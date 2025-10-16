Apoyos a los ancianos

Uno de los temas importantes en nuestra época ha sido la situación de los adultos mayores. Un asunto que no significaba un problema hace algunos años y que ha venido desarrollándose de manera relevante. En parte por el aumento de la esperanza de vida, y también por la reducción drástica de la natalidad.
El apoyo a los ancianos ha sido una de las banderas de la 4T, que ha resultado la más sonada. Ha tenido éxito desde el punto de vista mediático y también desde el de una rentabilidad política medida en votos a favor de MORENA. Es curioso que, originalmente, el apoyo a los adultos mayores, se creó por el PRI, con el Instituto Nacional de la Senectud, INSEN, que tuvo poco éxito.
Posteriormente, en la transición democrática, el Partido Acción Nacional creó el INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores). Pero, finalmente, en ambos casos el impacto no fue grande por una sencilla razón: solamente significaba tener acceso a algunos descuentos que eran voluntarios por parte de quienes los ofrecían. Por otra parte, si no se gastaba, no se recibía nada. A diferencia de lo que da el programa Bienestar, que da apoyos sin condiciones.
Se calcula que Bienestar apoya de manera indirecta al 80 % de las familias mexicanas. Hay críticas, por supuesto. Se habla de que esto nos ha provocado endeudamiento y también que ha causado recortes en presupuesto. Con lo cual, según dice la oposición, muchas veces lo que se recibe en recursos de Bienestar se tiene que gastar en exceso de pago por medicamentos.
Por otro lado, hay apoyos a la ancianidad que dan otros organismos. Dos casos: algunos institutos de salud, por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición, han creado programas especiales de atención e investigación sobre la nutrición de las personas mayores. Otro: la UNAM tiene ya desde hace varios años un programa interdisciplinario que estudia el asunto de la ancianidad y sus necesidades de atenderlo de diferentes maneras. Y eso, en cuanto a lo que hablamos del gobierno. Hay otros apoyos que están otorgando organismos privados.
Se critica que, en su mayoría, estos son apoyos asistenciales. El gran problema de esas ayudas es que estamos considerando apoyar a una persona en riesgo sin aprovechar lo que pueden aportar a la Sociedad. Cuando hay ideas, entre otras, que los ancianos pueden llevar a cabo, todas ellas en distintos niveles de capacidad: consultoría, mentoría, emprendimiento o capacitación, donde se podrían aprovechar sus experiencias y generar al anciano un sentido de autoestima, que redundaría, de paso, en su mejor salud física y psicológica.
La duda es, ¿qué debería estar haciendo la Sociedad? Es claro que no podemos dejar todo en manos del gobierno. Una parte importante del problema, es que una porción de la sociedad actúa con la cultura del descarte: arrinconar y dejar de tomar en cuenta al adulto mayor. Lo cual casi siempre es el problema fundamental. ¿Hasta cuándo podremos lograr que el asunto sea resuelto? Se dice mucho que los ancianos son un tesoro para la sociedad, que son los guardianes de nuestra cultura y tradiciones. ¿Podremos encontrar el modo de hacer que el anciano se sienta y sea útil para la Sociedad, con lo cual muchas de sus carencias económicas, de salud física, mental y de relaciones, se remediarían en automático?
México dice “suficiente” al hambre y promueve una alimentación digna y saludable
Por: Malcom Aquiles
A veces olvidamos que comer no es solo una necesidad biológica sino también un acto de dignidad, de pertenencia y de cuidado. Detrás de cada plato ausente hay una historia de niñas y niños que crecen con hambre, con el cuerpo pidiendo nutrientes y el alma aprendiendo a conformarse desde la tristeza.
A nivel mundial 45 millones de niñas y niños sufren de un estado de delgadez extrema y tan solo un 18% de ellos en edad escolar en países de bajos ingresos reciben comidas escolares, de acuerdo con el informe de progreso de la campaña global “SUFICIENTE” (World Vision Internacional 2024). En contraste, se estima que a nivel global se producen 8,000 millones de toneladas de alimentos que podrían bastar para alimentar a todas las niñas, niños, mujeres y hombres del planeta. Sin embargo, entre el 14% y el 15% de los alimentos se pierden antes de ser consumidos, durante el proceso de cosecha y la venta al por menor.
Este panorama es un llamado a la acción para los diferentes actores sociales, considerando que la alimentación saludable, adecuada y suficiente, es un derecho de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo señalado en tratados internacionales y a la legislación de diferentes países. Las economías globales están invitadas a trabajar para asegurar el acceso a una nutrición adecuada, como parte del segundo objetivo de desarrollo sostenible (ODS) sobre el “hambre cero”.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, organizaciones como World Vision México dicen “SUFICIENTE”, para poner un alto a las desigualdades que impiden a millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país acceder a una alimentación adecuada y sostenible.
Partamos de las definiciones, ya que hay que distinguir entre el hambre y la malnutrición. A pesar de que hay una relación entre ellas, el hambre tiene que ver con la falta de alimentos, mientras que la malnutrición refiere a las deficiencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía y nutrientes de una persona, es decir, también se vincula a la sobrealimentación.
La obesidad y el sobrepeso son una disparidad que forma parte también de este llamado a la acción en favor de la niñez mexicana, pues no es suficiente que la niñez mexicana consuma tres alimentos al día, es igual de importante identificar si acceden a alimentos adecuados por la calidad de sus nutrientes; ya que de ello dependerá su desarrollo futuro y el evitar enfermedades crónicas en el mediano y largo plazo. En este aspecto, la nutrición es fundamental.
¿Y acaso sabemos qué piensa la niñez mexicana respecto a esto? De acuerdo con los hallazgos de la “Consulta Nacional de niñas, niños y adolescentes: Comer es nuestro derecho”, en la que participaron 125,720 niñas, niños y adolescentes de más de mil municipios de todo el país, más del 50% de las niñas y niños mencionaron sentir tristeza o angustia cuando tienen hambre.
Para convertir el desafío de la alimentación en un círculo virtuoso y lograr transformar la sensación de desánimo y preocupación de la niñez en esperanza, es indispensable sumar esfuerzos desde todos los frentes. El gobierno y los organismos humanitarios pueden marcar el rumbo con políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación, pero también la iniciativa privada tiene un papel clave, que es invertir, innovar e impulsar acciones que aseguren el acceso a alimentos nutritivos para la niñez en situación de vulnerabilidad.
Además, en la misma consulta, el 37% de la niñez mexicana señaló un acceso limitado a recibir comida saludable, por lo que transformarnos en agentes de cambio desde nuestro propio sector hará que juntos trabajemos por un mundo en el que todas las niñas y niños disfruten alimentos nutritivos para su desarrollo.
Es momento de decir “SUFICIENTE”, es momento de actuar en favor de la niñez y adolescencia de nuestro país y dotarlos de una alimentación digna y de las herramientas adecuadas para que se conviertan en adultos conscientes de lo que consumen.
Malcom Aquiles Pérez
Director de incidencia en Políticas Públicas y Movilización World Vision México
Antropólogo social de formación, cuenta con más de diez años de experiencia en gestión de proyectos y desarrollo de capacidades a equipos para las etapas de diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación.
En equipo, se llega más lejos
Por: Mtro. Alejandro Martínez Álvarez
Vivimos tiempos en los que hombres y mujeres parecen caminar en direcciones opuestas, como si el amor fuera una competencia y no un proyecto compartido. Las redes sociales, los programas y hasta las conversaciones cotidianas están llenas de reproches entre géneros, olvidando que la familia no es una lucha: es un equipo.
La raíz de este desencuentro no está en el presente, sino en cómo una generación fue educada.
Una generación que creció entre ausencias, con madres que tuvieron que serlo todo y padres que, en muchos casos, no estuvieron. De ahí surgieron hijos e hijas que aprendieron a protegerse del amor antes que a prepararse para amar.
Si queremos reconstruir el tejido social, no basta con seguir señalando culpables. El cambio no se logra discutiendo quién sufrió más, sino aprendiendo a criar mejor. Y esa transformación no comienza en los discursos, sino en casa.
Hoy, lamentablemente, los principales formadores de nuestros hijos ya no son los padres ni los maestros, sino las redes sociales.
Las nuevas generaciones crecen bajo la influencia de contenidos virales, de voces anónimas que, con millones de reproducciones, moldean ideas sobre lo que significa amar, respetar, o incluso lo que implica ser hombre o mujer.
A esto se suman ciertos grupos activistas —no mayoritarios, pero sí muy ruidosos— que, con la bandera del progreso, han convertido discursos nobles en consignas divisorias, haciéndonos creer que la rivalidad entre géneros es sinónimo de justicia. Y no, no lo es. Lo justo no enfrenta, lo justo construye.
Educar sin revancha, criar con propósito.
Hoy existen miles de mujeres admirables que sostienen solas a sus familias. Sin embargo, algunas —desde la herida que dejó la irresponsabilidad de otros— transmiten a sus hijos un mensaje equivocado:
“Los hombres no sirven”
“Mejor solas”
“No los necesitamos”
Ese sentimiento es comprensible, pero peligroso si se convierte en enseñanza. Cuando criamos desde el rencor, sembramos miedo donde debería haber formación.
No se trata de justificar a quien abandonó su deber, sino de romper el ciclo y enseñar lo contrario:
A los hijos, que ser hombre significa cuidar, respetar y acompañar.
A las hijas, que amar no implica depender, pero tampoco rechazar; que elegir bien es un acto de sabiduría, no de revancha.
Educar desde la serenidad no borra lo que pasó, pero transforma la herida en lección.
La pareja como equipo, la familia como fuerza
Una familia no se construye con dos perfectos, sino con dos personas que deciden remar en la misma dirección, incluso cuando el agua se complica.
En pareja se avanza con más firmeza porque uno sostiene al otro cuando las fuerzas flaquean.
Y cuando esa unión se convierte en hogar, la familia se transforma en el equipo más poderoso que puede tener la sociedad.
Cada integrante cumple un rol distinto, pero comparte un mismo propósito: crecer juntos.
No hay amor duradero sin empatía, ni liderazgo sin cooperación.
El hombre que respeta y la mujer que confía construyen un entorno donde los hijos aprenden que la verdadera fortaleza no está en hacerlo todo solos, sino en apoyarse y sumar.
Porque la vida, como cualquier meta importante, se conquista así: en equipo.
Cuando una familia aprende a actuar como tal —dialogando, acompañando y perdonando— se convierte en el primer eslabón de una sociedad más humana.
El cambio que anhelamos no vendrá de seguir enfrentándonos, sino de recordar que en equipo se llega más lejos.
De criar a nuestros hijos con ejemplos, no con resentimientos.
De enseñar que el amor verdadero no limita, sino impulsa.
La familia es la célula viva del tejido social porque enseña a cooperar, a confiar y a compartir.
Y cuando cada hogar funciona como un verdadero equipo, no hay obstáculo que no se supere ni herida que no sane.
Porque al final, la historia no la escriben los que gritan más fuerte, sino los que aprenden a remar juntos.
Y en la vida —como en el amor—, en equipo siempre se llega más lejos.
Redes sociales Alejandro Martínez Álvarez
“Ya no me reconozco sin filtro”: adolescentes, redes y la nueva dismorfia del selfie
Por: Roberta de la Garza
Psicóloga Clínica y de la Salud – Especialista en niños y adolescentes
En el Día Mundial de la Salud Mental, reflexionamos sobre cómo la búsqueda de perfección digital está afectando la forma en que los adolescentes se miran a sí mismos.
La cámara como espejo emocional
Cada día, millones de adolescentes abren la cámara frontal antes que el espejo. Ajustan la luz, el ángulo, el filtro. Capturan versiones de sí mismos que después comparan, editan o descartan. Y aunque muchas de esas fotos no llegan a publicarse, el reflejo idealizado que dejan atrás se queda grabado en su mente.
En tiempos donde la identidad se construye también en línea, las redes sociales se han convertido en un escenario donde verse bien parece más importante que sentirse bien.
Y detrás de ese juego de luces y retoques, cada vez más jóvenes comienzan a experimentar una nueva forma de malestar: la dismorfia del selfie.
¿Qué es la “selfie dysmorphia”?
El término fue acuñado por dermatólogos y psicólogos para describir el fenómeno de personas (en especial adolescentes) que desean parecerse a su versión filtrada o editada en redes.
Según la American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS), el 79 % de los cirujanos faciales ha recibido pacientes jóvenes que piden lucir “como en su selfie con filtro”. Los filtros ya no solo embellecen: están reconfigurando la manera en que los jóvenes perciben su propio rostro.
Lo que antes era una herramienta lúdica para “mejorar” una foto, ahora es un molde invisible de autoexigencia. Labios más grandes, piel sin textura, ojos más claros, mandíbula más marcada. Rasgos que no siempre existen, pero que terminan siendo el estándar con el que se comparan.
La adolescencia: cuando el reflejo se vuelve identidad
Durante la adolescencia, el cerebro se encuentra en una etapa de intensa búsqueda de identidad y validación. Es una época donde la mirada ajena cobra un peso enorme: ser aceptado, sentirse visto, pertenecer. Las redes sociales, con sus algoritmos de “me gusta” y reacciones, activan los circuitos de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa, reforzando ese deseo de aprobación constante.
Cuando la autoestima depende de una cámara o de la cantidad de likes, el yo real comienza a desdibujarse frente al yo digital. El problema no es solo estético, sino psicológico: los adolescentes empiezan a internalizar que su valor está condicionado a su apariencia, y que solo “merecen ser vistos” cuando se ajustan a un ideal de belleza impuesto por el algoritmo.
Las consecuencias invisibles
Los efectos emocionales de esta dinámica pueden ser profundos. Diversos estudios han vinculado el uso intensivo de filtros y la comparación en redes con mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima e insatisfacción corporal. Algunos adolescentes comienzan a evitar verse en fotos sin filtros, a editar obsesivamente su imagen o incluso a experimentar síntomas del trastorno dismórfico corporal, una condición en la que la persona percibe defectos inexistentes o exagerados en su cuerpo.
También se ha observado que esta presión estética puede alimentar trastornos de la conducta alimentaria, generar aislamiento social y afectar el rendimiento académico. En casos más severos, la sensación de “no ser suficiente” sin retoques puede derivar en pensamientos autocríticos y un deterioro significativo de la salud mental.
Cómo ayudarlos a mirarse distinto
No se trata de satanizar las redes, sino de aprender a usarlas con conciencia. Como adultos, padres, educadores o profesionales, es fundamental abrir conversaciones sinceras con los adolescentes sobre cómo se sienten al verse, más allá de cómo se ven. Validar su experiencia sin minimizarla es clave: no es “superficial”, es parte de la construcción de su identidad emocional.
Algunas estrategias que pueden ayudar:
- Cuestionar la realidad de los filtros. Hablar sobre cómo las imágenes en redes no reflejan la realidad, sino versiones curadas y retocadas.
- Promover la diversidad corporal y facial. Seguir cuentas que muestren cuerpos reales, pieles diversas, y mensajes positivos sobre autoaceptación.
- Fomentar el autocuidado y la conexión corporal. Actividades como el ejercicio consciente, el arte o la escritura ayudan a reconectar con el cuerpo desde el bienestar, no desde la apariencia.
- Limitar el tiempo de exposición digital y reservar espacios “libres de pantallas” que permitan al adolescente verse desde adentro, no solo desde afuera.
Una conversación que apenas comienza
La selfie dysmorphia no es solo una moda ni una exageración generacional. Es un síntoma del tiempo que habitamos: una era donde el cuerpo se ha convertido en interfaz y la autenticidad compite con el algoritmo.
Hablar de salud mental adolescente hoy implica también hablar de imagen, filtros, comparación y autoestima digital. Reconocerlo no es alarmismo, es prevención. Es abrir el camino a una educación emocional que enseñe a los jóvenes que la belleza no se captura: se habita.
Quizá el reto no sea dejar los filtros, sino atrevernos a mirarnos sin miedo cuando no están. Recordar que la salud mental también comienza en ese instante: cuando nos permitimos ser reales, imperfectos y humanos… incluso fuera de cámara.
Sobre la autora
Roberta De La Garza es psicóloga clínica y de la salud, especialista en psicoterapia infantil, juvenil y terapias contextuales de tercera generación. Combina la psicología con el movimiento consciente y la divulgación emocional. Creadora del proyecto Habitar(se)®, un espacio para hablar de salud mental con calidez, profundidad y lenguaje humano. Instagram: @habitarse.mx Página Web: https://robertadelagarza.com/
Gobierno Autocrático
¿Tenemos en México un gobierno autocrático? Sí, dicen la oposición y algunos comentaristas. Definamos el concepto. Se entiende por un gobierno autoritario, al que concentra el poder en manos de un líder o una élite, quien ejerce un control significativo sobre la Sociedad, limitando las libertades individuales y la participación democrática.
Obviamente, el gobierno de la 4T niega que es autocrático. Hay indicadores que se aceptan internacionalmente para definir cuándo un gobierno lo es. Concentración del poder. Poca separación de poderes, contrapesos débiles al Ejecutivo. Supresión de la oposición. Control de los medios. Limitación de las libertades civiles, mediante el poder militar y policíaco. La implantación de una ideología de unidad, con culto a la personalidad. Y control de la economía.
Visto con estos conceptos, difícilmente puede decirse que ya estamos en un gobierno autocrático. Aunque se pueden encontrar índices de que algunos de estos elementos están dados a través del control del poder judicial. La tendencia hacia el autoritarismo está creciendo en México, aunque no estamos, todavía, en tal situación.
Organismos internacionales como, por ejemplo, el Freedom House (https://freedomhouse.org/), piensan que estamos en una sociedad parcialmente libre. Y citan problemas que persisten: la violencia, la corrupción, la impunidad. Ataques focalizados a algunos opositores, por ejemplo, el caso del señor Cuadri o el de la señora María Amparo Casar, a quienes se les atacó en público, y además se informaron datos personales que los ponían en peligro. Así como los asesinatos de comunicadores, que hacen que México sea el lugar más peligroso para los periodistas.
Vamos a un entorno en el cual el poder tiene capacidad para imponerse a espaldas de la ciudadanía. Estamos en una etapa de tránsito a la situación que se define como un autoritarismo competente y tecnocrático, nos dicen. China está así, aunque en su caso lo autocrático predomina. Pero, claramente, tienen también un fuerte enfoque hacia la eficiencia, para ser muy competentes y se desarrollan rápidamente. Otro caso es Singapur, donde predomina lo tecnocrático, aunque tiene elementos importantes de autoritarismo. ¿Dónde quedamos nosotros?
¿Qué posibilidades tiene la oposición para “oponerse” a esta tendencia, que ya está en movimiento? Les hacen falta líderes carismáticos, con arrastre, que generen confianza y que le puedan quitar adeptos a la 4T. En la oposición tienen pocas ideas convincentes para que muchos ciudadanos deseen cambiar esta situación. Muestran escasas opciones para ofrecernos, más allá del clásico “Quítate tú para que me ponga yo”.
No faltan quienes confían en que organismos internacionales o nuestros socios comerciales, impedirán que lleguemos a esa situación. Algo dudoso en estos tiempos de la era Trump. Es muy importante que el ciudadano sin partido tenga una visión clara de qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde nos llevan las transformaciones que proponen los de la 4T. Sin una participación decidida de los ciudadanos sin partido, es muy posible que nos lleven al autoritarismo.
