Un asunto de congruencia

Cuando fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Comunicación del Tec de Monterrey en 1990, me invitaron a un desayuno con una asociación de profesionales en comunicación organizacional. A pesar de mi juventud, pude darme cuenta del poco valor que se le daba a este tema en la mayoría de las empresas pues no terminaban de entender el valor estratégico que puede representar para una organización contar con un buen modelo de comunicación interna.

Han pasado más de 30 años y en algunas empresas en las que me ha tocado trabajar como consultor, observo que esa situación ha cambiado, aunque siguen existiendo empresas en las que la comunicación es muy poco valorada y, sobre todo, mal utilizada.

A lo largo del tiempo he aprendido que la comunicación organizacional tiene tres niveles de objetivos: el primero es únicamente “informar”, es decir, hacer que el personal se entere de algo. En este nivel todavía no requerimos ningún tipo de reacción específica. El segundo nivel de objetivo es “explicar”, cuando necesitamos que el personal no solo se entere sino que también comprenda determinado concepto porque la organización necesita una acción en respuesta. El tercer nivel de objetivo es “persuadir”, con lo que logramos que el personal no solo esté enterado de algo, que lo comprenda perfectamente, sino que además que quede convencido de que es algo bueno para la empresa y lograr así que actué conforme la empresa lo necesita.