Victoria Rodríguez Ceja podría ser la primera gobernadora de Banxico

Ciudad de México.— En la semana del 20 al 26 de noviembre 2021 la gasolina regular (magna) contará con un estímulo de 67.42 por ciento, anunció Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) luego de informar que la mezcla mexicana de hidrocarburos se cotizó en 73.97 dólares por barril.

Al presentar su informe semanal de quién es quién en los precios de los combustibles, Sheffield Padilla, dijo que las marcas que vendieron más caro las gasolinas fueron Redco, Chevron y Oxxo Gas y las que vendieron más barato fueron Fullgas, Arco y Lagas.

Con un margen de ganancia de 3.88 y 3.72 pesos por litro, la gasolina regular se vendió en Molacán, Veracruz en 22.99 pesos por litro el más caro y a 18.89 pesos por litro el más barato en Aguascalientes por la empresa Copagas, S.A. de C.V.

El precio más alto que registró la gasolina Premium fue de 23.68 pesos por litro en Benito Juárez, Quintana Roo, con un margen de ganancia de 4.24 pesos por litro por parte de la empresa Combustibles BP de Cancún y Tulúm y el más el precio barato fue de 20.90 pesos por litro por Pemex, en San José Iturbide, Guanajuato.

En tanto que los precios más baratos del diésel variaron de 19.51 a 19.99 pesos por litro en Tecamachalco, Puebla y en Chicoloapan, Estado de México y los más caros en Taxco de Alarcón, Guerrero a 24.19 y 23.39 por litro en Benito Juárez (Cancún) Quintana Roo.

El gas LP para cilindro se vendió en precios promedio de 25.76 pesos por kilo y a 13.86 pesos por litro para tanque estacionario, frente a precios más bajo de 12.87 pesos por litro y 23.82 pesos por kilo en Olinalá, Guerrero.

Sheffield Padilla hizo hincapié en que en la mayor parte del país se ha vendido a precios por debajo de los precios máximos establecidos en cada región.

Informó que esta semana se portaron mal los concesionarios, pues en 7 gasolineras no se dejaron verificar, “ya las estaremos visitando con apoyo de la Guardia Nacional, que agradecemos su respaldo”, advirtió. Y 3 gasolineras no se dejaron colocar sellos luego de que se descubrió que no vendían litros completos en Catemaco, Veracruz; Centro, Tabasco; y en Salvador Alvarado, Sinaloa.

Las tres que no se dejaron verificar están ubicadas en Tulancingo, Hidalgo; en Chiautempan, Tlaxcala, en Acatzingo, Puebla; El Marqués, Querétaro; San Juan del Río, Querétaro; y Santa Isabel, en Tlaxcala.

Y una en particular llamó la atención, la de Tizayuca, Hidalgo, porque una señora, María Elena Trejo, no se dejó verificar, por lo que le recomendó que no se oponga, porque en la visita que le van a hacer de todos modos tendrá que pagar una multa de 800 mil pesos.

José Vilchis (colaborador)

