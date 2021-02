AMLO y el cubrebocas

Según al Organización Mundial de la Salud (OMS), los cubrebocas “deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión (de Covid-19) y salvar vidas”, es por eso que no se entiende que el Presidente de México se empeñe en no utilizarlo, más aún cuando ya fue contagiado de Covid.

Este lunes y luego de su regreso a las conferencias matutinas tras superar el virus, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si tras padecer la enfermedad haría uso de la mascarilla como medida de prevención de contagios.

López Obrador no pretende hacer caso de las recomendaciones de un organismo como la OMS, simplemente porque no lo cree conveniente, pero eso sí, comenzó su conferencia agradeciendo “al creador, a la naturaleza y a la ciencia” por su restablecimiento.

Este tipo de empecinamiento es justamente el inicio de todas las críticas hacia López Obrador y su gobierno sobre el manejo de la pandemia, y no, no son sólo los medios, sus adversarios o los enemigos de la cuarta transformación quienes con justicia hacen esos cuestionamientos.

Porque el Presidente justifica que en México hay libertades y cada quien es libre de decidir si usa cubrebocas o no, sin importar que media en esa decisión el salvar miles de vidas, una recuperación más rápida de la pandemia y hasta una baja en los contagios, pero no, para López Obrador es más importante que cada quien decida lo que crea más conveniente y no lo que recomiendan órganos internacionales.