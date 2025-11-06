200 Ediciones: Resistir, Persistir y Construir

Cumplir 200 ediciones no es solo llegar, es mantener viva una idea durante 26 años, navegando evitando perder la brújula del propósito ante el constante canto de las sirenas.
INCIDE nació ciudadano, inocente y plural; técnico, pero profundamente humano. Creció sin partido, pero con espíritu político en el sentido más noble: el de construir comunidad, tender puentes y promover acuerdos.
Entendimos pronto que el consenso no es rendirse, sino encontrar los puntos donde la razón y la responsabilidad se dan la mano. Cada colaboración fue un ladrillo. Cada nombre, una historia. Cada acción, un paso hacia adelante.
INCIDE nunca fue un proyecto para aplaudir personas, sino para sostener causas. Promovimos la participación voluntaria, ya que es más efectiva que la comprada. Fue precisamente esa independencia económica lo que nos mantiene auténticos, ante el asombro de muchos.
Pero, también hubo pausas. Setenta ediciones que no existieron, algunas por ausencia de recursos, otras por confusión o el impacto digital del 2009. Pero fue en esos silencios editoriales donde reafirmamos nuestra esencia: una hélice tripartita que gira con la fuerza de la integración gremial, el conocimiento compartido y la comunicación como instrumento para que las cosas sucedan.
Doce hitos que dejaron huella
En 2002, con el incipiente Cabildeo Legislativo, iniciamos una agenda ciudadana que logró más de 21 ordenamientos aprobados. Dos décadas después, ese esfuerzo es reconocido por el Congreso de la Unión.
Entre 2002 y 2011, impulsamos la Campaña de Prevención de Adicciones, pionera en unir empresarios, políticos, comunicadores y expertos en salud mental.
En 2005, creamos el COVISON y desde ahí nació el concepto de Hipotecas Verdes, que inspiró una política nacional de vivienda sustentable.
En 2007, propusimos el Premio al Profesionista del Año que hasta hoy dignifica la ética como valor profesional.
En 2008, junto con AMPI, creamos la Licencia Inmobiliaria, referente nacional en profesionalización, y también el COECYT, que unió ciencia, innovación y desarrollo.
Entre 2009 y 2014, desarrollamos el programa Mayor Infraestructura Local llevó progreso a 57 municipios con menos de 20 mil habitantes, finalista en Iniciativa México en 2011.
En 2010, el Festival del Bacanora se convirtió en símbolo de identidad y arraigo sonorense.
En 2012, Memovember #PorLaSaludMasculina rompió tabúes y se transformó en política pública.
En 2015, la Profesionalización de la Protección Civil colocó la prevención como eje técnico y humano.
En 2017, la Alianza por la Cultura de la Resiliencia sembró una visión nacional de gestión integral del riesgo.
Y en 2024, nació el Colegio Multidisciplinario INCIDE, donde convergen conocimiento, juventud y propósito.
Sigue el Bambú como el oro verde que cambiará Sonora hacia un futuro sostenible y sustentable.
Cada uno es una batalla ganada contra la indiferencia y recordatorio de que cuando la técnica se une con la convicción, el cambio no solo es posible: es inevitable.
Más de 200 nombres, una misma voluntad
Detrás de cada acción hombres y mujeres que entregaron su tiempo, su conocimiento, su talento, sus recursos, su pasión o su lealtad. Algunos brillaron en público; otros prefirieron el anonimato. Pero todos dejaron huella.
A quienes ya no están, nuestro homenaje perpetuo.
A quienes siguieron otros rumbos, nuestro reconocimiento sincero.
A quienes aún permanecen, nuestra gratitud inquebrantable.
No se trata de vivir de glorias pasadas, Las generaciones que vienen necesitan un punto de referencia más alto que los aplausos digitales, una medida que los desafíe y los inspire. Es importante que sueñen fuerte, trabajen con sentido y construyan con alma, porque el futuro no se espera… se edifica, aprendiendo tanto de nuestros logros pero más aún de nuestros errores y omisiones.
Lo que cambiamos, lo que nos cambió
En 26 años, hemos sido testigos y actores de nuestro tiempo.
Vimos pasar administraciones, promesas, crisis, egos y reformas. Aprendimos que no todo puede evitarse; que hay momentos en los que la técnica no basta, en los que la razón llega tarde, en los que la prevención se extravía entre la prisa de trámites administrativos.
Y aunque duelan, también nos recuerda por qué existimos: porque somos una sociedad que no se resigna, que debate, que propone y que seguirá construyendo.
No podemos cerrar estas líneas sin expresar nuestras condolencias más sinceras a las familias de quienes perdieron la vida en los recientes acontecimientos que marcaron profundamente a nuestra ciudad.
A ellos, nuestro respeto, nuestro duelo y el firme compromiso de seguir trabajando —desde nuestra trinchera— para que esto no vuelva a suceder.
Descansen en paz.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
Columna Invitada
¿Escuelas vacías? no es deserción sino baja natalidad
Por ConParticipación
Los pasillos de la Escuela Inglesa, en Pachuca, Hidalgo, han visto correr a niños desde 1844. Pero eso está en riesgo de terminar. Esta escuela, que fue fundada por mineros ingleses, ha estado en riesgo de desaparecer. El COVID afectó sus finanzas, así es. Pero a tres años de concluir la pandemia otra realidad se ha hecho presente: la falta de alumnos. Ya no hay niños para esta escuela, ni para muchas otras. En el estado de Hidalgo hay 650 escuelas con menos de 15 alumnos, de las cuales 224 tienen menos de 10 alumnos. Esto es señal de un grave problema: la caída de la natalidad [1].
Esta historia se repite por todo el país. Los salones de las escuelas en México parece que se van haciendo más grandes, pero lo que sucede es que hay menos alumnos. Algunos lo atribuyen a la dispersión de población y la deserción —la cual existe y debe atenderse—, pero no es la principal causa de que haya menos alumnos en los centros educativos. La razón que se asoma es clara y las autoridades federales en México parecen voltear hacia otro lado: hay una acelerada caída en la natalidad, y eso empieza a crear problemas a corto, mediano y largo plazo.
Entre 2010 y 2025 el número de alumnos en preescolar, primaria y secundaria cayó en aproximadamente dos millones y medio de alumnos. Esto es relevante porque la deserción escolar es significativamente menor en esos niveles de estudios. Y en primaria se nota más, puesto que la población matriculada en primaria por sí sola descendió en 1.7 millones entre 2010 y 2025 [2].
Esto va a traer como consecuencia una disminución en años próximos en el número de alumnos matriculados en educación media. Y no porque los alumnos que terminen secundaria no ingresen a preparatoria debido a la deserción escolar, sino porque en números reales llegará el momento en que disminuirá el número de alumnos en secundaria por la disminución de la natalidad. En síntesis: el número de alumnos en educación inicial, preescolar y primaria disminuyó más de 400 mil alumnos entre el ciclo 2021/2022 y 2023/2024, ya después de la pandemia [3].
El colapso de nacimientos: datos de 2010 a 2025
Entre 2010 y 2024 el número de nacimientos se ha reducido en un 36%. En ese mismo lapso, el número de nacimientos disminuyó cerca de 970 000 bebés. Es decir, en números específicos, en 2010 nacieron más de 2.6 millones de mexicanos [4], mientras que en 2024 solo nacieron 1.67 millones [5]. El índice o tasa bruta de natalidad descendió de 20.5 por cada mil habitantes (datos de 2010) a 15.45 por cada mil habitantes (datos de 2024) [6].
La tasa global de fecundidad en México se ha reducido a menos de 2 hijos por mujer [7]. En 2024 “La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) fue de 47.7. La disminución fue de 4.5 respecto al año anterior” [8].
Las mujeres nacidas posteriormente al año 2000 están retrasando notablemente la maternidad, y aunque sean madres lo hacen limitando el número de hijos. Actualmente, son las generaciones nacidas en el siglo XX las que aún mitigan el impacto de la reducción de la natalidad. A medida que avance el tiempo, se espera un envejecimiento acelerado, debido a que se incrementará la proporción de la población adulta y de tercera edad, mientras que la pirámide poblacional se estrechará aceleradamente por la reducción en el número de hijos en las mujeres que ahora son más jóvenes. “Hacia el año 2019, 21 de las 36 entidades federativas ya se encontraban por debajo del reemplazo poblacional, siendo Baja California y la Ciudad de México aquellas con la fecundidad más baja del país, con 1.7 y 1.4 hijos/as por mujer, respectivamente” [9].
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que la curva de crecimiento poblacional ya casi es plana y que para el año 2052 comenzará a disminuir la población total del país [10].
Impacto económico
Para 2030, “la Ciudad de México será una población envejecida (20.45% de su población tendrá 60 años y más), mientras que el resto de los estados se encontrarán en proceso de transición, con proporciones de adultos mayores entre 10.63 y 16.47 por ciento” [11]. El resto del país experimentará un envejecimiento similar posteriormente. Se prevé que en 2028 el 14% tenga más de 60 años y esa proporción supere el 20% en 2044 [12].
La baja natalidad genera un envejecimiento acelerado con impactos económicos profundos. Entre otros [13]:
- Se reduce la fuerza laboral. Dado que México es un país que se destaca por la manufactura, esta reducción de la fuerza laboral conlleva una disminución importante en la competitividad del país y el atractivo para inversiones.
- Presión sobre el sistema de pensiones. Al incrementar la proporción de población adulta que no aporta a la economía, la población en edad productiva se ve cargada con un incremento en las contribuciones para las pensiones y para los sistemas de salud.
- Incremento de los servicios de salud a cargo de contribuyentes jóvenes. Los jóvenes, además, deberán contribuir al sostenimiento de los servicios de salud que atienden a una población cada vez de mayor edad. Esto curiosamente era lo que se suponía que se quería “invertir” al reducir la natalidad. Pero lo que ha traído es una desproporción entre población que produce y población que consume…, solo que ahora esta última no es la de los niños y adolescentes, sino de los ancianos.
Caminar mirando hacia atrás
Existe un valor intangible, que ConParticipación propone, y que consiste en la agenda social proyectada hacia el futuro. ¿En qué consiste? Es el peso que tienen los temas relacionados con el futuro de la sociedad en relación con el peso de los temas relacionados con el pasado. Una sociedad tiene una proporción de niños y jóvenes respecto a la cantidad de adultos y personas de tercera edad.
Cuando la pirámide poblacional es más ancha en la base, eso significa que el peso social de los temas de infancia y adolescencia es más relevante y por tanto, dirige la agenda social hacia el futuro de dicha población. Eso es una proyección a futuro.
Cuando la pirámide poblacional se invierte, la sociedad comienza a asemejar a una persona que avanza mirando hacia atrás, hacia el pasado. Los temas de agenda social de mayor peso son los que tienen que ver con el pasado de dicha sociedad.
México, en cierto sentido, corre el riesgo de cambiar de mentalidad. En vez de vivir pensando en su futuro pasará a sobrevivir cargando el pasado.
Una política pública que permita pensar en la familia y los hijos
El estudio “La verdadera crisis de la fecundidad” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés), señala que el 35% de las mujeres en edad fértil limita el tener un hijo por las restricciones económicas, el 23% por problemas de vivienda, y el 21% por la precariedad laboral [14].
Existen numerosos cambios en la percepción de la paternidad y la maternidad. No obstante, al tratarse de un fenómeno humano fundamental, es necesario reflexionar qué peso dan la sociedad y las autoridades a facilitar las condiciones para tener un hijo y formar una familia. En este sentido, existe el reto de que CONAPO privilegie la acción en favor de una recuperación del índice de natalidad.
Como sociedad, requerimos un cambio en la política nacional sobre población. Es preciso superar interpretaciones que no reflejan el escenario presente, como sucedió cuando CONAPO habló sobre el envejecimiento del país diciendo que: “México empieza a envejecer porque ha sido un país que se ha desarrollado” [15].
La mirada moderna y realista de México debe advertir lo que ha sucedido en otros países. En Japón la población total disminuye en más de 500 mil habitantes cada año y más del 25% de la población supera los 60 años. En Corea del Sur más del 30% de la población en edad fértil no tiene hijos —por factores económicos y de vivienda en muchos casos—. En Europa también se ve una situación crítica. Solo algunos países, como Hungría, han emprendido acciones y estímulos sociales con políticas de exención de impuestos para las parejas con hijos y con políticas familiares.
México no envejece porque se ha desarrollado, sino que envejece porque mira hacia atrás. La mirada al futuro debe ser la que privilegia la dignidad de la persona y el bienestar de la familia para alcanzar un auténtico desarrollo social.
CONCIENCIA Y PARTICIPACIÓN es una organización ciudadana que vincula a quienes desean promover valores humanos fundamentales, como son: la búsqueda del bienestar social general, la justicia social, el respeto de la vida humana en todas sus etapas, la solidez de los hogares y de los matrimonios, la salud y la educación integral para todos.
Columna Invitada
El valor de la conciencia
Para Santo Tomás de Aquino, la base de la conciencia moral es la conciencia psicológica; es decir, para saber cómo actuar, antes debemos saber quiénes somos.
En México, a pesar de nuestra profunda riqueza histórica y cultural —defendida a lo largo de los siglos en el arte, la fe y la vida pública— hoy enfrentamos un asedio silencioso: una batalla cultural que atenta contra los fundamentos de nuestra identidad.
En medio de los cambios políticos, tecnológicos y sociales, el país parece haber extraviado su brújula moral. Las nuevas ideologías, envueltas en discursos de progreso, han sembrado en las juventudes una incógnita que resuena con fuerza: ¿quién soy yo?
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población Urbana (BIARE) muestran que entre la población de 18 a 29 años, la importancia de la religión apenas alcanza una media de 6.4 en una escala de 0 a 10. Y más preocupante aún: el balance anímico general del país se ubica en 5.4, revelando una sociedad cansada, insegura y con una sensación extendida de desarraigo.
Frente a este panorama, una nueva generación de jóvenes busca reencontrar el sentido del bien común, no desde la imposición, sino desde el descubrimiento interior y la acción concreta.
La Red de Jóvenes Activadores, impulsada desde la plataforma Actívate, ha emprendido la tarea de escuchar, conocer y acompañar a las juventudes de todo el país, promoviendo espacios de diálogo donde la fe, la razón y la ciencia se reencuentran.
Su propósito es cultivar la conciencia de que cada vida tiene un valor intrínseco y una misión en la comunidad humana. Estos jóvenes comprenden que el verdadero progreso no consiste en producir más, sino en vivir con sentido, en servir y transformar su entorno desde la pasión, la creatividad y la lealtad a los valores universales: la vida, la familia, la libertad y la verdad.
En su última reunión, 30 jóvenes de 13 estados de la república se reunieron en Chilapa, Veracruz, con una sola misión redescubrir algo que nuestra sociedad parece olvidar: que el ser humano se realiza en relación con los demás. Que nadie está solo. Que en comunidad es posible calibrar nuestra brújula y conciencia moral.
La batalla cultural no se gana con gritos ni consignas, sino con conciencia, formación y presencia. Y esa nueva generación ya empezó a dar la batalla más importante: la de volver a creer en el valor de la verdad, la vida y la libertad.
El mensaje es claro: el mundo se conquista al reconocer el valor de la conciencia.
PABLO ARMAS CORDERO
Coordinador Nacional Senior de la Red de Jóvenes Activadores
Columna Invitada
Techo de Cristal
Entre los temas tratados por las feministas, uno importante es el del llamado techo de cristal. ¿Qué significa eso? Muchas empresas y los gobiernos han hecho esfuerzos para lograr en alguna medida una paridad entre hombres y mujeres en los miembros de sus organizaciones. Pero muchas veces, aunque se ha logrado esa paridad, las mujeres no tienen derecho a la misma remuneración o a que les confíen las mismas responsabilidades.
Llega un momento en que las mujeres ya no siguen ascendiendo dentro de la organización, a pesar de que tienen las capacidades para llevar a cabo las mismas responsabilidades que los hombres. A eso se le ha llamado el techo de cristal, que aparentemente no existe, pero es muy real: el hecho de que las mujeres dejan de ascender en la organización, a causa de su género.
En días pasados en Japón se nombró por primera vez a una mujer como primera ministra, la señora Sanae Takaichi. Ella es una conservadora de línea dura dentro del Partido Liberal Democrático (PLD), uno de los más importantes de Japón. Propone que su país tenga unas fuerzas armadas más fuertes de lo que actualmente tienen. Está a favor del crecimiento del sector privado y, por otra parte, también está parcialmente alineada con las políticas de seguridad de los Estados Unidos, donde el señor Trump quiere que sus países aliados se hagan cargo de sus propios gastos de Defensa y no estar dependiendo para esos gastos del apoyo de Estados Unidos. Ella tiene 64 años, ha estado desde hace más de 32 años en el Partido Liberal Democrático de Japón; es casada, sin hijos, y ha estado al nivel del gabinete con otros primeros ministros, en varias ocasiones.
Una de las cosas que más se critican a Japón es precisamente el hecho de que es una sociedad muy orientada a darle predominio a los hombres. Se han hecho estudios de tipo internacional, señaladamente uno por Geert Hofstede, que estuvo haciendo estudios sobre los valores en las empresas que trabajan en varios países, y en sus resultados se encontró con que Japón calificaba entre los tres o cuatro países con una predominante orientación a valores masculinos.
Un reto para la señora Takaichi. Ella está tomando su lugar entre antecesoras muy ilustres, como Golda Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Angela Merkel y otras más. Seguramente va a tener dificultades de todo tipo para poder adaptar a sus gobernados a una situación diferente. Es posible que ella pueda influir en que ese techo de cristal que ha logrado romper de una manera espectacular, se limite o acabe y que, verdaderamente, cambie la situación de su sociedad, y las de otros países. Gracias al prestigio de Japón, podría llegar a influir para que otras naciones vayan más allá de la mera paridad numérica entre hombres y mujeres.
Habrá que felicitar a Japón y a la señora Takaichi por este, que es un paso importante. Es necesario que los países y las culturas reconozcan plenamente las capacidades de la mujer, que muchas veces ha sido relegada independientemente de sus cualidades y de las posibilidades que tienen de enriquecer a la Sociedad, con puntos de vista diferentes y complementarios. Nos tenemos que acostumbrar a esa realidad, caballeros. Estoy seguro de que será para bien.
Columna Invitada
La niñez no es un laboratorio social
Hace unos días leí el documento que la Secretaría de Educación Pública dirigió a los Consejos Técnicos Escolares, titulado “Infancias y adolescencias trans y no binarias”.
En apariencia, busca promover la inclusión; en realidad, introduce en la educación básica un discurso ideológico que confunde lo biológico con lo emocional, y lo pedagógico con lo político.
No es un texto neutro: es un instructivo para que maestras y maestros hablen con los niños de “identidad de género”, de “sexo asignado al nacer” y de la posibilidad de cambiar de nombre o uniforme sin la intervención de los padres.
Dicho con todas sus letras: es la sustitución del criterio familiar por el criterio estatal.
Tal vez, si no tuviera una hija de nueve años, esto me habría pasado de largo.
Habría leído el titular, lo habría dejado pasar, como tantos temas que creemos ajenos, sin entender que un día llegarán al salón de clases de nuestros hijos.
A veces los que nos decimos creyentes somos permisivos por cansancio o por ingenuidad. Yo mismo lo fui.
Pero cuando ves a tu hija caminar con mochila al hombro, confiando en una escuela que debería proteger su mente y su inocencia, algo dentro de ti cambia: ya no puedes callar.
La inclusión es necesaria, la discriminación es inaceptable.
Pero una cosa es respetar y otra muy distinta imponer narrativas ideológicas en etapas formativas.
A un niño no se le debe empujar a dudar de quién es; se le debe acompañar a entender su cuerpo, sus emociones y su entorno, con amor y con ciencia, no con consignas.
El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho y deber de los padres a guiar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos confirman que el Estado no puede reemplazar la autoridad moral de las familias.
El papel del maestro es enseñar, no redefinir la identidad de un menor.
La neutralidad educativa también es un derecho. Y los mismos maestros lo saben, pero por temor no se atreven a manifestarlo, pues claro es que también son padres y madres de familia.
México es un país plural, y la escuela pública debe ser neutral, no activista.
La laicidad no significa vaciar de valores a la educación, sino garantizar que ninguna ideología se imponga sobre la conciencia familiar.
Y hoy, paradójicamente, ese principio laico se usa para introducir una moral estatal disfrazada de inclusión.
El verdadero interés superior del menor
El interés superior del menor no consiste en promover dudas precoces ni identidades fluidas, sino en proteger el desarrollo integral del niño: su cuerpo, su mente, su afectividad y su familia.
Quizá por años vivimos anestesiados. Creímos que mientras nuestras familias estuvieran bien, lo demás no importaba.
Pero hoy entendemos que el silencio también educa, y cuando callamos, otros escriben los libros de texto.
Por eso decidí hablar: porque el amor a mi hija me obligó a abrir los ojos y a dejar de ser indolente.
Defender la niñez no es un tema religioso ni ideológico: es un acto de humanidad.
La educación debe volver a su esencia: formar personas íntegras, no identidades experimentales.
La niñez mexicana merece protección, no propaganda.
Y los padres merecemos también de las asociaciones que dicen representarnos, algo más que comunicados tibios o reuniones protocolarias: merecemos una voz que nos defienda, no que nos administre. Porque hay quienes confunden el diálogo con la sumisión y la prudencia con la omisión. No necesitamos guardianes del discurso oficial, sino defensores del derecho familiar. Quien calla ante la intromisión del Estado en la conciencia de los niños, deja de ser mediador y se convierte en cómplice.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
[email protected]
