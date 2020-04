Wall Street Journal pone en el foco a Salinas Pliego

Ciudad de México.— Tanto por la sana distancia como por el contagio del Covid-19 a través de las monedas, en este contexto las soluciones Fintech (tecnologías financieras) los pagos contactless (sin contacto físico), están teniendo un crecimiento interesante, dijo Carlos Valderrama, de la firma Legal Paradox a Siete24.

Las operaciones de las Fintech están creciendo más que el comercio electrónico, éste último estaba creciendo en 6% y las Fintech están ya creciendo en 10%, esto producto del Covid, mencionó. Aunque ambas plataformas ya estaban teniendo un repunte sobre los modelos tradicionales de pago, las condiciones mundiales han abonado a este crecimiento.

Comentó que desde la firma Legal Paradox, están haciendo su aporte para que cada vez más pequeños emprendimientos y grandes empresas puedan utilizar y ofrecer estos servicios. Todos los sectores desde los que venden helados de manera tradicional, están volteando al uso de herramientas Fintechs para primero digitalizar sus procesos y después digitalizar sus cobranzas, afirmó Valderrama.

“La realidad aplastante ha forzado el auge de estos procesos no sólo en mundo financiero, ya las empresa grandes de tecnología como Facebook, están acelerando sus procesos para adentrarse al sistema de pagos internacional”.

Así es que los procesos de transformación digital en medio de la pandemia y la crisis económica, se convierten en una gran área de oportunidad para aquellas en Empresas Fintech, que ya en México llegan a 600, el número de estos emprendimientos, explicó.

También destacó Valderrama que desde el gremio se están construyendo alianzas, por parte de Legal Paradox se realizan webinars que sirven para dar a conocer a los pequeños emprendedores en Fintech y a aquellas plataformas de fondo colectivo, como se denomina el per to per (entre pares), donde además los inversionistas participan y tienen la opción de recibir un rendimiento por su dinero, que comparado con el sistema financiero tradicional podría darles, para efectos de México, entre 4 y 10% anual, contra las tasas que se ofrecen en crowdfunding de 16%.

Y es en estos momentos de crisis, cuando surgen alianzas interesantes, sinergias para dispensar recursos y tasas más humanas, a través del trabajo que desarrollan en los ecosistemas Fintech, compartió el socio de Legal Paradox.

