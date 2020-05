Rumbo firme

El actual gobierno según Mi Viejito lindo va sobre rieles, pero en la realidad nos deja mucho que desear, y a pesar de que se insiste en que vamos bien y estamos felices, la mera verdad es que hay muchas cosas que no se entienden.

La principal bandera de Mi Viejito Lindo es su lucha contra la corrupción, pero resulta ser que a la fecha no ha caído nadie por delitos de peculado, casi todos los días salen noticias que se descubrió algo, ya sea del sexenio pasado o de este, pero al final todo queda en eso, en simples anécdotas.

Alguien por ahí “perdió el tiempo” documentando las casas propiedad de Manuel Bartlett y hasta denuncias en la Secretaría de la Función Publica fueron interpuestas, y en qué acabó todo esto, en nada, la secretaria Irma Eréndira Sandoval lo absolvió de todo pecado.

Ahí está el caso Ana Gabriela Guevara, que le asomaron un fraude en la CONADE y no pasó nada, sigue en el puesto como el mismísimo Johnnie Walker, tan campante, y mientras Mi Viejito Lindo permanece mudo ante esto. Por cierto, ya la denunciaron por extorsión en Veracruz, a ver qué sucede.

Se canceló un aeropuerto porque había “cochupos” en los contratos, que se les habían dado a su palomilla, y a la fecha no se ha demostrado nada, solamente nos quedamos sin el dineral ya invertido en la obra. Y ahora resulta que uno de los ganadores de las licitaciones del Tren Maya no es ni más ni menos quien construyera el segundo piso del Periférico, cuando Mi Viejito Lindo gobernaba la CDMX y que por razones de seguridad pública, bloqueó la información del costo de esta obra a la cual a la fecha no se tiene acceso, lo bueno es que este contrato no acabó en manos de alguien de la palomilla de la 4T.