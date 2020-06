Supervisan aplicación de protocolos en empresas que reinician actividades

Ciudad de México.— A partir de la Nueva Normalidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social supervisará esta semana las actividades de las empresas con actividades esenciales de la minería, construcción y automotriz para comprobar que se ajustan a los protocolos de protección a sus trabajadores.

Luisa María Alcalde Ugalde, secretaria del Trabajo, precisó que las supervisiones de las autoridades laborales se harán en 80 centros de trabajo, que son tiendas de autoservicio, servicio de ingeniería y mercadotecnia, traslado de valores, industria farmacéutica, industria de alimentos, producción de plástico y operadora de personal.

La segunda estrategia tiene que ver con las visitas a empresas en las que el IMSS ha identificado con mayor número de incapacidades por enfermedades respiratorias y sospechosas de Covid-19, ello para poder detectar brotes en los diferentes centros de trabajo.

“Respecto a la primera estrategia de las inspecciones realizadas a estos tres nuevos sectores, se realizaron 329 visitas de inspección a centros de trabajo, 42 por ciento habían iniciado sus actividades y cumplen con las medidas y los protocolos, 34 por ciento aún no iniciaban las actividades, 16 por ciento las empresas se encontraban cerradas, una empresa, que es el 0.30 por ciento, no permitió el desahogo de la inspección, 1.8 por ciento inició actividades pero no cumple con las medidas y los protocolos, y en el caso del cinco por ciento no se encontró a la empresa en el domicilio proporcionado”.