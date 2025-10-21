Tienditas familiares subirán precios y caerán ventas por nuevos impuestos

Ciudad de México.— Las tienditas, que han sido históricamente el sostén económico de familias, enfrentan una competencia desigual con las cadenas de conveniencia. El llamado “impuesto saludable”, que incrementará el costo de refrescos, bebidas azucaradas y cigarros, pondrá en predicamentos a miles de pequeños comercios que sobreviven al día.
El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), calcula un impacto directo en más de 200 mil tiendas del país.
Aumentarán precios y caerán ventas
El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra, advirtió que la medida afectará a 200 mil tiendas en todo el país y generará una caída de entre 10 y 15 por ciento en sus ventas.
El presidente del organismo señaló que muchos de estos negocios ya enfrentan dificultades financieras. “Están en riesgo más de un millón 200 mil tiendas a nivel nacional, tiendas que hoy tienen ventas de supervivencia, de subsistencia”, indicó.
Incrementos al IEPS
El aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) considera un alza de 200 por ciento en el gravamen para cigarros y de 30 por ciento para refrescos. López Becerra precisó que el impacto será directo sobre los pequeños comercios y sus consumidores.
“El impuesto saludable que promueven los legisladores no existe. Las verdaderas políticas de salud se promueven con programas educativos e inversión en infraestructura médica”, expresó.
Añadió que las políticas públicas en favor de la salud de los mexicanos han fallado en los últimos años y que el incremento de las tasas arancelarias no evitará el consumo de estos productos.
LEE "Empezó con un cigarro"; la historia de Alberto atrapado por el narco
Efectos sobre el comercio y la informalidad
El presidente de ConComercioPequeño explicó que la medida tendrá consecuencias fiscales y sociales, al impulsar la informalidad y el mercado negro de cigarros. Recordó que con los aumentos de impuestos crece el comercio ilícito de tabaco.
“El fondo de esta propuesta es una política recaudatoria que afectará a más de un millón 200 mil establecimientos mercantiles, entre misceláneas, tiendas de abarrotes y mini supers, así como a sectores populares de la población”, señaló.
Agregó que los pequeños comerciantes serán los más afectados al no modificarse la propuesta fiscal para 2026, pues ya enfrentan competencia de cadenas y tiendas de conveniencia.
Riesgos adicionales para los pequeños comercios
López Becerra alertó que en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas hasta el 90 por ciento de las tiendas tradicionales son obligadas por el crimen organizado a vender marcas de cigarros ilegales. En ese contexto, el incremento de impuestos “traería consecuencias” al fomentar el comercio informal y la presencia de productos ilegales.
Crecimiento del mercado negro
De acuerdo con el estudio El consumo de cigarros ilícitos en México del Instituto Nacional de Salud Pública, entre 2017 y 2023 el mercado negro aumentó 240 por ciento, al pasar de 8.5 a 20.4 por ciento del consumo nacional.
López Becerra advirtió que, con los nuevos impuestos, esa tendencia podría continuar en aumento.
Trabajo remoto para madres: habilidades que necesitan para triunfar
El empleo remoto es una herramienta clave para las madres trabajadoras
Ciudad de México. — El trabajo remoto creció con fuerza en la última década y permitió a muchas madres combinar tareas profesionales y familiares.
Sin embargo, la modalidad exigió nuevas habilidades para que el teletrabajo resultara efectivo en el entorno doméstico.
Una investigación sobre teletrabajo identificó varias competencias esenciales para quienes laboraron desde casa.
Entre esas, la autodisciplina resultó una de las más valoradas. Según un informe de Indeed, la autodisciplina permitió que los trabajadores cumplieran plazos sin supervisión presencial.
La gestión del tiempo se sumó a ese conjunto.
El mismo estudio indicó que los trabajadores remotos organizaron tareas, priorizaron actividades y evitaron distracciones para lograr resultados.
Adaptabilidad y comunicación: dos pilares del trabajo remoto
Otra investigación resaltó que la adaptabilidad se convirtió en una habilidad indispensable al trabajar desde casa.
Un blog especializado en teletrabajo explicó que la capacidad para adaptarse al cambio, al uso de nuevas herramientas o al ritmo distinto del hogar fue clave para mantener la productividad.
La comunicación clara y eficiente también se destacó. En entornos sin oficina física, las madres que trabajaron desde casa debieron mantener contacto frecuente con colegas, informar avances y manejar herramientas digitales de colaboración.
Organización del espacio y establecimiento de límites
Para muchas madres, el desafío empezó en el espacio físico. Un artículo sobre habilidades de teletrabajo recomendó crear un área dedicada al trabajo, separar visualmente lo laboral de lo familiar y establecer rutinas que ayudaron a enfocar.
La clave consistió en establecer horarios, definir momentos sin interrupciones y comunicar a la familia los bloques de trabajo. Esta estrategia redujo distracciones, aumentó la concentración y mejoró la sensación de control.
Balance profesional y familiar: una tarea doble
Según un estudio publicado en IFA Magazine, el trabajo remoto benefició significativamente a las madres con hijos menores de cinco años, ya que les permitió incrementar su ahorro y superar barreras profesionales.
Más para leer: "Quiero que mi hija sepa que su mamá trabaja y ella puede ser lo que quiera ser": madre trabajadora
No obstante, esa ventaja también implicó gestionar la dualidad de roles. Las madres que teletrabajaron reportaron que debieron coordinar con sus parejas, dividir responsabilidades domésticas y anticipar momentos críticos para cuidar a los niños y cumplir sus labores.
Habilidades adicionales para el éxito remoto
Las madres que trabajaron desde casa ganaron ventaja al dominar la resolución de problemas. Al enfrentarse a retos técnicos, interrupciones o cambios de último minuto, aquellas que fueron proactivas destacaron en sus roles.
Además, la inteligencia emocional y la resiliencia cobraron importancia. Un informe destacó que quienes gestionaron bien sus emociones y mantuvieron una actitud positiva resistieron mejor la presión del entorno remoto.
Hacia un modelo de teletrabajo sostenible
Para que el trabajo remoto funcione a largo plazo, las madres necesitaron combinar estas habilidades con auto-cuidado, planificación y apoyo familiar. Ellas organizaron bloques de trabajo, respetaron descansos, utilizaron calendarios compartidos y mantuvieron comunicación constante con su equipo.
Las empresas, por su parte, reconocieron que el contexto del hogar exige flexibilidad, herramientas adecuadas y una cultura de confianza. Trabajar desde casa dejó de ser un lujo para convertirse en una modalidad que exige estructura, disciplina y el desarrollo de nuevas competencias.
En resumen, el teletrabajo mostró su potencial para madres si éstas desarrollaron habilidades clave: autodisciplina, gestión del tiempo, adaptabilidad, comunicación, organización del espacio y resiliencia emocional. Estas competencias permitieron construir una rutina laboral efectiva sin renunciar al cuidado familiar.
El costo de la vida en México: alimentos y servicios presionan el ingreso familiar en 2025
Ciudad de México.— En septiembre de 2025, los precios de los alimentos básicos volvieron a poner a prueba los bolsillos de millones de familias mexicanas. El valor de la canasta alimentaria aumentó 3.6 % en las zonas rurales y 4.7 % en las urbanas, un reflejo de la presión que los hogares enfrentan para cubrir sus necesidades más esenciales.
El INEGI dio a conocer la actualización de las Líneas de Pobreza (LP), según ámbito rural y urbano, correspondiente a septiembre de 2025. El cálculo se realizó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El indicador traduce la economía en la vida cotidiana: las Líneas de Pobreza, que muestran cuánto necesita ganar una persona para comer y vivir con dignidad.
Qué son las Líneas de Pobreza y por qué importan
Las Líneas de Pobreza (LP) son una referencia monetaria que permite saber si los ingresos mensuales de las personas alcanzan para adquirir los productos que integran las canastas alimentaria y no alimentaria.
Existen dos tipos: la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), que representa el valor de la canasta alimentaria, y la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), que considera además los gastos básicos en bienes y servicios. Estos indicadores determinan el umbral del bienestar económico de la población, tanto en el ámbito rural como urbano.
Desde julio de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió la responsabilidad de calcular las LP bajo los mismos criterios metodológicos que usaba el Coneval, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La actualización responde a las reformas a la Ley General de Desarrollo Social y otras leyes relacionadas con el gasto público y la contabilidad gubernamental.
Inflación estable, pero alimentos en ascenso
Durante septiembre de 2025, la inflación general anual se situó en 3.8 %, la misma cifra registrada en septiembre de 2007. Aunque el índice general mostró estabilidad, los alimentos —motor de la vida familiar— mantuvieron presiones superiores, sobre todo en las ciudades. El incremento mensual fue de 0.2 %, un leve repunte frente al mes anterior, tras un periodo de relativa calma de enero a julio.
LEE ¿Funcionan los "impuestos saludables"?
Este comportamiento revela que, aunque la inflación general se modera, los precios que afectan directamente el bienestar de los hogares siguen aumentando. Cada peso que sube en la canasta básica repercute en las decisiones diarias de las familias: qué comprar, qué dejar de lado o cómo reorganizar el presupuesto.
La canasta alimentaria: entre el bistec y la leche
Las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos mostraron aumentos de 3.6 % en el ámbito rural y 4.7 % en el urbano. En el campo, el alza fue menor que la inflación general, mientras que en las ciudades la superó. Los alimentos que más influyeron en esta variación fueron los consumidos fuera del hogar, el bistec de res y la carne molida. En las zonas rurales, la carne molida de res fue el tercer producto con mayor impacto en el valor de la canasta, mientras que en las urbanas lo fue la leche pasteurizada de vaca.
Estos datos reflejan cambios en los hábitos de consumo y en la estructura del gasto familiar. Comer fuera del hogar o mantener una dieta con carne y lácteos se ha convertido en un lujo para muchas familias, sobre todo en contextos donde el ingreso apenas cubre lo indispensable.
La otra mitad del bienestar: educación, cultura y cuidados
Las Líneas de Pobreza por Ingresos, que integran tanto los alimentos como los bienes y servicios, aumentaron 3.4 % en las zonas rurales y 3.8 % en las urbanas. En el campo, este incremento fue menor que la inflación general, mientras que en las ciudades fue casi idéntico.
Los productos alimentarios continuaron siendo los que más influyeron en el aumento general, aunque también se registró un peso importante de los rubros de cuidados personales, educación, cultura y recreación. En los hogares rurales, la educación y el cuidado personal tuvieron mayor incidencia; en los urbanos, la educación, la cultura y la recreación marcaron la diferencia.
Estos elementos, más allá de lo económico, reflejan las aspiraciones de bienestar integral de las familias mexicanas: alimentarse, educarse y participar en la vida cultural del país.
Salud mental de trabajadores mexicanos, al borde del colapso
Esto afecta la productividad y la salud mental
Ciudad de México. — El estrés laboral tiene a los trabajadores en una situación crítica de salud mental y estrés. En 2024, un informe del Mind Health Report halló que uno de cada cuatro trabajadores recibió incapacidad médica por condiciones psicológicas o mentales en los últimos 12 meses.
Ese mismo estudio mostró que el 39 % de los empleados experimentó alguna condición mental durante 2024. Predominaron la depresión (19 %) y la ansiedad (15 %).
Los síntomas más comunes incluyeron insomnio, dificultades para concentrarse, irritabilidad y dolores físicos como de cabeza o musculares. Esos efectos se manifestaron al prolongarse las presiones laborales sin descanso.
El nivel de salario, la estabilidad en el empleo, los plazos de entrega estrictos y la falta de balance entre vida laboral y personal figuraron entre los factores más citados que afectaron la salud mental.
Muchos trabajadores describieron que comenzaron a sentir fatiga emocional. Algunos perdieron interés en el trabajo. Otros reportaron que su rendimiento bajó por falta de concentración.
Marco legal sobre salud mental en el ámbito laboral
El gobierno mexicano actualizó la tabla de enfermedades laborales para reconocer formalmente trastornos como ansiedad, depresión, estrés y trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia.
La norma NOM-035-STPS-2018 ya obligó a las empresas a identificar riesgos psicosociales. Esa norma definió factores como jornadas largas, carga excesiva, liderazgo negativo y falta de claridad en tareas.
Más para leer: Licencia de paternidad más justa: el llamado de los padres
Ese reconocimiento legal provocó cambios en la forma en que los trabajadores pueden reportar y recibir atención por afecciones mentales ligadas al trabajo.
Empresas que aplicaron la NOM-035 han reducido hasta en 30 % las licencias médicas por salud mental.
A pesar de esos avances, muchos trabajadores denunciaron que su entidad laboral no implementaba acciones concretas para mitigar el estrés. Varios afirmaron que sus empresas no ofrecieron pausas activas, asesoría emocional, ni espacios de apoyo psicológico.
INEGI tocará tu puerta ¿Qué revelará la Encuesta Intercensal 2025 sobre la vida de las familias mexicanas?
Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) inició la Encuesta Intercensal (EIC) 2025. El objetivo de este ejercicio estadístico es generar estimaciones confiables sobre el volumen, la composición y la distribución de la población, así como de las viviendas particulares habitadas en todo el territorio nacional.
De acuerdo con Graciela Márquez, Presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, la Encuesta incluirá una muestra de aproximadamente 7 millones de viviendas particulares habitadas. Lo anterior permitirá obtener información sobre las condiciones de vida de las y los mexicanos y las características de las viviendas.
Además, será posible hacer estimaciones con desagregación geográfica municipal y para las localidades de 50 mil habitantes y más.
La encuesta permitirá generar datos actualizados y mantener la continuidad histórica en el análisis sociodemográfico del país.
Entrevistas cara a cara
La Encuesta se realizará principalmente mediante entrevistas cara a cara con dispositivos móviles. Algunas viviendas recibirán una carta-invitación para responder el cuestionario por internet o por teléfono, con las instrucciones para ello.
¿Quién puede responder el cuestionario?
Podrán responder el cuestionario la jefa o el jefe de la vivienda, su cónyuge o pareja, o alguna persona de 18 años y más que resida en la vivienda y conozca las características de esta y de sus ocupantes.
LEE Matrimonios en México; predominan las uniones hombre-mujer y crece la edad al casarse
¿Cuándo se conocerán los resultados?
Los resultados de la EIC 2025 estarán disponibles en septiembre de 2026. Se difundirán por medio de tabulados, publicaciones y aplicaciones informáticas en el portal del INEGI: www.inegi.org.mx. Asimismo, los microdatos anonimizados se pondrán a disposición de las personas usuarias para consulta especializada.
Temas del cuestionario
La información que se recabe en la EIC 2025 será clave para la planeación, organización y ejecución de políticas públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal. Además, al brindar insumos valiosos para la toma de decisiones y el análisis de la dinámica poblacional, contribuirá a fortalecer los sectores público, social, privado y académico.
La EIC 2025 también permitirá conocer con mayor precisión las características sociodemográficas del país en el periodo posterior a la pandemia de la COVID-19 y al CPV 2020.
Algunas de las características que se consultarán son:
Confidencialidad de la información
El personal que toque a la puerta de las viviendas seleccionadas estará debidamente identificado con chaleco, sombrero y mochila con el logotipo del INEGI. Además, portará de manera visible una credencial con fotografía, nombre completo, holograma y logotipo del Instituto.
En caso de que la ciudadanía quiera verificar la identidad del personal, puede realizarlo mediante tres modalidades:
- Llamar al número telefónico gratuito 800 111 46 34.
- Escanear el código QR en la parte posterior de la credencial del personal entrevistador.
- Consultar el portal de internet: https://intercensal2025.mx/identifica/.
La información que otorguen las personas informantes se protegerá. Al concluir la entrevista, todos los datos se encriptan automáticamente, lo que garantiza su confidencialidad conforme a la ley. Los datos se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos y se publicarán de forma agregada, lo que impide la identificación de cualquier persona.
El papel clave de la ciudadanía
Las autoridades del INEGI explicaron que la participación de la ciudadanía es esencial para contar con información confiable y exhortaron a las personas que habiten las viviendas seleccionadas a abrir las puertas a los entrevistadores.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Irán inaugura la estación de metro “Virgen María”, un gesto inusual en la República Islámica
Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX
Tienditas familiares subirán precios y caerán ventas por nuevos impuestos
Cuando los clics se vuelven escudos: cómo una alerta digital ayuda a salvar a la infancia
El campeón Mjällby AIF no era favorito, pero tiene el alma de un pueblo
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
