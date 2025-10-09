Cabildeo legislativo de INCIDE: un antes y un después

Durante más de 25 años, el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (INCIDE, A.C.) ha sido una voz constante en temas que han marcado el rumbo de Sonora: mejora regulatoria, gestión integral de riesgos, ciencia y tecnología, derechos humanos, agentes inmobiliarios y ordenamiento territorial, entre otros.

Hemos sido actores propositivos en la construcción de políticas públicas desde la sociedad civil. Participamos en parlamentos abiertos, elaboramos propuestas, acompañamos dictámenes y contribuimos a la modificación de 21 leyes y reglamentos —como las de Obras Públicas, Profesiones y Protección Civil—, impulsando siempre soluciones con base técnica y visión social.

Hoy ese esfuerzo recibe un reconocimiento formal: INCIDE ha sido inscrito en el Padrón de Personas Morales Cabilderas del Congreso de la Unión, según la Gaceta Parlamentaria del 31 de enero de 2025, y acreditado oficialmente para realizar gestión legislativa durante el periodo 2025–2027.

Pero . . ¿Qué significa realmente ser Cabildero del Congreso de la Unión?

Ser cabildero no es solo portar una acreditación, sino asumir una responsabilidad ante la Nación. Implica promover el diálogo entre sociedad y Estado, acompañar técnicamente los procesos legislativos y asegurar que las decisiones públicas sean más justas, sostenibles y cercanas a la realidad de los sectores productivos.

Para INCIDE, esta acreditación no nos cambia, sino que formaliza la labor que ya realizábamos, ahora con respaldo jurídico y administrativo. Antes abríamos puertas por mérito y relaciones; hoy tenemos una llave institucional para permanecer en ellas, participar en comisiones, presentar observaciones y emitir opiniones técnicas que incidan directamente en las leyes.

De la buena voluntad a la especialización técnica

Este paso representa una evolución natural. Durante años, nuestra participación se sustentó en la buena voluntad y el trabajo colaborativo; hoy, esa etapa da paso a una colaboración técnica, estructurada y constante con los poderes públicos.

El registro como cabildero es, en esencia, un voto de confianza hacia nuestra capacidad para articular causas, generar propuestas y acompañar soluciones, consolidando a INCIDE como un aliado técnico y estratégico en la construcción de políticas públicas.

No somos todólogos: somos integradores

En INCIDE sabemos que el conocimiento está distribuido y que ningún sector lo sabe todo. Por eso insistimos: no somos todólogos, somos integradores.

Representamos y articulamos con visión de conjunto a las voces que participan en nuestro Consejo —cámaras empresariales, colegios profesionales, instituciones académicas y organismos técnicos—, porque cada uno sabe dónde le duele, y ahí comienza el verdadero trabajo del cabildeo.

Invitamos a revisar las Gacetas Parlamentarias, mantenerse atentos a las iniciativas y detectar oportunamente los temas que impactan su sector. La gestión legislativa no debe hacerse “al cuarto para las doce”, sino con información, análisis y colaboración constante.

Cabildeo con causa

INCIDE defiende causas con visión de largo plazo. Nuestra esencia permanece: una organización civil sin fines de lucro, comprometida con el desarrollo integral de México y el bienestar de sus comunidades.

El registro nos otorga un nuevo nivel de interlocución, donde las ideas tienen más peso, acceso y continuidad. No cambia lo que somos, pero amplía lo que podemos hacer. Nos consolida como un puente confiable entre sectores e instituciones, donde convergen técnica, ética y experiencia para construir acuerdos sostenibles.

Desde esta nueva posición, llevaremos la voz del noroeste de México al debate nacional, con argumentos y propuestas sustentadas. Sonora requiere infraestructura, agua, inversión, vivienda, empleo, certeza minera y nuevos modelos de desarrollo. Y para lograrlo, también necesita una representación técnica y política sólida ante quienes toman decisiones en la capital.

Conclusión: una nueva responsabilidad compartida

Esta acreditación no es una medalla, sino un compromiso. Nos exige estar mejor preparados, trabajar con mayor coordinación y mantenernos a la altura de la confianza depositada.

INCIDE alcanza así su madurez institucional, consolidándose como aliado estratégico del desarrollo nacional. Pero el reto apenas comienza: mantener independencia técnica, transparencia y constancia en cada gestión.

Los invitamos a caminar junto a nosotros en esta nueva etapa. Porque la verdadera transformación no surge del escritorio ni de la protesta, sino de la participación informada, responsable y constante en las decisiones que dan forma a las leyes del país.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos

Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.

[email protected]

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx