Tienditas familiares subirán precios y caerán ventas por nuevos impuestos

Ciudad de México.— Las tienditas, que han sido históricamente el sostén económico de familias, enfrentan una competencia desigual con las cadenas de conveniencia. El llamado “impuesto saludable”, que incrementará el costo de refrescos, bebidas azucaradas y cigarros, pondrá en predicamentos a miles de pequeños comercios que sobreviven al día.

El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), calcula un impacto directo en más de 200 mil tiendas del país.

Aumentarán precios y caerán ventas

El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra, advirtió que la medida afectará a 200 mil tiendas en todo el país y generará una caída de entre 10 y 15 por ciento en sus ventas.

El presidente del organismo señaló que muchos de estos negocios ya enfrentan dificultades financieras. “Están en riesgo más de un millón 200 mil tiendas a nivel nacional, tiendas que hoy tienen ventas de supervivencia, de subsistencia”, indicó.

Incrementos al IEPS

El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) considera un alza de 200 por ciento en el gravamen para cigarros y de 30 por ciento para refrescos. López Becerra precisó que el impacto será directo sobre los pequeños comercios y sus consumidores.

“El impuesto saludable que promueven los legisladores no existe. Las verdaderas políticas de salud se promueven con programas educativos e inversión en infraestructura médica”, expresó.

Añadió que las políticas públicas en favor de la salud de los mexicanos han fallado en los últimos años y que el incremento de las tasas arancelarias no evitará el consumo de estos productos.

Efectos sobre el comercio y la informalidad

El presidente de ConComercioPequeño explicó que la medida tendrá consecuencias fiscales y sociales, al impulsar la informalidad y el mercado negro de cigarros. Recordó que con los aumentos de impuestos crece el comercio ilícito de tabaco.

“El fondo de esta propuesta es una política recaudatoria que afectará a más de un millón 200 mil establecimientos mercantiles, entre misceláneas, tiendas de abarrotes y mini supers, así como a sectores populares de la población”, señaló.

Agregó que los pequeños comerciantes serán los más afectados al no modificarse la propuesta fiscal para 2026, pues ya enfrentan competencia de cadenas y tiendas de conveniencia.

Riesgos adicionales para los pequeños comercios

López Becerra alertó que en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas hasta el 90 por ciento de las tiendas tradicionales son obligadas por el crimen organizado a vender marcas de cigarros ilegales. En ese contexto, el incremento de impuestos “traería consecuencias” al fomentar el comercio informal y la presencia de productos ilegales.

Crecimiento del mercado negro

De acuerdo con el estudio El consumo de cigarros ilícitos en México del Instituto Nacional de Salud Pública, entre 2017 y 2023 el mercado negro aumentó 240 por ciento, al pasar de 8.5 a 20.4 por ciento del consumo nacional.

López Becerra advirtió que, con los nuevos impuestos, esa tendencia podría continuar en aumento.

