nos van a ganar en los tribunales, “porque ¿qué sucedía?, ¿por qué perdía el gobierno?, ¿por qué perdía la hacienda pública?, ¿por qué perdían los mexicanos? Se cuestionó.

Recordó que cuando fue Jefe de Gobierno, con el caso del famoso Paraje San Juan, ¿Por qué llegó hasta arriba, a que teníamos que pagar mil 900 millones de pesos, mil 910 millones de algo inventado?

“Falsificaron todo y eran terrenos nacionales, hicieron escrituras falsas con notarios, pero un juicio que tardó mucho tiempo y pasó a muchas instancias, y siempre perdía el gobierno porque no presentaba pruebas, no había defensa, hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia y ordenan que pagáramos, porque si no, me destituían”.