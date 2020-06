El Otro López y sus cifras

A últimas fechas ha sido insostenible por parte de la 4T el mantener sus cifras, como dice el dicho: “para muestra basta un botón”, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se realizaron pruebas masivas, de esas que El Otro López no ha querido hacer, en un mercado público, y de 119 pruebas realizadas 47 dieron positivas, sin embargo, sólo 5 se pudieron dar de alta en la plataforma nacional.

Porqué sólo 5, según algunos resultaría que en Yucatán no saben operar el sistema, cosa que es poco probable y se solucionaría con una simple capacitación, pero resulta ser que estos 42 casos que no están en las cifras oficiales, son casos que no cumplen con los requisitos dictados por el Gobierno Federal, ¿Cuáles requisitos son necesarios más allá de una prueba que da positivo?, se rumora que si alguien es asintomático así muera no hay manera de que entre en la estadística.

El 8 de mayo el periódico neoliberal, herramienta de los F1f1s que están en contra de Mi Viejito Lindo, The New York Times en su versión digital publicó un articulo llamado “Cifras ocultas: México desatiende la ola de muertes en la capital”, donde afirman que el gobierno mexicano oculta la cifra de muertos en la capital de la república, para esa fecha había más de 2,500 muertos mientras las autoridades, es decir El Otro López, informaba tan solo 700 muertes.

Y ante esta reclamación a la que se unieron algunos otros medios internacionales como El País, The Washington Post y The Wall Street Journal, no le quedó más que reconocer que existen errores en la contabilización de los decesos y les recordó que: “Las personas que padecen COVID, llegan con frecuencia, particularmente ahora en la Fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se pueden tomar después de la muerte, pero esto raramente ocurre. Entonces tenemos personas que, desafortunadamente, pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio”.

A finales de mayo, el Dr. Arturo Erderley, científico de la UNAM, aclaro que es doctor en matemáticas, nos muestra prácticamente con manzanitas algunos de los cuchareos de cifras que hace El Otro López, en cuanto al famoso método Centinela, hace la observación de que el famoso factor de 8.33 , se obtuvo de dividir los 26,519 casos estimados al 28 de marzo entre los 3,181 casos confirmados el 8 de abril, y que no hay razón alguna para escoger esas 2 fechas, y la segunda vez que El Otro López dio cifras del método Centinela si aplico cifras del mismo día 55,951 estimados entre 1,890 confirmados lo que da un factor del 31.3 muy lejos del que nos había dicho la vez anterior, y aquí sí ni Lord Molécula se atrevió a preguntar porque esta discrepancia en la manera de seleccionar las fechas.

Luego explicó la tasa de letalidad, la cual se calcula en todos lados dividiendo el número de muertos por COVID-19 entre el total de casos confirmados, y así fue aquí en México hasta el 17 de abril que El Otro López, sin informarle a nadie su gran avance científico donde decidió que debería de calcularse dividiendo los fallecidos entre los casos estimados, es decir, de un plumazo se redujo esta tasa, ya que siempre el número de confirmados es menor al de estimados, aparte que este segundo es mucho más impreciso que el de confirmados.

Y el que sí definitivamente tiene otras datos, o más bien no hace caso a El Otro López, es Mi Viejito Lindo, quien inició sus giras y anda por todo el sureste dando banderazos por todos lados, una gira por tierra con varias camionetas blindadas, cada una con unos 6 elementos del pueblo bueno, eso sí especialistas en la protección de personajes, ya que él no necesita elementos de seguridad, y siguiendo sus propios consejos solamente ha usado un par de zapatos, pero se cambia de guayabera a cada rato, al fin y al cabo dijo que se necesitaba sólo un par de zapatos nunca se refirió a las guayaberas, esperemos esté comiendo su buena ración de frijoles y arroz no le vaya a dar anemia por estar mal alimentado.

Y así el 2 de junio en su mañanera, MI Viejito Lindo nos asegura que ya se controló la pandemia: ”Yo sostengo que, a pesar de los pesares, porque no queremos que nadie pierda la vida, se ha logrado controlar en México la pandemia, que en otras partes ha afectado mucho a nuestros vecinos del norte desgraciadamente, para no hablar de Europa”.

Y en menos de 2 horas El Otro López nos informa que no se ha acabado la epidemia y ante los rumores que él había dicho que estaba en su máxima intensidad nos aclaró: “Si, fui yo, la epidemia está en su máximo nivel”.

Pareciera ser que mientras Mi Viejito Lindo no quiere que nadie pierda la vida, El Otro López no nos deja en claro sus intereses cuando aprueba públicamente la gira de Mi Viejito Lindo.

A la que a la fecha le ha funcionado su remedio muy bien es a Doña Olga Sánchez Cordero que con sus “gotas, de nano moléculas de las partículas de nano cítricos”, de las que ella se enteró por una chica que entrevistaron y la buscó para comprarle varios frasquitos, y vea usted que rete baratas, con su modesto sueldo topado alcanzó a comprar suficientes para repartirlos entre sus colaboradores y hasta a los gobernadores de Querétaro, Hidalgo y Tabasco les tocó su frasquito.

Pero definitivamente quien que tiene el mejor remedio es Mi Viejito Lindo, quien en su Show Mañanero desde Chiapas nos comparte cómo se está cuidando, y eso que él ya anda de pata de perro por todos lados: ”Lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho: la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente, la alimentación, pues comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio, y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”.

Y mientras los laboratorios internacionales, universidades y científicos de todo el mundo buscan un remedio, aquí nos dicen a diario, que ya controlamos la pandemia, que ya la domamos, que la curva ya se aplanó, todo esto gracias a las gotitas, el mole y sobre todo a la honestidad, y vean los excelentes resultados de miércoles a jueves pasamos de tener 470 fallecidos a tan sólo 1,092, un logro más de la 4T.

