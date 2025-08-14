Va Profeco por Sony y prácticas abusivas en compras digitales

Ciudad de México. — La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) notificó formalmente a Sony para que presentara los precios en pesos mexicanos con monto final claro en la PlayStation Store.

Esta medida surgió tras recibir cientos de denuncias de usuarios que observaron precios en dólares sin información clara sobre el costo total.

Profeco advirtió que, de no atender estas observaciones, aplicará sanciones conforme a la ley.

Un usuario identificado como “magestick1” presentó una denuncia formal en Profeco y compartió su experiencia en Reddit. Señaló que PlayStation Store mostraba precios en dólares, no mostraba los impuestos y sólo revelaba el monto final en el carrito de compra.

Destacó que otras plataformas como Xbox y Nintendo sí exhibían precios en pesos con impuestos incluidos.

Este no es el primer conflicto legal entre Profeco y Sony. En 2020, Profeco inició una acción colectiva porque Sony canceló preventas de PlayStation 5 con descuento; caso que sigue vigente. La nueva denuncia puede sumarse a ese expediente y fortalecer la presión por la transparencia digital.

Derechos clave según la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)

La LFPC garantiza varios derechos relevantes. El derecho a la información exige que los precios, garantías y condiciones aparezcan en idioma español y en moneda nacional, de manera clara y comprensible.

El derecho a la compensación faculta al consumidor a recibir reembolso completo y una bonificación mínima del 20 % si el proveedor incumple o restringe el servicio ofertado.

Además, el artículo 7 Bis ordenó exhibir el monto total a pagar, incluyendo impuestos, cargos y comisiones.

El artículo 34, por su parte, exige que precios y etiquetas estén en moneda nacional y en español.

Este caso cobró relevancia porque la tienda digital opera en México a través de Solutions 2 Go México, S.A. de C.V., lo que le confiere a Profeco jurisdicción directa para exigir cumplimiento de la LFPC.

Casos recientes: PlayStation y Ticketmaster bajo el escrutinio de Profeco

En el caso de Ticketmaster, Profeco impuso una medida precautoria que obligó a la empresa a suspender su cláusula de “no reembolso” en festivales, la cual vulneraba los artículos 1, 7, 10, 56 y 85 de la LFPC.

Luego, una demanda colectiva admitida ante un juez representó a más de 500 consumidores afectados por cancelaciones, incumplimiento de condiciones y negación de reembolsos.

Posteriormente, Ticketmaster y Profeco llegaron a un acuerdo que benefició a cerca de 500 consumidores con más de 3.4 millones de pesos en indemnizaciones.

JAHA