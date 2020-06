El verdadero Bloque Opositor

DE FRENTE Y CLARO con José Luis Arévalo

Pues luego de varios días de espera, de una huelga de hambre a las afueras de la Secretaría de Salud y de haber tenido horas de negociaciones este jueves, los padres de los niños con cáncer no lograron que las autoridades de Salud les firmaran el convenio prometido para que pueda haber un abastecimiento regular en los medicamentos para el tratamiento de sus hijos.

Lo más que consiguieron fue tener medicinas para los siguientes 15 días y que para el mes de julio se empiece con el abasto regular, insisto, una promesa de palabra, nada firmado. Así que no puedo dejar de poner sobre la mesa un tema que es por demás infame, injusto y fuera de cualquier lógica. Padres de niños que tienen que pedir, casi casi limosnear (perdone usted la palabra), las medicinas que necesitan sus hijos, algo que les corresponde por ley y hasta por derecho humano.

¡Vaya escándalo que se ha armado por la muerte del joven Giovanni en Jalisco a manos de la policía!, bueno… marchas, vandalismo, confrontación política y mucho más. La vida de toda persona tiene el mismo valor, la de Giovanni por supuesto, pero también la de los enfermos de cáncer, sin duda. Así que ¿dónde quedan miles de niños que sufren de cáncer ante un gobierno que ha sido insensible pensando más en cómo abatir costos que en el número de vidas que están en riesgo? ¿No sería este un motivo más importante para manifestarse y entonces si reclamar? Creo que lo normal es que la señora Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH, apareciera y se pronunciara en un tema que tiene que ver directamente con su gestión. Gestión que por cierto desconozco si está desempeñando o por lo menos en este tema NO lo está haciendo.

Y créame que no se trata de una exageración. Simplemente, en nuestro país se calcula que cada cuatro horas muere un niño a consecuencia del cáncer; siendo esta enfermedad la mayor causa de fallecimientos infantiles en México. Y poco se ha hecho por resolverlo. Basta con recordar que todavía en el mes de agosto del 2019, López Obrador aseguró que castigaría a los responsables de la falta de abastecimiento en estos medicamentos, sin reconocer que el principal responsable en todo esto es la política de austeridad implementada, en la que se autorizó un recorte del 44% del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero mientras se recortó dinero en esta área, se destinaron importantes recursos a la promoción del béisbol, al programa “Jóvenes construyendo el futuro” y, justamente este jueves, el presidente anunció un nuevo presupuesto para apoyar a los jóvenes afectados por la pandemia del Coronavirus. Y yo pregunto: ¿y las medicinas para las quimioterapias?. Será que estos niños al no generar popularidad o votos no son considerados. Y no hablo solamente de los que viven en las grandes urbes, hay niños que viven en lugares muy alejados de un hospital, que deben caminar muchos kilómetros para poder recibir una quimioterapia y que al llegar no cuentan con el medicamento. Esto es totalmente inhumano. Cómo se ha de sentir ese niño que además de tener que soportar la enfermedad, debe tener la fortaleza para aguantar que le digan que no hay medicina para su tratamiento. Esto es igual o más desgarrador que el dolor que pudo haber sentido Giovanni en Jalisco al ser golpeado por los policías; solo que en el caso de los niños con cáncer, las autoridades no han puesto la misma atención ya que no está en disputa el control de un Estado; el cuarto más importante de la República Mexicana.

Pero bueno, ya estamos a menos de un año para que se lleven a cabo las elecciones intermedias en nuestro país. El 6 de junio del 2021, los mexicanos, una vez más, iremos a las urnas a elegir gobernadores, diputados y alcaldes entre otros puestos de elección popular. Habrá que ver qué deciden, sobretodo estas familias afectadas, si continuar con la austeridad republicana y creer en la lucha contra la corrupción -que por cierto no se ha logrado al tener cifras más altas en este primer año y medio de gobierno-, o recordarle al ejecutivo federal que la prioridad es la salud, sobretodo la de los más indefensos.

