No cabe duda de que en esta 4T todo mundo está siguiendo las enseñanzas de Mi Viejito Lindo, quien infinidad de veces a demostrado que la mejor defensa es el ataque.

Cada vez que alguien lo ataca, invariablemente sale a defenderse atacando a alguien más, ya sean los neoliberales, los F1F1s o el mismísimo Calderón, que ha venido a destituir a la famosa Mafia del Poder como el archicriminal y jefe del neoliberalismo decadente, más buscado.

Basta que usted comente algo en contra de la 4T e inmediatamente será cuestionado por sus fieles integrantes sobre asuntos del pasado, desviando toda atención del tema central.

Atrévase a comentar que la compra de las pipas por Marcelo Ebrard y Rocio Nahle en Estados Unidos fue realizada sin licitación e inmediatamente saltarán sobre usted y le demostrarán que en otro sexenio se hacía lo mismo. Y tienen toda la razón, solamente que esto no justifica que se continúe haciendo, o acaso ¿no estamos en una transformación?

Y en esta semana resulta ser que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, se puso en el ojo del huracán cuando Mexicanos en Contra de la Corrupción lo balconeó de haber vendido en 30 millones de pesos 20 ventiladores respiratorios a la delegación de IMSS en Hidalgo, dando un costo de poco más de millón y medio cada uno, siendo el precio mas alto desde que se desató esta pandemia.

La misma delegación del IMSS, el 17 de abril, día en que se le dio el contrato al hijo del director de la CFE, pagó a la empresa Conduit Life 880 mil pesos por un ventilador similar.

Y resulta ser que, Bartlett Álvarez, en vez de justificar con argumentos sólidos el diferencial de precio, como podrían ser garantías, tiempos de entrega, calidad del producto o alguna otra, al puro estilo de la 4T se lanza con un Tweet para la posteridad: “Si dicen ser objetivos en @MxvsCORRUPCION hagan un comparativo real de precios de mercado. Por ejemplo, citen el contrato SSCDMX-DGAF-051-2020, por el cual el GCDMX pagó $384,067,603 para la adquisición de 143 ventiladores, más de $2.68 mdp cada uno, casi 2x lo nuestro”.

Si cree que con esta respuesta tranquiliza al pueblo bueno y deja a salvo su honorabilidad y honradez, temo decirle que no. Y después agrega la clásica gubernamental en otro Tweet “El proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables”, cuántas veces hemos oído esto a lo largo de varios sexenios y resulta ser todo lo contrario.

Otro caso, El Otro López, López Gatell, quien a raíz que el Dr. José Narro, quien fuera secretario de salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por cierto inexistente para Mi Viejito Lindo ya que nunca habla de él, comentara en una entrevista sobre El Otro López: “Nos dijo que estábamos preparados en febrero y la verdad es que no lo estaba el sector salud: no había los equipos de protección personal, ni número de ventiladores necesarios, protocolos necesarios de actuación personal y ha mencionado fechas distintas para la reactivación de actividades” y agregó otra serie de ataques, sobre las inconsistencias de las cifras que da día con día y que él como muchos otros, sostiene que las cifras no corresponden con la realidad y acabó de meterle la puntilla diciendo: “Incluso, el propio subsecretario López-Gatell ha reconocido que lo que se denominó, sobre todo al principio, ‘neumonías atípicas’, pues a partir de hace 10 días no más, deberían ser consideradas hasta no probar otra cosa como neumonías originadas por covid-19 y muchos insistimos desde marzo que eso debería de ser así”.

Y qué creen? que El Otro López en vez de dejar pasar las cosas, ya que ante lo obvio que otra cosa hacer, callarse o pedir perdón, aplicó la súper estrategia de la 4T, se dedicó a atacar al Dr. Narro.

Y despotricó en contra de este, diciendo que dejó 307 hospitales abandonados durante su gestión, cosa que no dudamos pueda ser cierta.

Lo que si es cierto, es que si Narro dejó 307 hospitales esto no tiene la menor relación con las cifras engañosas que día a día nos propina El Otro López y mucho menos nos da certeza que desde enero se estaban preparando para esta pandemia, como muy seguido lo dicen tanto en el Show Mañanero como en La Nocturna de El Otro López, donde nos quieren aplicar el de “repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad”.

Por lo pronto no nos queda más que seguir cuidándonos, salgan lo menos posible y usen cubrebocas, aunque “Hugo no lo recomiende”, no es para evitar que se contagie, es para evitar que usted contagie a los demás si tiene la fortuna de ser asintomático.

• “Un año más para que esto cambie por completo”, AMLO 1/11/19. Que emoción en tan solo 176 días México será otro.

