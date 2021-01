La reciente discrepancia interinstitucional en el conteo de vidas humanas perdidas a causa de Covid-19 en México es claramente alarmante; y, sin embargo, por alguna razón no nos sorprendió del todo. El episodio nos confirma que no hay novedad en una realidad que conocemos desde hace décadas: En este país hay cientos, quizá miles de personas invisibles.

Se trata en primer lugar de individuos o familias enteras fuera de todo registro institucional, pequeños núcleos de habitantes cuyas incontables felicidades y amarguras sólo han sido contempladas por las albas y los ocasos que la providencia les regaló.

Más que un oficio o un trabajo, millares de jóvenes ocupados en ‘encargos’; en la compensación monetaria de actos tan palpables como efímeros y, en ocasiones, tan inútiles como ilegales.

Adolescentes y jóvenes abandonados a su suerte en un embarazo cuya consecución les es tan incognoscible que prefieren no ver una vida en él (igual eso es lo que les insiste la cultura dominante). Mujeres y varones adultos cuyos días se suceden angustiosos entre el azar y la necesidad hasta que su intempestivo o agobiante final los devuelve a un páramo tan inmemorable como su sino.

La pandemia -lo hemos insistido tanto- reveló con crudeza las muchas maneras en que el individualismo de autopreservación, pragmáticamente indiferente a la opinión o la necesidad ajena, se expresa. Estos son los segundos invisibles, no por carencia, sino por decisión propia.

Es la razón por la que, en libertad, muchos no quisieron tomar medidas sanitarias solidarias; los que vieron en la crisis humana la oportunidad de un negocio rentable; quienes viajan a un país rico para egoístamente ponerse la vacuna antes que sus connacionales o quienes, por el contrario, sólo se jactan de la supuesta ignorancia ajena por ‘dejarse vacunar’. Los que prefieren no hacer valoraciones éticas o morales de terceros porque no desean que nadie haga valoraciones éticas o morales sobre ellos. Personas que se creen organismos autótrofos, dependientes y satisfechos sólo de sí mismos.