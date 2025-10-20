Trabajo remoto para madres: habilidades que necesitan para triunfar

Ciudad de México. — El trabajo remoto creció con fuerza en la última década y permitió a muchas madres combinar tareas profesionales y familiares.

Sin embargo, la modalidad exigió nuevas habilidades para que el teletrabajo resultara efectivo en el entorno doméstico.

Una investigación sobre teletrabajo identificó varias competencias esenciales para quienes laboraron desde casa.

Entre esas, la autodisciplina resultó una de las más valoradas. Según un informe de Indeed, la autodisciplina permitió que los trabajadores cumplieran plazos sin supervisión presencial.

La gestión del tiempo se sumó a ese conjunto.

El mismo estudio indicó que los trabajadores remotos organizaron tareas, priorizaron actividades y evitaron distracciones para lograr resultados.

Adaptabilidad y comunicación: dos pilares del trabajo remoto

Otra investigación resaltó que la adaptabilidad se convirtió en una habilidad indispensable al trabajar desde casa.

Un blog especializado en teletrabajo explicó que la capacidad para adaptarse al cambio, al uso de nuevas herramientas o al ritmo distinto del hogar fue clave para mantener la productividad.

La comunicación clara y eficiente también se destacó. En entornos sin oficina física, las madres que trabajaron desde casa debieron mantener contacto frecuente con colegas, informar avances y manejar herramientas digitales de colaboración.

Organización del espacio y establecimiento de límites

Para muchas madres, el desafío empezó en el espacio físico. Un artículo sobre habilidades de teletrabajo recomendó crear un área dedicada al trabajo, separar visualmente lo laboral de lo familiar y establecer rutinas que ayudaron a enfocar.

La clave consistió en establecer horarios, definir momentos sin interrupciones y comunicar a la familia los bloques de trabajo. Esta estrategia redujo distracciones, aumentó la concentración y mejoró la sensación de control.

Balance profesional y familiar: una tarea doble

Según un estudio publicado en IFA Magazine, el trabajo remoto benefició significativamente a las madres con hijos menores de cinco años, ya que les permitió incrementar su ahorro y superar barreras profesionales.

No obstante, esa ventaja también implicó gestionar la dualidad de roles. Las madres que teletrabajaron reportaron que debieron coordinar con sus parejas, dividir responsabilidades domésticas y anticipar momentos críticos para cuidar a los niños y cumplir sus labores.

Habilidades adicionales para el éxito remoto

Las madres que trabajaron desde casa ganaron ventaja al dominar la resolución de problemas. Al enfrentarse a retos técnicos, interrupciones o cambios de último minuto, aquellas que fueron proactivas destacaron en sus roles.

Además, la inteligencia emocional y la resiliencia cobraron importancia. Un informe destacó que quienes gestionaron bien sus emociones y mantuvieron una actitud positiva resistieron mejor la presión del entorno remoto.

Hacia un modelo de teletrabajo sostenible

Para que el trabajo remoto funcione a largo plazo, las madres necesitaron combinar estas habilidades con auto-cuidado, planificación y apoyo familiar. Ellas organizaron bloques de trabajo, respetaron descansos, utilizaron calendarios compartidos y mantuvieron comunicación constante con su equipo.

Las empresas, por su parte, reconocieron que el contexto del hogar exige flexibilidad, herramientas adecuadas y una cultura de confianza. Trabajar desde casa dejó de ser un lujo para convertirse en una modalidad que exige estructura, disciplina y el desarrollo de nuevas competencias.

En resumen, el teletrabajo mostró su potencial para madres si éstas desarrollaron habilidades clave: autodisciplina, gestión del tiempo, adaptabilidad, comunicación, organización del espacio y resiliencia emocional. Estas competencias permitieron construir una rutina laboral efectiva sin renunciar al cuidado familiar.

JAHA