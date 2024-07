Pbro. Eduardo J. Corral Merino

Estas semanas, particularmente en las grandes avenidas y espacios públicos de la Ciudad de México, hemos visto los anuncios publicitarios del libro: “Dios. La ciencia, las pruebas”, de editorial Océano. Sus autores son dos laicos muy particulares: Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies. A este último tuve la oportunidad de escucharle en la presentación de la Obra, así como en distintas intervenciones radiofónicas. Es un converso formado, sereno y sobre todo, con los pies en la tierra.

Al momento es el libro más vendido en Amazon, en México, y está disponible en múltiples puntos de venta: librerías, Sanborns, tiendas de autoservicio. Su lectura es muy sencilla y destacaría algunos puntos para sugerir su lectura:

1) No tiene la pretensión de ser un esfuerzo teológico, sistemático, doctrinal. Es más bien, la síntesis de caminos muy personales, aterrizados y muy iluminados por la ciencia, la cultura, el diálogo con el mundo, sobre la gran pregunta: Si Dios existe: ¿qué?

2) Es de muy fácil lectura, pues no se enreda en contextos históricos, teorías, escuelas, corrientes, antecedentes, etc., sino que aborda los puntos de manera muy directa, sencilla.

3) Es un esfuerzo dentro de una especie de Filosofía de la Religión, es decir, desde el ámbito de la razón humana por comprender a Dios: sus características, implicaciones y reconocer sus evidencias.

4) No está escrito desde una religión en particular, aunque sus autores son Cristianos Católicos. Su contenido sí nos permite dimensionar nuestras claves de lectura sobre la cuestión religiosa.

5) El libro no se enreda en los problemas actuales de las religiones, sino busca responder sobre preguntas concretas: ¿La religión y la ciencia, se complementan? ¿Cuáles son sus respectivos ámbitos? ¿Es necesario hacer un camino religioso propio, en donde podamos inteligir, es decir leer, desde nuestros alcances y estructura de pensamiento, a Dios?

6) La Obra nos abre caminos espléndidos para entrar a otros temas: qué es la libertad religiosa, es ésta diferente a la de culto y de asociación religiosa; al ser humano le es propio hacer opciones fundamentales de vida; qué implicaciones tiene el creer en Dios, en la vida social, en la relación con el entorno cultural y ambiental.

7) Con argumentos claros y sencillos va quitando muchos prejuicios, telarañas, así como mitos sobre la religión. Y despeja con claridad la certeza de que a todo ser humano le es propio vivir comprendiendo y participando de su Creador, en una dinámica re-ligada.

Sugiero su lectura. Para los mismos ministros de una religión, es del todo interesante dialogar en la lectura, con estos caminos laicales que buscan, a su modo, responder a preguntas fundamentales sobre la vida, su fundamento y nuestra participación en Orden Mayor.

Pbro. M. en C. Eduardo J. Corral Merino,

Sacerdote del Presbiterio de Morelia,

Secretario de la Dimensión de Educación y Cultura de la CEM.

