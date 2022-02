Comunicar dignidad y justicia

El 27 de diciembre del 2021, falleció el escritor Andrew Vachss aclamado creador de sórdidas historias policiacas y un reconocido defensor de menores. Aunque en esto último debemos ser más explícitos: Vachss fue un audaz, decidido, radical y devoto defensor de la dignidad y de los cuidados de las infancias. No toleraba abuso alguno cometido contra un menor; fue crítico incluso con el lenguaje periodístico que suele revictimizar a los menores o que llega a sugerir ‘corresponsabilidades’ sobre sus situaciones o actuaciones.

En 1996, Vachss criticó en un artículo los ‘grotescos eufemismos’ y las ‘descaradas mentiras’ con que la comunicación suele abordar temas de dignidad y justicia. Ahí expresó una demoledora sentencia: “Si el periodismo tiene un Dios, es la Verdad”. Y añadió que, si el abuso contra la vida y la dignidad humana es realmente ‘el mal supremo’, entonces perpetuar los mitos auto-destructivos de las víctimas o la negación de su natural humanidad (que por otra parte liberan de culpa a los verdugos) es el máximo sacrilegio.

Víctimas y conflictos podemos advertirlos por todos los rincones; su persistente reproche sobre quienes nos dedicamos al periodismo es que no demos suficiente espacio a sus voces, que no obremos para su bienestar, satisfacción o reconciliación, que no realicemos la responsabilidad de comunicar de manera integral, interactuante e incluyente.